La vicepresidenta Kamala Harris reconoció que Biden tuvo un "comienzo lento", mientras varios demócratas planteaban sus dudas sobre si estaba lo suficientemente en forma como para vencer a Trump en las elecciones de noviembre.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha hecho un enérgico intento de calmar las preocupaciones sobre su inestable actuación en su debate con el ex presidente Donald Trump.

El discurso vacilante y los comentarios serpenteantes de Biden, sobre todo al principio del debate, han alimentado las preocupaciones entre los miembros de su propio partido de que a sus 81 años no está preparado para la tarea de liderar el país durante otros cuatro años.

El 'New York Times' es contundente pidiendo la retirada de Biden

En una columna de opinión firmada por 'Editorial Board', un conjunto de periodistas y expertos del diario americano, el medio ha exigido al presidente que debería retirarse de la carrera presidencial.

En el texto se puede leer "El mayor servicio público que el señor Biden puede hacer es anunciar que no continuará en la carrera para la re-elección". O frases como "Salta a simple vista que Biden no es el mismo que hace cuatro años".

Biden se defiende

"Sé que no soy un hombre joven. Afirmo lo obvio", dijo a sus partidarios en un mitin en Carolina del Norte.

"Ya no camino tan fácilmente como antes. No hablo tan fluidamente como antes. No debato tan bien como antes. Pero sé lo que sé. Sé decir la verdad. Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé, como saben millones de estadounidenses, que cuando te derriban te vuelves a levantar".

Durante su intervención en el acto de Raleigh, que duró 18 minutos, Biden se mostró mucho más animado que en el debate del jueves por la noche en la 'CNN'.

Arremetió contra Donald Trump por sus "mentiras" y por dirigir una campaña dirigida a "la venganza y la retribución."

No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer este trabajo porque, francamente, hay demasiado en juego Joe Biden Presidente de Estados Unidos

La actuación de Biden en el debate televisado del jueves contra Donald Trump dejó a miembros del partido demócrata cuestionándose si debería aspirar a la reelección.

Joe Biden, en el debate frente a Trump en el primer debate presidencial en la 'CNN', 27 de junio 2024

Cómo fue el primer debate presidencial entre ambos

El presidente habló con voz ronca y Biden pareció perder el hilo al intentar responder a una pregunta sobre política fiscal, terminando su frase haciendo referencia a Medicare.

En otras ocasiones, giró hacia temas aparentemente inconexos y no consiguió que sus argumentos se entendieran.

Por su parte, Trump se mostró sereno, a pesar de sus repetidas declaraciones provocadoras y falsas.

A medida que avanzaba el debate, el propio Trump tropezó con preguntas sobre cómo respetaría su juramento del cargo tras los atentados del 6 de enero en el Capitolio estadounidense.

Biden lanzó una serie de críticas contra el ex presidente calificándole de "delincuente convicto" con la moral de un "gato callejero".

De hecho, en su cuenta personal de X, Biden ha estado arremetiendo contra Trump alegando que solo quiere la presidencia por interés y retribuciones o la frase de "Donald Trump es patético y un perdedor".

Trump fue declarado culpable el mes pasado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales sobre un pago de dinero por silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels en 2016.