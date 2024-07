Cuatro conclusiones de las elecciones legislativas francesas

Estas son algunas de las principales conclusiones de las elecciones legislativas anticipadas francesas.

PUBLICIDAD

Por segunda vez en menos de un mes, la coalición centrista del presidente francés, Emmanuel Macron, sufrió un duro revés el domingo a manos de la ultraderechista Agrupación Nacional (AN), que se hizo con la primera posición en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas del país.

Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó las elecciones anticipadas el 9 de junio después de que AN arrasara en las elecciones europeas, obteniendo más del doble de votos que la coalición centrista de Macron.

La decisión de Macron de convocar las elecciones fue descrita por los comentaristas o bien como una estratagema que podría otorgarle la mayoría absoluta que perdió hace dos años o bien como una apuesta peligrosa que podría ver a la extrema derecha dirigir un gobierno por primera vez en el país.

¿De qué se trata? 'Euronews' le ofrece los principales resultados de la primera vuelta:

Avance histórico de la extrema derecha

La Agrupación Nacional, liderada por Jordan Bardella, de 28 años, parece haberse consolidado como primera fuerza política del país al obtener más del 33% de los votos en todo el país.

Si el resultado se confirma el próximo domingo en la segunda vuelta, el partido podría obtener entre 230 y 280 escaños, a sólo nueve de la mayoría absoluta.

Bardella prometió el domingo que sería "el primer ministro de todos los franceses... respetuoso con la oposición, abierto al diálogo y preocupado en todo momento por la unidad del pueblo", al tiempo que arremetía contra la alianza de Macron y el izquierdista Nuevo Frente Popular. La segunda vuelta, añadió, será "una de las más decisivas de la historia de la V República".

El avance de la ultraderecha en la primera vuelta supuso un resultado histórico para el partido en unas elecciones legislativas. En 2017, el entonces llamado Frente Nacional obtuvo el 13% de los votos en la primera vuelta y en 2022, el 18%.

Tara Varma, investigadora visitante en la Brookings Institution de Washington DC, ha declarado a 'Euronews' que "lo que vemos es que la gente ya no se avergüenza de votar a la Agrupación Nacional".

"No sólo ya no se avergüenzan de hacerlo, sino que ya no se avergüenzan de decirlo", afirmó. Aunque un escenario en el que AN gane la mayoría absoluta en el Parlamento puede no ser el "más probable", no se puede "excluir", dijo.

La gran derrota de Macron

Tres semanas después de sufrir una aplastante derrota en las elecciones europeas, la coalición centrista de Macron, Ensemble, recibió otro golpe devastador al quedar tercera con sólo el 21% de los votos a nivel nacional. Es decir, 12 puntos y siete puntos por debajo, respectivamente, de la coalición de extrema derecha AN y de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP).

Alrededor de 300 de sus candidatos siguen en liza por un escaño en el hemiciclo de 577 escaños. Pero si su resultado en la primera vuelta se confirma el próximo domingo, la coalición centrista podría perder hasta 180 escaños y conservar sólo entre 70 y 100 diputados.

Siempre que ninguna otra alianza consiga la mayoría absoluta, Macron podría en teoría intentar formar una coalición de gobierno, pero eso podría ser muy complicado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, sale de la cabina de votación antes de votar en Le Touquet-Paris-Plage, en el norte de Francia, el domingo 30 de junio de 2024. Yara Nardi, Pool via AP

El bando presidencial ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier idea de trabajar con el partido de extrema izquierda La France Insoumise (LFI), y el propio Macron ha afirmado que si AN o LFI llegaran al poder, podría desembocar en una "guerra civil".

Los partidos a los que Macron podría intentar unir para una coalición más "moderada" incluyen a los socialistas y los verdes a la izquierda y a los republicanos a la derecha. Pero no está claro si podrían encontrar una zona de aterrizaje o si tendrían conjuntamente los 289 escaños necesarios.

¿Podría haber un "frente republicano" contra AN?

Pocos minutos después de que los sondeos a pie de urna dieran una amplia ventaja a la ultraderechista Agrupación Nacional, los líderes políticos de la izquierda empezaron a llamar a un supuesto "frente republicano".

Se comprometieron a retirar a los candidatos que quedaran en tercer lugar y se clasificaran para la segunda vuelta, en un esfuerzo por impedir que AN obtuviera escaños debido a la división del voto entre los demás partidos. Es el caso de LFI, los socialistas, los verdes y los comunistas, y también de algunos miembros de la coalición centrista de Macron.

"Lo digo con toda la fuerza que deben reunir todos y cada uno de nuestros votantes. Ni un solo voto debe ir a la Agrupación Nacional", dijo el primer ministro Gabriel Attal en su discurso del domingo.

PUBLICIDAD

Otros miembros de la coalición presidencial han pedido a sus electores que no apoyen a los miembros de LFI, afirmando que ni AN ni el partido de Jean-Luc Mélenchon, que forma parte de la coalición de izquierdas, deben obtener un voto.

Para Mathias Bernard, especialista en historia política francesa y presidente de la Universidad de Clermont Auvergne, "las retiradas o, por el contrario, las contiendas triangulares son la clave de las elecciones".

Si cada uno de los tres bloques va por libre en la batalla de la segunda vuelta, es probable que AN consiga la mayoría absoluta. Si hay una especie de 'frente republicano', será más difícil para AN Mathias Bernard Especialista en historia política francesa y presidente de la Universidad de Clermont Auvergne

"Sin embargo, no es seguro que este "frente republicano" se materialice", dijo, nombrando a Ensemble y a los Republicanos como los dos partidos en los que los candidatos que queden en tercer lugar podrían resistirse más a que se les pida que se retiren.

Manifestantes reunidos en la Plaza de la República de París el domingo tras la primera vuelta de las elecciones legislativas. Louise Delmotte/AP Photo

Alta participación en las elecciones anticipadas

Los comicios convocados por Macron suscitaron un gran interés, y varios votantes declararon a 'Euronews' antes de la votación que estaban decepcionados con la política del presidente y que querían un cambio. La participación, que suele ser baja en Francia, aumentó significativamente en estas elecciones.

En la primera vuelta de las legislativas de 2017 y 2022, la tasa de participación no alcanzó el 50%, según datos del Ministerio del Interior. En la primera vuelta de estos comicios, la participación subió al 66,7%.

PUBLICIDAD

"La alta participación y el menor número de candidatos dieron lugar a un número sin precedentes de tripartitos en la segunda vuelta", según Célia Belin, responsable de la oficina en París del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la negativa de la coalición presidencial a retirarse sistemáticamente debido a la presencia de candidatos de LFI podría "aumentar la confusión de los votantes anti-AN sobre la mejor forma de actuar", dijo.

Manon Aubry, diputada europea de izquierdas, declaró a la prensa el domingo que se encontró con muchos votantes jóvenes por primera vez cuando fue a votar en París. Esta movilización, sobre todo en los barrios desfavorecidos, debe acogerse con satisfacción y amplificarse, afirmó.

Los resultados también provocaron protestas en el país, con miles de votantes de izquierdas reunidos por los avances de la extrema derecha.