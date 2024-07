La avalancha de protagonistas felinos ha resultado ser una golosina para los cinéfilos. Pero exigimos más reconocimientos, miau.

PUBLICIDAD

Lo más increíble de 'Un lugar tranquilo: Day One'** no es su premisa de invasión del mundo por extraterrestres que oyen ultrasonidos, sino más bien que un gato en una situación así no haría que todos los que estuvieran cerca murieran inmediatamente al golpear un vaso delicadamente equilibrado de una mesa.

Los gatos son -y lo digo con cariño y admiración- muy tontos. Por eso Internet adora tanto sus vídeos. ¿Un felino volando por los aires al ver un guisante? Son unos idiotas más hilarantes de lo que el genio malvado del gato de Blofeld nos quiere hacer creer.

Pero, ¿y si todo este tiempo nos hemos equivocado al encasillarlos en tontos clips con teclados y pepinos? El reciente aumento del número de gatos contratados para papeles en el cine y la televisión sugiere que las concepciones tradicionales de los gatos están cambiando y que el prejuicio canino de Hollywood ha muerto.

Todo el mundo quiere contratar a un gato

Desde Alfie, el Scottish Fold de 'Argylle', de Matthew Vaughn, hasta Lucio, el Maine Coon de 'Ripley', de Steven Zaillian, son gatos que interpretan a héroes y personajes secundarios complejos, y que ya no están encasillados en el papel de villanos secundarios o en los sustos de las películas de terror.

En la recién estrenada precuela de 'Un lugar tranquilo' , la actuación más destacada es la de dos gatos de esmoquin llamados Nico y Schnitzel, que juntos interpretan a Frodo, el animal de apoyo emocional de Samira (Lupita Nyong'o), una enferma terminal.

No más fotos, purrfavor. Vianney Le Caer/2024 Invision

Frodo es un perro muy leal a Samira. A veces se escapa cuando hay ruidos fuertes, pero siempre vuelve. Ayuda a su compañero de aventuras, Eric (Joseph Quinn), a encontrar su medicación, y consigue encender nuestros conductos lagrimales con cada mirada persistente -¿sabías que los gatos tienen 276 expresiones faciales felinas distintas? Daniel Day Lewis nunca podría.

Y está bien, aunque las actuaciones de los gatos no son las de Messi, el perro en 'Anatomía de una caída', parecen hacer sus propias acrobacias (incluso mojarse en un momento dado) y se han ganado el corazón de los cinéfilos de todo el mundo. Si Frodo no es nominado al Oscar, no volveré a ver ninguna gala de premios", reza una apasionada respuesta de cientos de personas en las redes sociales.

El riesgo de catástrofe

Lupita Nyong'o tuvo que someterse a una forma de terapia con gatos antes de rodar 'Un lugar tranquilo: Día uno'. Vianney Le Caer/2024 Invision

Aunque en muchos sentidos es una genialidad elegir a un simpático gato para el papel protagonista -y muy posiblemente la respuesta a todos los problemas de taquilla-, no deja de ser una gran apuesta para el guionista y director de la película, Michael Sarnoski (que ya había trabajado con un cerdo llamado Brandy en su película 'Pig', de 2021).

Es sabido que es difícil trabajar con gatos debido a su personalidad distante y a su inclinación a hacer exactamente lo contrario de lo que se les pide por pura satisfacción. Ray Berwick, que se encargó de entrenar a docenas de gatos para la película 'Eye of the Cat'** ( El ojo del gato) de 1969, admitió en una ocasión que fue más difícil que su trabajo con la bandada de desalmados emplumados de 'Los pájaros', de Hitchcock, mientras que en 2019, los responsables de la serie 'Juego de tronos', David Benioff y D. B. Weiss, "mataron" a un gato atigrado pelirrojo llamado Ser Pounce debido, en parte, a que era una diva en el plató.

Jonesy en 'Alien', uno de los felinos más famosos y malos de todos los tiempos. 20th Century-Fox

"Los perros suelen hacer lo que les pides si son inteligentes y están bien entrenados. Los gatos tienen su propia agenda", dijo Weiss en una entrevista con 'Entertainment Weekly'. Afortunadamente, los avances en CGI han facilitado la aparición de felinos, omitiendo su uso en la adaptación cinematográfica de 'Cats', que casi arruinó por sí sola la reputación de toda una especie.

Pero para Sarnoski, era importante mantener a Frodo real en una película que se centra en la conexión humana por encima de la tensión predominantemente temerosa de sus predecesoras.

"Lo conseguimos con increíbles entrenadores de gatos e increíbles intérpretes felinos. Todo el mundo daba por hecho que no seríamos capaces de hacerlo a la antigua usanza, pero estoy muy contento de haberlo conseguido", declaró Sarnoski a The Hollywood Reporter.

Louise Fazenda y el gato Pepper -según se dice, la primera estrella felina de Hollywood- en '¿Son seguras las camareras?', de 1917. Paramount pictures

A pesar de que los gatos llevan más de un siglo adornando las películas (un gatito maltés llamado Pepper fue el primero en nacer en los estudios Keystone de California en 1912), sigue habiendo una notable falta de reconocimiento a sus contribuciones cinematográficas.

Mientras los caninos reciben el premio Palm Dog en el Festival de Cannes y son invitados a los Oscar, los gatos añoran los días felices del antiguo Egipto. ¿Podemos sugerir una Palma al Gato? ¿Una especie de pluma dorada en un palo?

Cuando se le pide un comentario, mi gata persa Gertrude pone cara de incredulidad y se marcha tras negársele un soborno (muy poco ético) de Dreamies. ¿Quién soy yo, gatita? Todo esto les importa un bledo. Les basta con hierba gatera y remolques de cajas de cartón.