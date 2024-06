El presidente francés ha vendido su partido como una fuerza centrista contra el extremismo, pero ahora se enfrenta a unas elecciones inciertas, y su estrategia de enfrentar a su coalición presidencial contra dos extremos puede que ya no funcione con los votantes.

PUBLICIDAD

Cuando Emmanuel Macron fue elegido presidente de Francia por segunda vez en 2022, reconoció que algunos solo le votaron en la segunda vuelta para contrarrestar a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen.

Muchos franceses votaron "no para apoyar mis ideas (políticas), sino para bloquear las de la extrema derecha", dijo Macron, añadiendo que el voto estaba en deuda con ellos.

Dos años después, el llamado "frente republicano" para impedir la llegada al poder de la extrema derecha ha perdido fuerza, ya que la Agrupación Nacional (RN) quedó primera en las elecciones europeas y se espera que encabece las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y el 7 de julio.

El movimiento de Macron, por su parte, ha visto caer su apoyo desde que perdió la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento, la Asamblea Nacional, en 2022, hasta quedar en un lejano segundo lugar tras la extrema derechaen las elecciones europeas del mes pasado.

El presidente ha descrito su coalición como una alternativa a los dos extremos, pero también está por detrás de la extrema derecha de RN y de una coalición de izquierdas llamada Nuevo Frente Popular (NFP) en las encuestas, y algunos dicen que los resultados podrían llevar a un parlamento indeciso.

Entonces, ¿cómo ha reconstruido el panorama político en su país y ha contribuido al auge de la extrema derecha este incendiario político que irrumpió en escena en 2017?

Poder personalizado

Macron se ha vendido a sí mismo como ni de izquierdas ni de derechas, lanzando un movimiento centrista que tomó de los dos partidos moderados tradicionales del país. Sin embargo, los expertos afirman que no ha sido capaz de crear un movimiento que llene el vacío que dejó.

Desreguló el sistema político francés, tradicionalmente marcado por la división derecha-izquierda, Stéphane Cadiou Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Lyon 2

"Para rentabilizar su negocio (político) personal, tuvo que convencer a la gente de la naturaleza obsoleta de la división derecha-izquierda socavando todos los puntos de referencia familiares del espacio político", dijo Cadiou.

Ahora, Macron no ha conseguido "construir nada", y sólo le queda un espacio político "en construcción", según Cadiou, ya que no consigue unir a los dos bandos dispares.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llega a un café tras una ceremonia militar en Bretaña, 18 de junio de 2024. AP Photo/Christophe Ena, Pool

El presidente francés pasó de apoyarse principalmente en los votantes de izquierdas en 2017 a hacerlo más en los de derechas en las elecciones de 2022. El Partido Socialista (PS) experimentó una enorme caída de apoyos tanto en las presidenciales de 2017 como en las de 2022, mientras que los derechistas Républicains (LR) se desplomaron en las de 2022.

"Apostó por su experiencia, que su paso por la alta función pública y el sector privado le sirviera para garantizar su legitimidad para superar la división izquierda-derecha", explica Cadiou.

Desde que fue elegido por primera vez, su índice de aprobación ha caído de más del 50% a menos del 30%, y algunos votantes que consideran la extrema derecha dicen que el Presidente les desanima.

Christian, un votante de 67 años en el campo cerca de Lyon, que habló con 'Euronews' en una reunión pública de extrema derecha, había votado anteriormente por Macron, pero dijo que el presidente francés tiene una "forma de enfadar a la gente".

"No podemos decir que no se ha hecho nada, porque es cierto que olvidamos rápidamente lo que se ha hecho y nos fijamos sobre todo en lo que queda por hacer, pero su método no funciona. Tiene una forma de presentar el tema que enfada", dijo el antiguo trabajador de una fábrica de automóviles.

Caída previsible

La caída del índice de aprobación de Macron era en gran medida previsible en Francia. "El pueblo francés siempre se harta de sus líderes", dijo Tara Varma, investigadora visitante en la Brookings Institution de Washington DC y experta en política francesa.

"Creo que existe una sensación general de lasitud de la población francesa hacia su líder", añadió.

Pero parte del problema para el presidente francés es su falta de "anclaje local" tras centralizar el poder en París.

En el Senado, los partidos tradicionales siguen siendo el derechista LR y el izquierdista PS, y el partido de Macron tampoco pudo asegurarse ninguna de las 13 regiones de la Francia metropolitana en las elecciones regionales de 2021.

PUBLICIDAD

"No creo que su partido haya dedicado suficiente tiempo a construir un anclaje local porque sí, perdieron las elecciones europeas, pero perdieron todas las elecciones locales en los últimos siete años", dijo Varma.

Cadiou añadió que Macron ha trabajado para centralizar aún más el poder bajo la Quinta República, que ya otorga al presidente una cantidad de poder sin precedentes.

Esto se amplificó especialmente durante crisis como las protestas de los Chalecos Amarillos y la pandemia del COVID-19, según los expertos.

Entre dos extremos

Macron siempre ha vendido su movimiento como uno que está en contra de la extrema derecha, enfrentándose a Marine Le Pen, de RN, dos veces en las elecciones presidenciales y confiando en que los votantes le apoyen para evitar que la extrema derecha llegue al poder.

Los intentos de presentar ahora la coalición presidencial entre "dos extremos" son "bastante peligrosos", según Varma, que explica que no es un retrato justo de la coalición de izquierdas del PNV.

PUBLICIDAD

Dice que hay menos movilización pública contra la ultraderechista Agrupación Nacional, que ha sabido crecer localmente hasta convertirse en la primera fuerza política de Francia.

Marine Le Pen (izquierda) y Emmanuel Macron (derecha) antes de un debate de 2017 entre los dos candidatos presidenciales. Eric Feferberg/Pool Photo via AP

Varma afirma que la semana que viene puede ser difícil para Macron crear un bloque contra la extrema derecha en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, después de haber enfrentado a este partido con la coalición de izquierdas.

Mathias Bernard, presidente de la Universidad de Clermont Auvergne, en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand, dijo a 'Euronews' que la estrategia de Macron de ser el "muro contra el extremismo" puede ser ahora una debilidad.

En 2017 y 2022, fue Macron como un bloque contra una extrema derecha, pero ahora este movimiento central está en tercer lugar.

El Nuevo Frente Popular (de izquierda) es visto como el bloque más eficaz contra la extrema derecha, mientras que la Agrupación Nacional es vista como el bloque más eficaz contra la extrema izquierda y la France Insoumise (partido de izquierda Mathias Bernard Presidente de la Universidad de Clermont Auvergne

"Este centro está atrapado entre estos dos bloques que son cada uno capaz de (enfrentar votos) contra el otro", agregó, con la estrategia de Macron de detener el extremismo ahora como una debilidad.

PUBLICIDAD

"Como se suponía que Macron era el moderado y razonable e intelectual, era realmente difícil, creo, para la derecha moderada y la izquierda moderada encontrar un espacio en este paisaje que Macron había dinamitado totalmente", dijo Varma.

Pero ahora, a la vista de los resultados de las elecciones europeas, puede haber "un impulso para que la izquierda moderada se reconstruya poco a poco y vuelva a ser un poco más prominente en el panorama político francés", dijo.

Pero a medida que Francia se encamina hacia lo que podría ser un parlamento en blanco, el país podría tener que encontrar una "forma más europea de hacer política" y ver si puede adaptarse para alcanzar compromisos en un contexto en el que la extrema derecha lleva la delantera, añadió.