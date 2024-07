Por Euronews con AP, EBU

La falta de agua potable y de material de higiene personal está provocando un aumento de la propagación de enfermedades infecciosas entre la población desplazada de Gaza. Según la OMS, los casos de diarrea, varicela e ictericia han superado las cifras de años anteriores.

Al menos 16 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en un ataque israelí contra una escuela gestionada por Naciones Unidas en Gaza que se utilizaba como refugio para personas desplazadas.

La Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno de Gaza declaró el sábado que más de 75 personas habían resultado heridas en el ataque contra la escuela Al Jaouni, situada en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

"Condenamos la ocupación israelí por cometer estos continuos crímenes y masacres contra civiles, niños y mujeres", decía el comunicado.

Testigos presenciales dijeron que el ataque parecía haber tenido como objetivo los pisos superiores de la escuela, que al parecer es utilizada como refugio por unas 7.000 personas.

Muchos de los heridos fueron trasladados al hospital de los Mártires de Aqsa, el principal centro médico del centro de Gaza. El ejército israelí declaró que estaba investigando el ataque.

Se puede ver sangre después de un ataque aéreo israelí contra una escuela administrada por la ONU que mató a decenas de palestinos en Gaza, el 6 de julio de 2024. Saher Alghorra/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

También el sábado, el ejército israelí difundió más imágenes de tropas supuestamente operando en el distrito de Shijaiyah, en la ciudad de Gaza.

Las tropas han regresado al barrio meses después de que las Fuerzas de Defensa de Israel dijeran que habían concluido sus operaciones en la zona.

Los combates terrestres han hecho estragos en Shijaiyah durante las dos últimas semanas, obligando a decenas de miles de personas a huir de sus hogares.

El vídeo de las FDI muestra a soldados mostrando armas que, según afirma, fueron incautadas en un almacén.

Hamás se ha reagrupado en repetidas ocasiones en las zonas más afectadas tras la retirada de las tropas israelíes, lo que plantea dudas sobre la capacidad de Israel para destruir las capacidades militares del grupo militante.

Mientras tanto, la falta de agua potable y de material de higiene personal está provocando un aumento de la propagación de enfermedades infecciosas entre la población desplazada de Gaza.

"Sufrimos la falta de artículos de limpieza. No hay jabón, detergente ni nada. Quiero decir, el precio del jabón, aunque esté disponible en la Franja de Gaza, no podemos comprarlo. El precio del jabón perfumado es de 25 shekels (6,20 euros). No tengo 25 shekels para comprar jabón", dijo Muhammad Al-Talouli, desplazado del campo de Al-Bureij Oriental al centro de Gaza.

Nasser Al-Kurdi, desplazado del campo de Al-Bureij, dijo: "Las epidemias y las enfermedades se han extendido entre la gente y entre los niños. Es algo muy terrible. Se trata de una zona muy pequeña. Las enfermedades se propagan a gran velocidad".

La Organización Mundial de la Salud informó en febrero de que los incidentes de infección respiratoria, diarrea, sarna y piojos, varicela e ictericia aguda alcanzaban niveles muy superiores a los de años anteriores.

A principios de esta semana, Marruecos envió 40 toneladas de ayuda médica a Gaza, que incluían equipos para llevar a cabo urgencias quirúrgicas y medicamentos básicos. La Media Luna Roja Palestina la recibió en el paso fronterizo de Kerem Shalom.

Más de 38.000 palestinos han muerto en la ofensiva, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su balance.