Empresas y servicios de todo el mundo han empezado a recuperarse lentamente después de que un apagón informático masivoafectara a los sistemas informáticos en todo el mundo durante horas entre el jueves y el viernes.

Aerolíneas, bancos y hospitales fueron algunos de los más afectados después de que la empresa de ciberseguridad Crowdstrike publicara una actualización de software defectuosa que provocó el bloqueo de los ordenadores con Microsoft Windows.

El consejero delegado de Crowdstrike, George Kurtz, pidió disculpas por el caos y dijo que la empresa había publicado una solución, pero advirtió de que podría pasar "algún tiempo" antes de que todos los sistemas funcionaran con normalidad.

"Todo Crowdstrike sigue trabajando estrechamente con los clientes y socios afectados para garantizar que todos los sistemas se restablezcan", dijo en un post en X.

La jefa de ciberseguridad de Alemania, Claudia Plattner, también advirtió de que, dada la magnitud del apagón, la recuperación total podría llevar semanas.

Los problemas continuarán durante algún tiempo. No podemos esperar una solución muy rápida y es difícil predecir cuánto tardaremos en recuperarnos Claudia Plattner Presidente de la Oficina Federal Alemana de Seguridad de la Información

"Puedo prometerles que no será cuestión de horas, se lo aseguro. Estamos recibiendo informes de que algunos de los afectados ya han reiniciado sus sistemas informáticos. Esto significa que ya estamos en proceso de recuperación. Sin embargo, es de esperar que aún pase algún tiempo hasta que la situación haya vuelto a la normalidad", declaró en una rueda de prensa en Bonn.

La caída del sistema provocó el caos en todo el sector sanitario alemán, y los principales hospitales universitarios de ciudades como Kiel y Lübeck tuvieron que cerrar y cancelar todas las operaciones no urgentes.

"En aviación, ningún avión vuela porque no pueden ver quién es el pasajero. Así que hay que imaginarse que en los hospitales no se sabe qué paciente está realmente tumbado y qué medicación está recibiendo, qué operación está prevista. En ese caso, sencillamente no se dispone de esa información", explica Jens Scholz, Presidente del Consejo de Administración del Hospital Universitario Schleswig-Holstein de Kiel.

Algunos servicios aéreos también están empezando a volver a la normalidad tras la cancelación de miles de vuelos, aunque los operadores esperan que los retrasos y cancelaciones continúen durante el fin de semana.

Los aeropuertos polacos hicieron un llamamiento a los pasajeros para que comprobaran el estado de sus vuelos y llegaran tres horas antes de la hora de salida prevista. Wizz Air declaró que el sistema de facturación del aeropuerto de Varsovia no funcionaba y que la facturación en línea también se había visto afectada. Sin embargo también comentaron:

De acuerdo con nuestra política y aunque la causa de la interrupción estaba fuera de nuestro control, los clientes cuyos vuelos fueron cancelados recibirán automáticamente un reembolso del 120% en créditos WIZZ dentro de las 24 horas siguientes a la salida programada del vuelo.

Si un cliente desea volver a reservar su vuelo en lugar de recibir un reembolso, deberá llamar a la línea de atención telefónica no premium para realizar los trámites necesarios. Wizz air

En Grecia se produjo un caos similar. Aunque el país no se vio afectado en gran medida por el fallo del software, se produjeron retrasos en los vuelos y largas colas en los aeropuertos más grandes del país. Aunque los vuelos podían aterrizar en Atenas, no podían salir, ya que las salidas estaban controladas por el sistema afectado por el apagón digital de Microsoft.

Ámsterdam Schiphol también informó de problemas con vuelos afectados, al igual que aeropuertos de Alemania, Reino Unido, España, Nueva Zelanda, Japón e India. El mayor aeropuerto de Suiza, Zúrich, impidió el aterrizaje de aviones.

Y varias compañías aéreas europeas, como KLM y Ryanair, informaron de que sus clientes no podían facturar en línea.

¿Cuál es la causa de la interrupción mundial?

En un comunicado emitido el viernes, George Kurtz, Director General de Crowdstrike, confirmó que un "defecto" en una actualización de contenidos para equipos Windows está detrás de la interrupción.

"Crowdstrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts Windows", dijo Kurtz.

"Los equipos Mac y Linux no se han visto afectados. No se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque. El problema ha sido identificado, aislado y se ha desplegado una solución".

Crowdstrike aconsejó a sus clientes que consultaran su portal de soporte para obtener actualizaciones, y a las organizaciones que utilizan sus servicios que siguieran comunicándose con los representantes de Crowdstrike "a través de los canales oficiales".

"Nuestro equipo está totalmente movilizado para garantizar la seguridad y estabilidad de los clientes de Crowdstrike", concluyó Kurtz.

Los primeros informes del viernes especulaban con que una actualización del software antivirus de la empresa de ciberseguridad había salido mal y era la culpable de la caída.

El incidente provocó una caída de un 15% del valor de las acciones de Crowdstrike en la apertura de la sesión del viernes, el equivalente a 12.500 millones de dólares (11.500 millones de euros).

Dependencia de un único proveedor

Tras la interrupción, los expertos han coincidido en la necesidad de dejar de depender en exceso de la gestión remota de nuestros dispositivos por parte de un puñado de grandes plataformas centralizadas.

Chris Dimitriadis, experto en ciberseguridad y Director de Estrategia Global de la asociación de gobernanza de TI ISACA, calificó la interrupción de "nada menos que una crisis".

"Cuando un proveedor de servicios de la cadena de suministro digital se ve afectado, toda la cadena puede romperse y provocar cortes a gran escala. Este incidente es un claro ejemplo de lo que podría denominarse una pandemia digital: un único punto de fallo que afecta a millones de vidas en todo el mundo", afirmó.

"El apagón es el resultado de un mundo digital cada vez más complejo e interconectado, y este fallo es exactamente la razón por la que la resiliencia cibernética es clave para garantizar la seguridad, la protección y el bienestar de los ciudadanos, así como un habilitador clave de la economía global".