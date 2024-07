A pesar de que se realicen tests, es imposible descartar por completo este tipo de caídas asegura un experto en Informática.

La situación de caos que se ha vivido en todo el mundo por el apagón informático provocado por un "defecto" en una actualización de software de la empresa Crowdstrike, que trabaja para Microsoft, podría volver a ocurrir. Según Axel Legay, profesor de Ciencias Informáticas en la Universidad Catolica de Lovaina a mayor interconexión más vulnerablidad.

"Cuanto más interconectados esté el software, más vulnerables seremos ya que cada vez interactuará más software y se incrementará", apunta Legay en una entrevista con 'Euronews'.

Ha sumido en el caos más absoluto a aerolíneas, hospitales y empresas. Ha habido retrasos en casi 30.000 vuelos y se han cancelado unos 3.000 en todo el mundo

El impacto ha sido masivo. Muchas empresas utilizan Microsoft y dependen del software para seguir funcionando.

Cada vez que se lanza una nueva actualización, especialmente las que conciernen sistemas usados por grandes empresas se analizan con detalle y se prueban ante errores. Que aun así "pasan cada día", apunta Legay.

El problema es que "la propia noción de test no es perfecta", lamenta. "No hay manera de probar que un test garantizará que no habrá un contratiempo, porque no hay teoría matemática que pueda probar esto", cree el experto.

Un error en un antivirus

Pero ¿cuál ha sido el error que ha causado retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el mundo? "Es simplemente un antivirus que se ha actualizado, y la nueva actualización no es muy compatible con los sistemas de Microsoft", explica Legay.

Esto ha provocado que en las pantallas de miles de empresas en todo el globo apareza una pantalla azul para indicarles que su software informático no funciona. "Eso es porque el antivirus es complejo. Y el propio sistema de Microsoft también es complejo. Así que a veces, cuando intentas fusionar dos cosas, se vuelven tan complejas que no sabes muy bien qué va a pasar", apunta Legay.

¿Y para Microsoft? ¿Cuáles son las consecuencias a las que se enfrentará la empresa estadounidense tras el apagón informático?

Pues parece que van a ser escasas. "Seamos realistas, tienen el monopolio", remarca el profesor. Aunque apunta a que puede causarles un daño en su imagen y reputación.

No será lo mismo en las consecuencias a largo plazo o las económicas. "Tal vez en la Bolsa disminuya un poco", explica.

Legay afirma que, a pesar de saber que ningún sistema es seguro al 100%, la UE lleva años sin invertir lo suficiente en ciberseguridad.