Por Euronews con AP

Donald Trump promete convertir a EE.UU. en la capital mundial de las criptomonedas si vuelve a la Casa Blanca.

Mientras se postula para presidente, Donald Trump ha lanzado una nueva empresa para comerciar con criptomonedas, promocionándolas en las mismas cuentas de redes sociales que utiliza para su campaña.

Sus dos hijos mayores, Donald Jr. y Eric, están publicando sobre la nueva plataforma del expresidente de EE.UU., llamada World Liberty Financial. También lo hace su nuera, Lara Trump, casada con Eric y copresidenta del Comité Nacional Republicano.

Trump lleva mucho tiempo fusionando sus intereses políticos y empresariales, promocionando sus hoteles y campos de golf en la Casa Blanca, mientras vende zapatillas de deporte, biblias y acciones de su empresa de redes sociales durante su actual campaña.

Ahora, Trump ha lanzado una nueva empresa para hacer dinero que podría aumentar su valor si gana las elecciones. Es más, el poder presidencial podría permitirle impulsar cambios legislativos y regulatorios anhelados por los defensores de las criptomonedas.

"Adoptar una postura favorable a las criptomonedas no es necesariamente preocupante; lo preocupante es hacerlo mientras se inicia una forma de beneficiarse personalmente de ello", dijo Jordan Libowitz, portavoz del grupo de vigilancia gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics en Washington.

"El éxito de esto podría estar muy ligado a la política económica estadounidense", dijo Libowitz.

Trump ha cambiado de opinión

Las criptomonedas son formas de dinero digital que pueden negociarse por internet sin depender del sistema bancario mundial. Suelen negociarse en bolsas, que son mercados que pueden utilizarse para comprar, vender e intercambiar criptomonedas. Las bolsas suelen cobrar comisiones por la retirada de Bitcoin y otras divisas.

Se espera que World Liberty Financial -vinculada a Trump- sea un servicio de préstamos similar al recientemente hackeado Dough Finance, una aplicación creada por cuatro personas que figuran como miembros del equipo de World Liberty Financial, según el sitio de criptonoticias 'CoinDesk'.

Todavía se desconocen muchos detalles sobre World Liberty Financial, incluida la participación de Trump y los miembros de su familia. Después de que Lara Trump publicara el martes en su cuenta X sobre "nuestro objetivo en World Liberty", su marido, Eric Trump, publicó en línea que Lara y su hermana, Tiffany, habían sido hackeadas.

Durante su tiempo en la Casa Blanca, Trump dijo que "no era fan" de las criptodivisas y tuiteó en 2019: "Los criptoactivos no regulados pueden facilitar comportamientos ilícitos, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales". Sin embargo, Trump ha cambiado desde entonces de tono y ha adoptado una postura más favorable hacia las criptodivisas.

En mayo, anunció que su campaña presidencial empezaría a aceptar donaciones en criptodivisas como parte de un esfuerzo por construir un "criptoejército" de cara a las elecciones. El expresidente también asistió a una conferencia sobre Bitcoin en Nashville este año, donde prometió convertir a EE.UU. en la "capital mundial de las criptodivisas".

Influencia en la política monetaria

Si vuelve a ser elegido, Trump ha hablado de ejercer un mayor control sobre la política monetaria, sugiriendo que presionaría a la Reserva Federal para que fijara tipos de interés más bajos.

También está promoviendo las finanzas descentralizadas, o "DeFi", que es un término general para el uso del espacio público 'blockchain' para alterar el mundo de las finanzas tradicionales.

Trump también ha hablado de subvencionar el uso de la minería de Bitcoin para aumentar la producción de energía, y se ha comprometido a bloquear la creación de una moneda digital de banco central administrada por la Reserva Federal. Se trata de una forma digital de dinero del banco central que estaría a disposición del público.

Apelando a la base de criptovotantes

Abrazar la criptodivisa podría ser otra forma de que la campaña de Trump llegue a los hombres más jóvenes, incluso mediante la participación de personas influyentes conservadoras.

Las criptomonedas también atraen a los aliados de Trump que están preocupados por la influencia del Gobierno en los mercados mundiales y, en general, por el alcance del llamado "Estado profundo".

Dustin Stockton, un activista proTrump convertido en criptoinfluencer, dijo que apoya los esfuerzos del expresidente en el criptoespacio y el próximo lanzamiento de World Liberty Financial.

"El compromiso y la participación de la familia Trump, y el aprendizaje de lo que subyace en el cripto, creo que es realmente algo muy positivo", dijo. Stockton señala a la administración Biden como anticripto, citando la persecución del jefe de la SEC, Gary Gensler, a firmas como Coinbase y Binance.

¿Conflicto de intereses?

Aunque la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva sobre activos digitales en 2022, el Congreso no ha aprobado ninguna ley ni la Casa Blanca ha redactado ningún reglamento.

Stockton dijo que la falta de claridad de las normas escritas por la administración Biden, así como la aplicación de mano dura de la SEC sobre las criptoempresas a través de una serie de demandas, indica que "no hay claridad y hay una aplicación selectiva y arbitraria de las regulaciones". "Francamente, me gustaría que todos los miembros del Gobierno entendieran mejor qué es esto", dijo.

J.W. Verret, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad George Mason, dijo que Trump no estaría violando la ley al lanzar un nuevo proyecto y promover políticas que le beneficiarían.

"No veo ningún problema en que alguien, cualquiera que esté en el Gobierno, posea activos o ponga en marcha un negocio; de hecho, creo que es difícil que alguien regule un tipo concreto de negocio a menos que trabaje en ese negocio", dijo.