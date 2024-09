Por Liv Stroud

El Gobierno alemán ordenó extender los controles de pasaportes por sorpresa a todas sus fronteras terrestres a partir de este lunes por la mañana. 'Euronews' ha hablado con un experto en inmigración para saber por qué se hace ahora y si los controles serán eficaces.

PUBLICIDAD

La Policía de fronteras alemana realiza controles aleatorios de pasaportes en todas sus fronteras terrestres a partir de este lunes por la mañana. Se esperan colas en las fronteras, sobre todo en el norte y el oeste de Alemania, y las empresas de transporte y los viajeros fronterizos se preparan para colas y tiempos de espera.

Svenja Niederfranke, experta en migración del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, explica las razones: "El Gobierno alemán quiere demostrar que está haciendo algo, y con las próximas elecciones y las pasadas, esto es una señal política muy importante, por supuesto, y señala que recuperamos el control de nuestras fronteras", explicó a 'Euronews'.

Las elecciones de Brandeburgo

La serie de ataques mortales con cuchillo perpetrados por inmigrantes en Alemania en los últimos meses ha provocado una reacción pública de rechazo, y se cree que ha contribuido a que los partidos de extrema derecha y extrema izquierda contrarios a los inmigrantes ganaran las dos últimas elecciones estatales en el este de Alemania.

Con el tercer Estado federado, Brandeburgo, al borde de las urnas el domingo que viene, las últimas encuestas muestran que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Las elecciones federales alemanas también están previstas para el año que viene.

La semana pasada, la ministra del Interior, Nancy Faeser, ordenó que los controles de pasaportes que ya se realizan en las fronteras austriaca, polaca, suiza y checa se extendieran a las fronteras de Alemania por el oeste y el norte, en las fronteras francesa, danesa, luxemburguesa, neerlandesa y belga.

Sede del Ministerio del Interior en Berlín Foto: Donogh McCabe

30.000 personas rechazadas en la frontera germano-austriaca desde octubre de 2023

Faeser quiso acreditar que las fronteras si funcionan. La semana pasada los alemanes rechazaron a 30.000 personas en la frontera austriaca desde octubre de 2023, pero Niederfranke advierte de que esta cifra no es útil porque no es el número total de personas a las que se prohíbe la entrada en Alemania.

"Realmente tenemos que tener cuidado con este número 30.000 porque este número no significa que estas personas no entraron en Alemania en algún momento. Sólo significa que en algún momento la policía alemana las devolvió y eso puede ser por diversas razones. La policía alemana puede devolver a alguien cuando no tiene los documentos válidos, el visado válido, etc.", explica. Los 30.000 también puede significar que alguien ha olvidado su pasaporte, y luego se le permite entrar más tarde con documentos válidos, pero siguen contando en esta cifra".

¿Son eficaces estos controles?

"Las investigaciones han demostrado que con estos controles fronterizos no se suele atrapar a los peces gordos, sino a los más pequeños. Y tampoco se atrapa a todos y cada uno de los contrabandistas, porque obviamente saben dónde están los controles fronterizos y encontrarán diferentes maneras de hacerlo", añade Niederfranke.

Sin embargo, tras el anterior ataque con cuchillo en el Festival de la Diversidad de Solingen, en el que murieron tres personas y ocho resultaron heridas, el sospechoso, de origen sirio, estaba previsto que regresara a Bulgaria el año pasado, pero la policía no lo encontró en su refugio cuando fue a deportarlo.

De la libertad de circulación de Schengen a los controles diarios

Niederfranke advierte de los numerosos efectos negativos de estos controles, sobre todo teniendo en cuenta que la UE del espacio Schengen goza de libertad de circulación dentro de las fronteras exteriores. Las empresas de transporte, incluido el de mercancías, y los trabajadores que viven en un país y cruzan la frontera pueden verse afectados por las largas colas en la frontera.

La gente tiene que ir y venir por trabajo o tiene que transportar mercancías. Por supuesto, es muy molesto estar atrapado en el control fronterizo todos los días". También dice que los juristas están estudiando detenidamente si es posible devolver a los solicitantes de asilo en la frontera alemana, y dicen que no es legal según la legislación de la UE.

Camaras de vigilancia en Berlín Foto: Donogh McCabe

Niederfranke también afirma que el coste y la cantidad de personal que es necesario desplegar en la frontera alemana también es un efecto negativo. Señala a los agentes de la policía federal que serán reubicados, a pesar de la escasez de personal en la policía. Un sindicato policial exige que se creen 5.000 puestos más para esta tarea.

El coste político de estos mayores controles

Con Polonia, Grecia y Austria criticando duramente la decisión del Gobierno alemán de introducir estos controles, el tejido de la UE podría correr el riesgo de desestabilizarse.

Según Niederfranke, aunque Austria condenó enérgicamente el aumento de los controles y se negó a cooperar, desde hace años existen controles fronterizos entre Austria y Alemania, pero parte de las protestas podrían deberse a que en septiembre se celebran elecciones en Austria.

La decisión de ampliar estos controles fue bien acogida por el líder húngaro, Viktor Orban, que sintió "como si (el canciller alemán, Olaf) Scholz estuviera ahora de acuerdo con su política, lo que no creo que el Gobierno alemán quiera necesariamente".

PUBLICIDAD

También dice que está oyendo que los funcionarios a nivel de la UE no están contentos con los controles. "En cuanto a las discusiones sobre el nuevo pacto, la reforma del sistema europeo de asilo, Alemania también era una voz más progresista y ahora está dando un poco marcha atrás. Así que no es realmente un rumbo claro del Gobierno alemán y eso frustra a muchos socios europeos".

¿Podría la UE bloquear estos controles y llevar a Alemania a los tribunales?

"A la Comisión siempre le molesta que un Estado miembro introduzca controles fronterizos temporales, porque eso va en contra de la idea de la Unión Europea y del espacio Schengen", afirma Niederfranke.

Los controles fronterizos se han introducido como "último recurso" contra el terrorismo, pero es posible que la UE los considere ilegales y lleve a Alemania ante los tribunales.

"Hay normas muy específicas sobre cuándo un Estado miembro puede introducir controles fronterizos temporales", explica. "Y ahora es más fácil defender la introducción de controles fronterizos. Y también es posible mantenerlos durante más tiempo. Pero, como Estado miembro, tienes que argumentar que existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad. Así que esa es la base sobre la que hay que argumentar para introducir estos controles fronterizos".

PUBLICIDAD

Niederfranke cree poco probable que la Comisión lleve a Alemania a los tribunales, teniendo en cuenta los ejemplos anteriores de Estados miembros que han introducido controles en sus fronteras interiores.

Policía alemana en la frontera con Polonia en Gorlitz. Foto: Liv Stroud

Así que, aunque la Comisión crea que esto es ilegal, hay que ver si realmente llevarán a Alemania a los tribunales". Y con una Comisión que también giró ligeramente a la derecha con las últimas elecciones parlamentarias a nivel de la UE, yo diría que no es muy probable que den este paso,".

Si la UE decide llevar a Alemania ante los tribunales, es de esperar que lo anuncie en los próximos meses. Sin embargo, dado que el número de solicitudes de asilo ha disminuido un 20% respecto al año pasado, podría ser difícil argumentar que Alemania necesitaba introducir controles como último recurso.

Cómo funciona el proceso de asilo

Uno de los errores más comunes en los medios de comunicación es cómo funciona el procedimiento de asilo según las normas de Dublín.

PUBLICIDAD

Niederfranke explica que no es necesariamente el primer lugar al que llega una persona el que solicita asilo allí. También hay un catálogo de cuestiones, como si se trata de un menor no acompañado, si tiene familiares cercanos en otro Estado miembro, o si un cónyuge ha solicitado asilo en otro estado miembro, entonces ese Estado miembro también sería responsable del cónyuge. Asimismo, si otro Estado miembro le ha concedido un visado en el pasado, ese Estado miembro también sería responsable.

Sigue siendo cierto que los países fronterizos y de frontera exterior son los responsables de la mayoría de las solicitudes de asilo en la Unión Europea. Svenja Niederfranke Experta en migración del Consejo Alemán de Relaciones

Si ninguna de estas respuestas es aplicable, entonces en qué país se registró la persona por primera vez, con huellas dactilares. "A veces la gente no está registrada en Italia o en Grecia y luego llega, por ejemplo, a Austria", donde no tiene familiares en otros estados ni ha recibido antes un visado de un estado miembro. Así que el sistema de Dublín es un poco más complicado. Y esto no cambió con la nueva reforma. Lo que sí cambió es que se quiso hacerlo un poco más equilibrado e introducir el llamado mecanismo de solidaridad."

Menos solicitantes de asilo en la UE

Este año se reformó el sistema de asilo en la UE, lo que ahora significa que los Estados miembros que acogen a menos solicitantes de asilo, "tienen que contribuir de otra manera. Y cómo contribuyen, pueden decidirlo, pueden acoger, reasentar, reubicar a personas de Italia", por ejemplo. "Pero también pueden decir que van a pagar. Así que van a dar una contribución financiera". El Gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni se niega en la mayoría de los casos a acoger a los solicitantes de asilo en Italia.