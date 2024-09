Por Euronews con AP

Polonia considera "inaceptable" la decisión de Alemania de imponer controles fronterizos, mientras que Austria anuncia que no aceptará a ningún migrante rechazado por el país vecino.

Los países vecinos de Alemania han criticado la decisión de Berlín de establecer controles temporales en todas sus fronteras terrestres. La medida, que amplía los existentes en algunos puntos, pretende frenar la migración irregular, según la ministra de Interior, Nancy Faeser.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que la medida era inaceptable y que la decisión suponía la suspensión a gran escala del espacio Schengen. "En las próximas horas, le pediremos a otros países afectados por esta decisión de Berlín, que consulten urgentemente la actuación en la Unión Europea al respecto", dijo.

Un oficial de la Policía Federal escolta a un grupo de migrantes que cruzaron de forma irregular desde Polonia por el sureste de Berlín. Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

El ministro austriaco de Interior, Gernard Karner, dijo que la decisión de Alemania era ilegal y que Austria no aceptará a los migrantes rechazados por Alemania. Sin embargo, añadió que se alegraba de que Alemania abordara lo que, según él, es el gran problema de la inmigración ilegal en Europa.

"Es inaceptable que ocurran cosas ilegales. Vivimos en un Estado de derecho, y si Alemania está planeando esto, entonces es ilegal de esta manera. Por tanto, no aceptaremos a nadie, no acogeremos a nadie. Aquí no hay margen de maniobra", advirtió.

Los controles temporales en todas las fronteras alemanas avivaron el debate sobre la posibilidad de devolver a los refugiados.

El cierre de fronteras durará seis meses y amenaza con poner a prueba la unidad europea. La mayoría de los países vecinos de Alemania son miembros de la Unión Europea (UE), un bloque de 27 Estados basado en los principios del libre comercio y la libertad de circulación. Alemania, el motor económico de la UE, ubicado en el corazón del continente, comparte más fronteras con otros países que cualquier otro miembro.

El mes pasado, un solicitante de asilo sirio atacó con un cuchillo a tres personas en Solingen. El agresor afirmó estar inspirado por el grupo Estado Islámico. En junio, un ataque con cuchillo perpetrado por un inmigrante afgano causó la muerte de un agente de policía y heridas a otras cuatro personas.