2024 es un año crucial para la política espacial europea. El continente despliega sus nuevas generaciones de lanzadores para mantenerse en una competencia internacional cada vez más intensa.

Descubra más sobre esta carrera espacial con nuestra entrevista al director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, en 'The Global Conversation'.

PREGUNTA: El cohete europeo Vega ha lanzado un nuevo satélite. En julio Ariane 6 fue un éxito. ¿Diría usted que la crisis de los lanzadores ha terminado?

RESPUESTA: Sí, estamos en el mejor camino para salir de la crisis de los lanzadores. Pero me gustaría decir que la ESA cumple. Hemos puesto en órbita con éxito el Ariane 6, y no es poca cosa, porque estos cohetes ponen en órbita satélites que necesitamos para la vida cotidiana. Y esto es realmente fundamental. Es un gran paso y un gran éxito para Europa. Y hace poco lanzamos Sentinel-2C, con el último vuelo de Vega. Vega fue el cohete de la ESA en el segmento más pequeño, que desarrollamos hace más de diez años. Y creo que Europa puede estar muy orgullosa y feliz de esta serie continua de éxitos que estamos cosechando.

P: ¿Diría que Europa ha vuelto al espacio?

R: Europa ha vuelto al espacio. Tuvimos una pequeña crisis con los lanzadores durante aproximadamente un año. No tuvimos nuestra propia capacidad de lanzamiento, pero con Ariane 6 de nuevo en la plataforma de lanzamiento, con Vega habiendo lanzado ahora con éxito el Sentinel-2C, con Vega-C llegando a finales de este año, sin duda 2024 es el año en que Europa sale de la crisis de lanzamiento.

Pero permítanme ponerlo un poco en contexto porque a veces oímos noticias negativas y ‘Europa en la crisis de lanzadores’ y sí, todo esto era cierto, pero también nuestro gran socio en Estados Unidos, la NASA, durante diez años dependía de Rusia para llevar astronautas a la estación espacial. Por supuesto, ahora con SpaceX y la tripulación Dragon, esto ha cambiado y ahora de nuevo Estados Unidos tiene su propia capacidad de vuelo de astronautas. Pero, tener un vacío en una larga serie de lanzamientos y éxitos es, no digo normal, pero no es algo completamente inusual. Pero sí, estoy muy contento de que estemos saliendo de esta crisis, ahora muy fuertes.

En esta imagen facilitada por la Agencia Espacial Europea, el nuevo cohete europeo Ariane 6 despega de Kourou, en la Guayana Francesa, el martes 9 de julio de 2024. Stephane Corvaja/ESA

P: ¿Podemos decir que Europa ha recuperado parte de su autonomía estratégica espacial?

R: Sí, desde luego. Europa es fuerte en muchos campos. Pero siempre comparo a Europa con Estados Unidos, obviamente, como la otra gran nación espacial. Por supuesto, China es otra. Pero en China no tenemos esas cifras, cifras financieras y de cuántas inversiones se hacen. Pero si comparamos Europa con Estados Unidos, Europa invierte aproximadamente una sexta parte del sector público en el espacio. Y en Estados Unidos son casi seis veces más. La inversión pública mundial en el espacio hoy en día es de alrededor de 108 mil millones de euros en el año 2023, el 64% de esto es en los Estados Unidos y el 11% en Europa. Así que ya ves, hay un factor de seis, en el medio.

A pesar de que estamos invirtiendo mucho menos en el espacio en comparación con los Estados Unidos a través de la NASA y la Fuerza Espacial, Europa es realmente muy buena. Tenemos algunos programas que están entre los mejores del mundo. Tomo Copernicus como un ejemplo en el que realmente hemos construido a lo largo de más de 25 años, uno de los mejores programas espaciales del mundo en observación de la Tierra.

Estamos suministrando 300 TB de datos a todos los ciudadanos del mundo para la agricultura, la silvicultura, los bomberos, la protección civil, el transporte marítimo y muchas otras disciplinas, porque estos datos se utilizan en todos los ámbitos de la economía. Así que este es realmente un programa nuevo y fantástico, el otro programa líder donde Europa, de nuevo, ha construido durante más de 20 años un programa muy fuerte, es Galileo. Galileo proporciona hoy las señales de navegación más precisas del mundo, más precisas que el GPS.

Por supuesto, todavía tenemos trabajo que hacer en otros programas en los que tenemos que ponernos al día, en lanzadores estamos a punto de ponernos al día. Por supuesto, siempre se compara con SpaceX y Falcon 9, y aún nos queda mucho camino por recorrer.

Pero de nuevo, la ESA ha tomado la decisión de que también vamos, de manera similar a la compra de un servicio de una empresa privada de lanzadores, como la situación es en los Estados Unidos, donde la NASA está comprando lanzadores o la Fuerza Espacial está comprando lanzadores de SpaceX.

P: Usted ha dicho que Europa lo está haciendo muy bien, pero vemos que algunas empresas europeas u organismos europeos confían en algunas empresas extranjeras, como SpaceX. ¿Cómo reacciona cuando ve que los europeos recurren a Estados Unidos?

R: Claramente tenemos que construir nuestra propia fuerza. Y, como he dicho, estamos invirtiendo mucho menos en el espacio en comparación con Estados Unidos. Si divides la inversión pública en el espacio per cápita, en Estados Unidos esta cifra es de unos 220 euros por persona. En Europa es de unos 20. Así que hay un factor de 10 en medio, simplemente porque la población europea es mayor incluyendo los estados miembros de la ESA. Así que, de nuevo, tenemos que ponernos al día porque el espacio es tan estratégico y tan importante para el futuro, para todos los niveles de la sociedad. He mencionado algunos de ellos, desde la agricultura a la silvicultura y la protección civil, pero también la seguridad se convierte cada vez más en un problema.

Pondré el ejemplo de la seguridad: en Estados Unidos, alrededor del 65% de la inversión pública se destina a defensa y seguridad. En Europa, es alrededor del 12%. Una vez más, la parte destinada a seguridad y defensa es mucho menor que, dentro de un presupuesto mucho menor, por lo que no hay comparación entre la inversión de Estados Unidos y la de Europa en materia de seguridad y defensa. Y de nuevo, esto es algo que yo esperaría, pero estas son decisiones políticas, no me corresponde a mí decidir sobre estas inversiones. Son decisiones políticas, pero se espera que las inversiones aquí aumenten.

P: Debido a la crisis de los lanzadores, ¿se ha quedado Europa rezagada en su programa espacial y puede recuperar el retraso?

R: Podemos ponernos al día. He mencionado Copernicus y Galileo como ejemplos en los que Europa se retrasó unos veinte años, diría yo, en iniciar estos programas, pero hoy son los mejores del mundo. Así que sí, nos hemos puesto al día y podemos hacerlo. Por supuesto, tenemos que ponernos al día en el sector de los lanzadores, en el que tenemos que invertir masivamente para ponernos al día y asegurarnos de que podemos enviar nuestros satélites al espacio. También en Internet de banda ancha, por ejemplo, Starlink domina hoy las constelaciones de Internet de banda ancha y Europa está a punto de desarrollar su propia actividad con Iris2 (Iris square), que está a punto de iniciarse, pero todavía tenemos que ponernos al día porque hay un gran dominio en el mercado mundial. Pero esto sólo va con grandes inversiones que son necesarias.

P: ¿Qué lugar ocupa Europa en esta competición internacional?

R:Europa es excelente pero pequeña. Excelente en términos de capacidad intelectual, de capacidad tecnológica. Nuestra industria es una de las más competitivas del mundo. Y las inversiones que realizamos están realmente bien invertidas, y esto también me gustaría decirlo gracias al sistema que la Agencia Espacial Europea ha construido durante décadas para crear una industria acostumbrada a competir entre sí y, por tanto, a estar realmente en la vanguardia y preparada en términos de calidad y tecnología. Cumplen. Están entre los mejores del mundo.

Pero este es el gran peligro, veo que nos estamos quedando demasiado pequeños en comparación con la aceleración que se produce en todo el mundo. Por ejemplo, la economía espacial mundial ronda hoy los 470.000 millones de euros, incluido también el segmento de los servicios. Está creciendo alrededor de un 15%. Pero la mayor parte de este crecimiento, por desgracia, se está produciendo en Estados Unidos y en China, y Europa está estancada, lo que significa que está un poco estancada, nos estamos quedando atrás. Y no podemos arriesgarnos porque el espacio es un sector demasiado importante, un elemento de la vida cotidiana hoy en día y mucho más en el futuro.

P: ¿Qué falta? ¿Necesitamos más inversión por parte de los Estados miembros o de las empresas privadas?

R: Necesitamos ambas cosas. Necesitamos, sin duda, inversión por parte del sector público. Si menciono la inversión pública en Estados Unidos, solo gracias a la gran inversión de la NASA, de la Fuerza Espacial, empresas como SpaceX pueden convertirse en lo que son hoy. Tienen un éxito enorme. Pero también es justo decir que sin la NASA, de ninguna manera estaríamos en donde estamos hoy en día. Tanto técnicamente, porque técnicamente la NASA ha proporcionado los ingenieros en la construcción del cohete Falcon y su motor, ha realmente ayudado mucho a los equipos comerciales de SpaceX, y también financieramente. Porque la NASA estaba jugando el papel de cliente de anclaje, con la compra de lanzadores de cohetes de SpaceX y otros, y allí, por supuesto, las dimensiones son mucho más grandes.

Entonces, ¿qué hay que hacer para tener éxito? Europa tiene la excelencia, tiene las capacidades, tiene los talentos. Quiero que todos nuestros talentos se mantengan en Europa. No me gustaría que se fueran a Silicon Valley o a otros lugares. Por supuesto, algunos lo harán con gusto. Pero me gustaría crear programas que mantengan a los talentos europeos en Europa, y esto solo puede hacerse invirtiendo de verdad y asegurándonos de que tenemos las condiciones límite adecuadas, pero también los proyectos y sueños adecuados para mantener a los europeos aquí y ayudarles de verdad a prosperar y tener éxito.

P: La política espacial europea se ha diseñado en tiempos de paz. ¿Está preparada para la guerra?

R: La tecnología espacial europea es, por naturaleza, de doble uso. Muchas de las tecnologías que desarrollamos se utilizan tanto con fines civiles como de defensa. Pondré un ejemplo muy sencillo: la meteorología. Estamos desarrollando satélites geoestacionarios y de órbita polar para Europa desde hace muchas décadas, desde los años 70. Y el satélite meteorológico sólo tiene un satélite geoestacionario llamado Meteosat, ahora en su tercera generación, y se utiliza para recoger datos para previsiones meteorológicas. Pero sólo hay uno. No hay uno para los militares y otro para los civiles, es un solo satélite. Pero entonces, por supuesto, los flujos de datos se destinan a la previsión meteorológica civil, para que los agricultores sepan cuándo deben recoger una cosecha, o para la comunidad de defensa con fines de defensa. Así pues, la tecnología espacial tiene un doble uso.

Los lanzadores son otro ejemplo. Pero también la ESA está construyendo conjuntamente y para la Unión Europea el sistema Galileo. El sistema Galileo tiene una señal llamada señal PRS, que en realidad se utiliza para, y se construye para, la comunidad de defensa. Así que sí, lo estamos haciendo desde hace muchos años. Pero tienes toda la razón, el uso real o el uso dedicado del espacio para la defensa en Europa es muy pequeño comparado con Estados Unidos, comparado con China, comparado con India, comparado con Rusia, o comparado con Japón u otros países. Así que sí, se da la extraña situación de que Europa invierte mucho menos en defensa que otros países.

P: ¿Cómo garantizar la seguridad espacial de Europa?

R: Europa está trabajando en muchos ámbitos de la seguridad. Disponemos de todas las herramientas y capacidades. En realidad es una decisión política si Europa quiere implicarse más o menos. Son decisiones que deben tomar los políticos. Yo no soy político. Soy el director de la Agencia Espacial Europea y, por tanto, el director de una agencia de ejecución.

Pero son realmente nuestros 22 estados miembros, dentro del contexto de la ESA, o la Unión Europea, para los que trabajamos en programas espaciales, los que toman esta decisión. La ESA está preparada y es capaz de trabajar más en seguridad, pero esta decisión deben tomarla los Estados miembros y los políticos.

P: ¿Puede asegurar que un europeo pisará la Luna a finales de esta década?

R: Para finales de esta década, no puedo asegurarlo porque aquí tenemos que trabajar con la NASA. La NASA es, por supuesto, nuestro socio con el que trabajamos en el programa Artemis, trabajamos con mucho éxito. Lo que puedo decir es que lo que ya está asegurado es que tenemos tres astronautas europeos, astronautas de la ESA, que volarán en el programa Artemis.

Pero hasta ahora, estos vuelos son la pasarela que es la estación orbital alrededor de la Luna, pero todavía no en la superficie lunar. En la superficie lunar se necesitan nuevos acuerdos y nuevas inversiones. Y esto aún no se ha hecho, por lo que todavía no está garantizado. Creo que será un reto tenerlo a finales de esta década, ya que tomará algún tiempo tener ciudadanos no estadounidenses en la superficie lunar. Y esto, sin duda algo que tenemos como una ambición muy claramente. Pero no hay fecha ni ningún acuerdo hecho todavía.

P: ¿Por qué es importante contar con un europeo en una misión de la NASA?

R: Hay una razón muy sencilla. Hemos trabajado con la NASA durante muchas décadas, con mucho éxito. Pero también está la cuestión del coste. Por supuesto, una misión a la Luna es una inversión importante, creo que a medio y largo plazo, Europa debería desarrollar su propia capacidad para ser más autónoma y tener su propia capacidad de llevar astronautas europeos con sus propios medios a la Luna.

Pero como primer paso, estamos trabajando, por supuesto, muy estrechamente mano a mano con la NASA, con un socio de gran confianza y muy fiable. De hecho, al grado en el que la NASA también confía en la ESA para algunos componentes muy críticos para llevar a los astronautas a la Luna y a la superficie lunar: la cápsula Orión, que es la cápsula que lleva a los astronautas a la Luna y los trae de vuelta, está propulsada por el módulo de servicio europeo. Y el módulo de servicio europeo es proporcionado por la ESA. Y ya hemos entregado algunos de ellos para el primer vuelo que fue la mayoría sin astronautas, pero también para el vuelo con astronautas. No podrían volar a la luna sin la contribución de la ESA.

ARCHIVO - La tripulación del Artemis II en Ottawa, Ontario, martes, 25 de abril de 2023. Justin Tang/AP

P: Muchas voces en la Unión Europea sugieren una mayor integración del mercado europeo para impulsar la política espacial europea. ¿Es un paso en la dirección correcta?

R: Sí, tuve muy buenas discusiones también con Letta, cuando estaba preparando su informe, pero también con el equipo de Mario Draghi, cuyo informe también se ha publicado. Y sí, el espacio tiene muchas dimensiones.

El espacio tiene una dimensión técnica, una dimensión científica, una dimensión climática, pero también una dimensión industrial y una dimensión de mercado. Y está claro que, para que Europa compita y sea competitiva en el mercado mundial, es decir, frente a otros socios de todo el mundo, tenemos que asegurarnos de que reunimos nuestros activos de la mejor manera posible. Y lo que tenemos que hacer es reforzar la cooperación entre la Unión Europea, a través de la Comisión Europea y, por supuesto, las instituciones de la UE y la Agencia Espacial Europea.

P: La ESA ha lanzado este servicio de retorno de carga. ¿Va el programa por buen camino?

R: El programa va por buen camino. Y lo que realmente me ha gustado de este programa es, en primer lugar, la decisión de los Estados miembros de que cambiemos de marcha en la forma de adquirir el hardware espacial en el futuro. Es un cambio de paradigma total.

En lugar de desarrollar un satélite desde el principio hasta el final con todos los pequeños detalles que se quieran especificar, hemos decidido, o los Estados miembros han decidido, que compramos un servicio. Eso significa que compramos un servicio o para una carga, digamos 4000 kilos, que se transporta desde la superficie terrestre hasta la estación espacial, se acopla en la estación espacial, se descarga. Y luego, de nuevo, unas dos toneladas de carga vuelven a entrar en la atmósfera terrestre y aterrizan con seguridad en la superficie de la Tierra. Así que esta es una capacidad que no tenemos hoy en día, esta capacidad de reentrada.

Así que este cambio de paradigma es fundamental y muy importante para acelerar nuestra innovación, para dar a la industria más libertad para desarrollar sus naves espaciales de la manera que quieran hacerlo, y darles la libertad de elegir a sus socios como deseen elegirlos.

Pero el otro elemento que es bastante importante es que hemos sido muy rápidos a la hora de tomar la decisión e implementar este contrato. Entre la decisión que fue tomada por los ministros en noviembre de 2023, y la puesta en marcha del contrato, es decir, todos los pasos intermedios, incluyendo las decisiones de los Estados miembros, la industria escribiendo su propuesta, la ESA evaluándola, negociándola y yo firmando el contrato, hubo menos de seis meses. Y eso también es bastante rápido para acelerar esta cadena. Este cambio de paradigma en el que la ESA se convierte en un cliente de referencia y, por otro lado, en una agencia más rápida y ágil, es algo que estoy poniendo en práctica con mucha firmeza en la Agencia Espacial Europea. Y verá mucho más de esto en el futuro.

P: ¿No es peligroso confiar en empresas privadas?

R: ¿Existe un riesgo? Totalmente. Tiene toda la razón. Existe un riesgo. Quiero decir, ¿qué pasa si la empresa no tiene éxito? ¿Qué pasa si la empresa es comprada o se va de Europa? Por supuesto, estos son riesgos que conocemos muy bien, pero hemos tomado muchas medidas para hacer frente a estos riesgos, para asegurarnos de que nuestra inversión está bien preservada y de que mantenemos la calidad y la excelencia, en interés de los contribuyentes europeos.

P: Ha lanzado una carta cero escombros. ¿Es capaz de convencer a sus socios?

R: Ya les hemos convencido. Ya tenemos a más de la mitad de nuestros Estados miembros que lo han firmado. Tenemos varias rondas de firmas. Tenemos unas 40 o más empresas que han firmado la carta en todo el mundo, la mayoría de ellas en Europa, por supuesto, pero también algunas empresas en Estados Unidos, como Amazon, por ejemplo. Amazon tiene un fuerte programa espacial con Kuiper, como una nueva constelación que se está instalando y desarrollando en este momento.

Así que, sí, se trata de una carta muy atractiva, y creo que tiene mucho sentido común. Quiero decir, tenemos hoy unos 10.000 satélites en órbita, y todos ellos creando escombros. Tenemos alrededor de 30.000, en realidad cerca de 40.000 piezas de escombros que son mayores de diez centímetros. Son muy peligrosos porque pueden chocar con otra nave espacial y destruirla o hacer que no funcione correctamente.

Así que sí, hay una enorme cantidad de escombros. Aumenta cada día. Por mi parte, lo que pido a quien quiera firmar la Carta es que se comprometa a que, al final de la vida útil del satélite, no lo deje en el espacio, sino que lo saque del espacio. Y ese es el sencillo principio de la Carta: como cuando vas a un parque nacional, te llevas la comida, te la comes, pero no dejas basura. Te llevas la basura para mantener limpio el parque nacional. Y eso es lo que queremos hacer en el espacio. Que una vez lanzado un satélite y que funcione, digamos, durante cinco, diez o quince años, al final de su vida útil, los firmantes se comprometen a sacarlo de órbita y quemarlo en la atmósfera para seguir utilizando la órbita porque la necesitamos para la vida cotidiana, ya que los satélites que hay allí están al servicio de todos los ciudadanos todos los días.