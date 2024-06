La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció que invertirá en cuatro empresas tecnológicas europeas.

La inversión en tecnología de defensa europea se intensifica después de que la OTAN confirmara el martes sus primeras inversiones en tecnología punta como parte de un fondo de 1000 millones de euros destinado a abordar los retos actuales en materia de defensa, seguridad y resiliencia.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte anunció el fondo en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. El Fondo de Innovación de la OTAN pone en contacto a compradores gubernamentales de tecnologías con empresas de nueva creación para desarrollar tecnologías de defensa.

Las primeras empresas en recibir la inversión son europeas e incluyen la alemana ARX Robotics, que diseña robots no tripulados, y tres start-ups del Reino Unido.

La empresa londinense de fabricación de chips informáticos Fractile también ha recibido fondos, así como iComat, con sede en Bristol, y la start-up galesa Space Forge, que fabrica novedosos materiales espaciales.

El fondo también ha invertido en cuatro fondos de capital riesgo centrados en la tecnología profunda: Join Capital, Vsquared Ventures, OTB Ventures y Alpine Space Ventures. A diferencia de la mayoría de los fondos de capital riesgo, que invierten a 10 años vista, el fondo de la OTAN invertirá a 15 años vista.

La OTAN dijo que también está haciendo inversiones para impulsar los centros de tecnología profunda en las regiones donde el capital para las nuevas empresas en fase inicial está en alta demanda para promover la soberanía tecnológica de la Alianza.

"Con estas inversiones, el Fondo está empezando a marcar una diferencia tangible en nuestros ecosistemas de innovación, proporcionando oportunidades de crecimiento a las empresas más prometedoras de doble uso y defensa que desarrollan soluciones para mantener la ventaja tecnológica de la Alianza", declaró en un comunicado David van Weel, subsecretario general de Innovación, Híbridos y Cibernéticos.

Van Weel declaró a 'Euronews Next' en 2022 que el principal reto de la OTAN es salvar la brecha de comunicación con los innovadores, ya que los militares no siempre están al tanto de las últimas tecnologías de defensa y muchos innovadores no saben lo que necesitan los militares.

La otra cuestión es que "las organizaciones de defensa y los gobiernos, en general, no son famosos por tener procesos de adquisición rápidos", afirmó.

Nuestro reto es asegurarnos de que disponemos de una forma ágil y viable de comunicarnos con los innovadores e introducir nuevas tecnologías a una velocidad adecuada. David van Weel Subsecretario general de Innovación, Híbridos y Cibernéticos

El objetivo del fondo es contribuir al avance de la innovación en nuevos materiales y fabricación, inteligencia artificial (IA) y robótica. La OTAN dijo que también está invirtiendo en el desarrollo de centros de tecnología avanzada en regiones donde el capital para las nuevas empresas en fase inicial es escaso. Regiones en las que existe una gran demanda de capital para nuevas empresas en fase inicial, con el fin de promover la soberanía tecnológica de la Alianza.

El Fondo de Innovación de la OTAN está respaldado por 24 de los 32 Estados miembros de la Alianza. Estados Unidos, Canadá y Francia son miembros que no han acordado apoyarlo.