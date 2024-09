Por Liv Stroud

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) logró el domingo un tercio de los votos en dos estados del este de Alemania. Los habitantes de Turingia y Sajonia comienzan a hacer balance de los resultados.

Mientras el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) celebraba su histórica victoria, cientos de personas marcharon por las calles de Erfurt anoche y varios derramaron lágrimas porque se trata de la primera vez que una formación ultraderechista gana una elección estatal desde la Alemania nazi.

Los residentes de Erfurt se mostraron demasiado escépticos con los medios de comunicación como para hablar ante las cámaras, pero dijeron a 'Euronews' que sus votos eran un "último recurso", y que su principal motivación para votar era la seguridad, después de que los crímenes con cuchillos, incluido el de Solingen, acapararan titulares.

Incluso si AfD no logra formar una coalición en Turingia, parece claro que los otros partidos comenzarán a adoptar políticas más estrictas en un intento de recuperar a los votantes desencantados.

El politólogo de la Universidad de Jena, situada también en Turingia, Sven Leunig, afirma que las elecciones "han demostrado que Alemania ha normalizado en cierto modo a los populistas de derechas, que son fuertes en el resto de Europa, y también se están imponiendo con fuerza" en el país germano. "Y no se trata solo de la AfD. La BSW (Alianza Sahra Wagenknecht) también mantiene posiciones populistas que son bastante similares en muchos aspectos", añade.

Interrogantes en torno a las posibles coaliciones

Haciendo un repaso a los resultados, Leunig explica que en Turingia ninguno de los partidos tradicionales ha logrado asegurar una mayoría absoluta o incluso una mayoría de coalición. La pregunta principal sigue siendo si la AfD puede formar una coalición con el partido Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) o con la CDU, que ya ha descartado una colaboración con un partido de extrema derecha. La propia Wagenknecht prometió anoche no formar una coalición con la AfD, dirigida por el líder del estado de Turingia, Bjorn Hoecke, que ha sido multado por utilizar eslóganes nazis.

"Esto significa que la CDU, como segundo partido más fuerte, debe formar una nueva alianza con Sahra Wagenknecht (BSW) y también necesitará al SPD. E incluso si los tres se unen, lo que ya es inusual, no habría una mayoría estable porque solo tienen 44 votos, pero necesitan 45", dice Leunig.

"En Sajonia, la situación es un poco diferente, pero también similar. La CDU tiene que formar una alianza con BSW porque los socios de coalición anteriores no son suficientes", añade.

Crecimiento de la influencia de la ultraderecha y el discurso populista antiinmigración y contra el asilo

Los residentes de Leipzig expresaron su conmoción por los resultados, después de que la AfD quedara en segundo lugar muy de cerca detrás de la política de centroderecha de la Democracia Cristiana (CDU). Pero el problema principal es que el BSW, que se creó a principios de este año, escindiéndose del partido de izquierda Die Linke, solo tiene unos pocos miembros.

"Si quieren gobernar, necesitan nombrar ministros, y esos ministros tienen que salir de algún lado. La única idea que les queda es nombrar ministros que no sean de partido. Pero incluso así, necesitan personal como secretarios de estado, etc. Así que hay un gran aparato administrativo del que el BSW no dispone actualmente. Algunos especulan que las demandas del BSW, como oponerse a los envíos de armas o a nuevas armas, se hicieron para asegurarse de que no tuvieran que unirse a la coalición", dice Leunig.

Aunque la AfD puede no formar una coalición, "su principal influencia radica en la posibilidad de impulsar ciertos temas que difieren de la postura del Gobierno federal y pueden presionar a los partidos gobernantes. Incluso desde la oposición podría forzar cambios políticos sin estar directamente en el Gobierno. Esto es similar a lo que hicieron los Verdes hace dos décadas. No estuvieron en el Gobierno durante casi 20 años, pero su enfoque constante en las cuestiones ambientales obligó a otros partidos a adoptar políticas verdes para recuperar votos. Esta es una situación similar", añade Leunig.

El politólogo cree que "se endurecerán las leyes de asilo y se intensificarán las deportaciones. Por supuesto, hay límites, porque, para la deportación, el país receptor debe estar de acuerdo. Si el deportado no tiene identificación, no puede ser aceptado. Y muchos países no quieren aceptar a sus propios nacionales que han cometido delitos", dice, al tiempo que se muestra escéptico de que los ultraderechistas sean capaces de gestionar más deportaciones, como intentaron la CDU y el SPD durante los últimos 16 años.

En cuanto a los grandes perdedores de las elecciones, Leunig dice que los liberales, el FDP, fueron los que obtuvieron peores resultados. "Esto es muy evidente y solo se puede decir que es un resultado directo de sus políticas en Berlín, en particular de sus tácticas negativas y de bloqueo. Siempre intentaron imponer sus propias posiciones o bloquear el éxito de otros, lo que llevó a esta imagen fracturada. Solo podemos esperar que el FDP aprenda la lección correcta y decida trabajar con la coalición en lugar de contra ella".