Un estudio de World Weather Attribution confirma el papel decisivo de la crisis climática en la exacerbación de las olas de sequía en Cerdeña y Sicilia.

Los impactos del cambio climático son una realidad concreta y cotidiana para toda la humanidad: ninguna nación está exenta de ello. El aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, con excepcionales olas de calor e inundaciones por precipitaciones extraordinarias, así como el aumento del nivel del mar por el derretimiento de los casquetes polares, afectan desde hace años a todo el planeta. Sin embargo, algunas regiones son más vulnerables que otras.

En Cerdeña y Sicilia, por ejemplo, el calentamiento global ha aumentado en un 50% la posibilidad de que se produzcan olas de sequía que podrían generar problemas de suministro de agua y graves pérdidas en el sector agrícola.

Así lo explica un estudio realizado por 15 investigadores universitarios y agencias meteorológicas de Italia, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos, por encargo de World Weather Attribution, un instituto que se ocupa de comprender los vínculos entre el cambio climático y los fenómenos de tiempo extremos.

Cerdeña y Sicilia son cada vez más áridas debido al cambio climático. Mariam Zachariah Investigadora del Instituto Grantham de Londres

En lo que respecta a las dos islas más grandes de Italia, los científicos explicaron en particular que las olas de sequía aumentarán en proporción al calentamiento climático. Lo que hace cada vez más urgente la implementación de una transición drástica hacia un mundo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, en el que las actividades humanas no provoquen trastornos en el equilibrio de la Tierra.

Las sequías no habrían sido tan graves sin el cambio climático

De hecho, los episodios de escasez de precipitaciones en Cerdeña y Sicilia en los últimos años no habrían sido tan graves si no hubiera existido la presión del cambio climático. Probablemente habrían sido graves, pero no tan "extremos". Y a medida que la temperatura global promedio continúa aumentando, se espera que las olas de sequía en las dos islas sean aún más graves en el futuro.

Esto también requiere políticas de adaptación, empezando por una gestión extremadamente cuidadosa de los recursos hídricos. "Cerdeña y Sicilia son cada vez más áridas debido al cambio climático. Las tórridas y prolongadas olas de calor golpean cada vez más frecuentemente sus territorios, provocando la evaporación del agua presente en el suelo y secando las cuencas hidrográficas", explicó Mariam Zachariah, investigadora del Instituto Grantham de Londres.

"Las ciudades han soportado meses de racionamiento de agua, el lago Pergusa en Sicilia ha desaparecido. Los cultivos han sido quemados. Los efectos de las olas de sequía son espantosos", añadió Maja Vahlberg, asesora climática de la Cruz Roja.

Con un aumento de 2°C, se producirían cambios significativos

Hasta la fecha, la temperatura global promedio ha aumentado, en la superficie de las tierras y océanos emergidos, aproximadamente 1,2°C, en comparación con los niveles preindustriales (es decir, antes de que el hombre comenzara a quemar carbón, petróleo y gas).

El Acuerdo de París alcanzado al final de la COP21 en la capital francesa en diciembre de 2015 explica que no se deben superar los 2°C, pero también que debe mantenerse lo más cerca posible de 1,5. El Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5°C publicado por el IPCC (el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) en octubre de 2018 explica que las diferencias entre los dos umbrales son enormes.

Según el WWF, el estudio confirma la necesidad de eliminar inmediatamente las causas del calentamiento global. Lo que se traduce ante todo en el abandono de los combustibles fósiles. También porque, si para Sicilia y Cerdeña la situación será extremadamente preocupante, para otras regiones del mundo significa arriesgar la vida de cientos de miles de personas, o perder naciones enteras para siempre, como en el caso de algunos atolones del Pacífico que desaparecerán de los mapas debido al aumento del nivel del mar.