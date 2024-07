Rusia avanza en Ucrania y consigue nuevos territorios en el Donbás

Por Euronews con AP

Rusia informa de nuevas pequeñas ganancias territoriales en el frente en el Donbás. Tras criticar su misión de paz en Moscú y Pekín, el primer ministro húngaro, Orban, considera que la UE se enfrenta a la "insignificancia".

PUBLICIDAD

Rusia reivindicó el sábado la captura de otra aldea en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, mientras se libran combates en el país. Según los informes, las fuerzas de Moscú están avanzando hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que había liberado, el eufemismo de anexionarse, una aldea llamada Lozuvatska, ubicada a unos 24 kilómetros de la ciudad de Pokrovsk. Sin embargo, Ucrania no ha confirmado la captura de la aldea. En cambio, Kiev dijo el sábado que había detenido 37 ataques rusos en la zona.

Según los informes, las fuerzas rusas también atacaron la ciudad de Hlukhiv en el óblast de Sumy, en Ucrania. Según las autoridades locales, un niño murió y 14 resultaron heridos en el ataque, incluidos siete niños.

Los medios locales informan que Rusia ha utilizado múltiples lanzacohetes contra la ciudad. Edificios de gran altura, casas, vehículos y una institución educativa resultaron dañados.

Viktor Orbán duda de la integración de Ucrania con Occidente

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo en un discurso en Baile Tusnad, Rumanía, que la Unión Europea estaba en proceso de contrarrestar la irrelevancia.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban (centro), en el 33º Campamento de Verano y Estudiantil de la Universidad Balvanyos en Baile Tusnad, Transilvania, el 27 julio de 2024 Zoltan Fischer/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

Orbán había sido duramente criticado por los líderes de la UE y numerosos Estados miembros por sus viajes a Moscú y a Pekín, que fueron descritos como una "misión de paz", según el propio Orbán.

"Bruselas me critica, pero en realidad apoya esta guerra", dijo. "Por último, se me critica por no apoyar a la UE en sus esfuerzos por apoyar la guerra".

Con respecto a Ucrania, Orbán expresó dudas de que el país devastado por la guerra pueda convertirse en miembro de la OTAN o de la UE. "Los europeos no tenemos dinero para ello. Ucrania volverá a caer en la posición de un Estado tapón", dijo, y agregó que las garantías de seguridad internacional "se consagrarán en un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia".

Después de que Ucrania imposibilitara recientemente que la UE suministrara petróleo ruso a Hungría a través de oleoductos imponiendo sanciones a la petrolera rusa Lukoil, Hungría acusa a Kiev de chantaje. Orbán es ampliamente considerado como el líder de la UE que tiene las mejores relaciones con el Kremlin.