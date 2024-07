Al parecer, el dirigente fue asesinado tras asistir a la ceremonia de juramento del nuevo presidente iraní.

El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán, según informó a primera hora del miércoles la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní.

Hamás culpó a un ataque aéreo de Israel de la muerte del jefe de la oficina política del grupo militar palestino. La Guardia Revolucionaria paramilitar iraní dijo que estaba investigando el ataque y no precisó cómo se produjo.

"Hamás declara mártir al gran pueblo palestino y a los pueblos de las naciones árabes e islámicas y a todos los pueblos libres del mundo, al hermano dirigente Ismail Ismail Haniyeh", declaró Hamás en su escueto comunicado.

Nadie reivindicó de inmediato la autoría del asesinato, pero las sospechas recayeron de inmediato en Israel, que había prometido matar a Haniyeh y a otros dirigentes de Hamás por el ataque del grupo contra Israel del 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes.

Haniyeh se encontraba en Teherán para asistir el martes a la ceremonia de investidura del presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Irán no dio detalles sobre cómo fue asesinado Haniyeh, y la Guardia dijo que el ataque estaba siendo investigado. Los analistas de la televisión estatal iraní comenzaron inmediatamente a culpar a Israel del ataque. El propio Israel no hizo comentarios de inmediato, pero a menudo no lo hace cuando se trata de asesinatos llevados a cabo por su agencia de inteligencia Mossad.

El miércoles, en Cisjordania, el presidente palestino Mahmud Abbas, respaldado internacionalmente, condenó el asesinato de Haniyeh y lo calificó de "acto cobarde y peligroso". Las facciones políticas del territorio ocupado convocaron huelgas en protesta por el asesinato.

El alto funcionario palestino Hussein al-Sheikh en Cisjordania también condenó el asesinato de Haniyeh como un "acto cobarde".

"Denunciamos y condenamos enérgicamente el asesinato del jefe de la oficina política, el líder nacional, Ismail Haniyeh", escribió en X el responsable de asuntos civiles de la Autoridad Palestina. "Lo consideramos un acto cobarde, esto nos empuja a permanecer más firmes frente a la ocupación, y la necesidad de lograr la unidad de las fuerzas y facciones palestinas".

Por su parte, Moussa Abu Marzouk, alto cargo de Hamás, afirmó que el asesinato de Haniyeh no quedará sin respuesta, según informó el miércoles la agencia de noticias estatal iraní IRNA. También calificó el asesinato de acto cobarde.

Se produce después de otro ataque contra un alto mando militar de Hezbolá

El asesinato de Haniyeh se produce después de que Israel llevara a cabo un ataque poco habitual en Beirut, en el que, según dijo, murió Fouad Shukur, alto mando militar de Hezbolá. Hezbolá no ha confirmado la muerte de Shukur en el ataque, en el que también murieron al menos una mujer y dos niños y decenas de personas resultaron heridas.

El ataque se produjo en medio de una escalada de las hostilidades con el grupo armado libanés. Estados Unidos también culpa a Shukur de planear y lanzar el mortífero atentado contra los marines de 1983 en la capital libanesa.

No hubo reacción inmediata de la Casa Blanca. El aparente asesinato se produce en un momento precario, en el que el Gobierno de Biden ha intentado presionar a Hamás e Israel para que acuerden al menos un alto el fuego temporal y la liberación de los rehenes.

El director de la CIA, Bill Burns, estuvo en Roma el domingo para reunirse con altos funcionarios israelíes, qataríes y egipcios en la última ronda de conversaciones. Por otra parte, Brett McGurk, coordinador de la Casa Blanca para Oriente Medio y el Norte de África, se encuentra en la región para mantener conversaciones con socios estadounidenses.

Se sospecha que Israel lleva años llevando a cabo una campaña de asesinatos contra científicos nucleares iraníes y otras personas relacionadas con su programa atómico. En 2020, un alto científico nuclear militar iraní, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado por una metralleta teledirigida mientras viajaba en un coche a las afueras de Teherán.