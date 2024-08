Más de 20 muertos en protestas estudiantiles en Bangladesh

Por Euronews con AP

Una nueva ola de violencia ha sacudido Bangladesh, dejando más de 20 personas muertas y cientos de heridos.

Los enfrentamientos entre manifestantes estudiantiles, la Policía y activistas del partido gobernante han escalado dramáticamente en los últimos días. Las manifestaciones comenzaron como una respuesta a un sistema de cuotas para empleos gubernamentales.

Los estudiantes exigían inicialmente el fin de este sistema, que reservaba el 30% de los puestos para familiares de veteranos de la guerra de independencia de 1971. Aunque la Corte Suprema redujo estas cuotas al 5%, las protestas continuaron.

Escalada de tensiones, se han vuelto más violentas

La situación se ha agravado significativamente desde julio, cuando las protestas iniciales se convirtieron en enfrentamientos violentos. Las autoridades han respondido con medidas drásticas, incluyendo el cierre de escuelas y universidades, bloqueos de internet y la imposición de un toque de queda con orden de disparar a la vista.

Los manifestantes han llamado a la "no cooperación", instando a la población a no pagar impuestos ni facturas de servicios públicos, y a no presentarse a trabajar. A pesar de que oficinas, bancos y fábricas abrieron sus puertas, los habitantes de Daca y otras ciudades enfrentaron dificultades para llegar a sus lugares de trabajo.

Incidentes violentos con más de 20 muertos

Se han reportado ataques a instituciones públicas, como el Hospital Universitario Médico Sheikh Mujib Bangabandhu en Daca. En el barrio de Uttara, la Policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a cientos de manifestantes que bloqueaban una carretera principal. También se han registrado ataques a hogares y oficinas comunitarias.

Medios locales informan de al menos 21 muertes en 11 distritos, incluyendo Bogura, Magura, Rangpur y Sirajganj. Estos incidentes involucran enfrentamientos entre manifestantes respaldados por el principal partido de oposición, la policía y activistas del partido gobernante Awami League.

Respuesta del Gobierno

La administración de la Primera Ministra Sheikh Hasina ha culpado al Partido Nacionalista de Bangladesh y al partido de derecha Jamaat-e-Islami por instigar la violencia. Hasina ha ofrecido dialogar con los líderes estudiantiles y se ha comprometido a investigar las muertes y castigar a los responsables.

Estas protestas representan un desafío significativo para Hasina, quien ha gobernado el país durante más de 15 años y recientemente inició su cuarto mandato consecutivo en enero, en una elección boicoteada por sus principales opositores.