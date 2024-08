Por Euronews con AP

González no comparece ante el máximo tribunal venezolano, bajo control del chavismo, y cuestiona la legalidad de la auditoría electoral solicitada por el presidente Maduro.

El candidato opositor venezolano Edmundo González no ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela , bajo control del chavismo, para una audiencia relacionada con una auditoría del proceso electoral solicitada por el presidente Nicolás Maduro, según informó su campaña.

El alto Tribunal venezolano ordenó el lunes a González, en representación de los principales partidos de oposición, a Maduro y a los otros ocho candidatos en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que asista a las audiencias programadas hasta el viernes.

Críticas internacionales a Nicolás Maduro

Las audiencias, solicitadas por Maduro a un tribunal afín, se producen tras días de críticas internacionales a Maduro y al Consejo Nacional Electoral por los resultados de las elecciones. Las autoridades electorales declararon a Maduro ganador, pero aún no han publicado los detalles del conteo de votos.

Mientras tanto, la oposición afirma haber recopilado las actas de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica en todo el país, que evidenciarían la derrota de Maduro.

En un comunicado publicado en las redes sociales, Edmundo González cuestionó la legalidad de los procedimientos del Supremo venezolano y expresó serias preocupaciones por su seguridad al declararse "en situación de absoluta indefensión" ante un trámite que "no se corresponde con ningún procedimiento legal".

Si hubiera acudido al tribunal, dijo, habría puesto "en riesgo no solo mi libertad, sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio" en las urnas y el "gigantesco esfuerzo" de quienes "han participado en este proceso para que obtuviéramos evidencias del voto válidamente ejercido por la ciudadanía".

No está claro si González podría enfrentar consecuencias legales por su decisión de no presentarse a la audiencia programada. Pero la jueza Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Electoral, advirtió el lunes durante una audiencia televisada a nivel nacional que la incomparecencia conllevaría las consecuencias correspondientes previstas por la ley, aunque no dio ningún detalle.

Activistas denuncian persecución, detenciones arbitrarias y represión

Las protestas en Venezuela están siendo reprimidas con dureza por la Guardia Nacional. Desde que estallaron las movilizaciones sociales pidiendo una mayor transparencia en el proceso electoral, más de 1.000 personas han sido detenidas.

Según la organización pro derechos humanos Foro Penal más de 20 personas habrían muerto en las manifestaciones. Entre los detenidos, más de 90 serían menores de edad, según esta misma institución.

Entre los detenidos, miembros de la formación Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. Entre ellos la jefa del comando de campaña en el Estado de Portugesa, María Oropez.

"La cifra de los asesinados ya ascendió a 20", dice con preocupación en declaraciones a 'Euronews' el politólogo y emigrante venezolano Ender Benavides, que abandonó el país empujado por el chavismo.

Ahora vive en Estados Unidos y se dedica a denunciar la falta de democracia en Venezuela y a difundir las injusticias que allí suceden a través de las redes sociales, donde cuenta con una importante comunidad de seguidores preocupados, como él, por la evolución de los acontecimientos tras las elecciones del 28 de julio.

Persecución a los venezolanos en el extranjero

Los venezolanos que, como él, se encuentran en el extranjero -más de 8 millones en total- tampoco están libres de la persecución del régimen de Nicolás Maduro que empezado a emprender acciones contra ellos.

"Estamos ante una nueva oleada de represión que no solo afecta a los venezolanos que siguen estando allí sino también a los que nos hemos marchado", confirma en declaraciones a este canal.

"Están anulando los pasaportes de los venezolanos en el extranjero", nos explica. Es una forma de controlar a la población que se ha marchado del país, mayoritariamente crítica con el chavismo.

Este control lo ejercen mediante las redes sociales. Y eso que Nicolás Maduro ya le ha declarado la guerra a las grandes tecnológicas y ha hecho pública su intención de acabar con la aplicación WhatsApp en el país.

"Ha amenazado con eliminar la aplicación de whatsapp", dice Benavides, quien nos explica además que "paran los vehículos y a los transeúntes para revisarles sus teléfonos".

Los vecinos chavistas pueden denunciar a los opositores para que los vayan a buscar a su casa Ender Benavides Politólogo y activista digital venezolano

Mientras vetan whatsapp, han puesto en marcha su propia aplicación para que cualquier ciudadano pueda denunciar a otro que esté cuestionando el resultado electoral. "Los vecinos chavistas pueden denunciar a los opositores para que los vayan a buscar a su casa", sentencia el politólogo.

En este contexto, la comunidad internacional cada vez ejerce una mayor presión contra Nicolás Maduro, exigiendo la publicación de las actas y desacreditando el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral.

El último presidente americano en hablar abiertamente de "fradue electoral" ha sido el chileno Gabriel Boric, quien ha denunciado además que este tipo de persecuciones “no serían aceptables en ningún país democrático contra ningún partidario de la oposición”.