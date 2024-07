La Organización de Estados Americanos ha convocado una reunión este miércoles. El G7 ha pedido al Consejo Nacional Electoral que publique las actas de los comicios.

Preocupación en Venezuela tras la crisis política desatada en el país después de los comicios de este domingo. La oposición teme la posible detención de sus líderes: María Corina Machado y el candidato de su partido, al que dan por ganador, Edmundo González Urrutia. Otros políticos de la formación ya han sido arrestados.

Importantes políticos chavistas, como el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, abogan ya por una pena de prisión para María Corina y Edmundo.

La Justicia emite una orden de detención

Sus declaraciones, durante una sesión de la Asamblea Nacional celebrada el martes, se producían horas antes de que la Justicia, controlada por el chavismo, emitiera una orden de detención contra Machado.

"Debe estar presa" decía Rodríguez ante el resto de los diputados en referencia a María Corina. "Con el fascismo no se puede tener contemplaciones, no se dialoga, al fascismo no se le dan beneficios procesales, ni se les perdona", añadió.

Poco después, los jueces Elsa Janeth Gómez Moreno y Ángel Fuenmayor emitían la orden de aprehesión, propiciando que la detención pueda producirse en las próximas horas. Ante esta situación, algunos países han ofrecido refugio a los opositores.

Es el caso de Costa Rica. "Estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela", ha dicho este miércoles el canciller Arnoldo André.

María Corina Machado no abandonará el país

Por su parte, María Corina asegura que no abandonará el país y denuncia una escalada de violencia y de represión por parte del régimen. "Alerto al mundo sobre la escalada cruel y represiva", ha dicho.

"Hasta hoy se han producido más de 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas", detalló la principal líder de la oposición.

"Ahora, tras la contundente e inapelable victoria electoral que logramos los venezolanos el 28 de julio, la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución", añade.

María Corina Machado da por ganador a Edmundo González Urrutia basándose en las actas electorales con las que cuenta, más del 70% de la totalidad. El resultado de estas contradice la victoria de Nicolás Maduro, cada vez más cuestionada, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La comunidad internacional da la espalda a Maduro

La comunidad internacional da la espalda al Gobierno de Venezuela. Incluso algunos de sus más estrechos aliados han pedido que el proceso electoral sea más transparente. Es el caso de Gustavo Petro.

“Invito al Gobierno venezolano a que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”, escribió en sus redes sociales el presidente colombiano.

En España, el primero en pedir la publicación de las actas por parte del CNE fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Ahora ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pide una mayor transparencia.

“Seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela y es necesario recordar lo que hemos venidos diciendo desde que se celebraron las elecciones: Es imperativa esa transparencia en el recuento electoral" señaló Sánchez.

Reunión de la Organización de Estados Americanos

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha convocado una reunión extraordinaria para analizar estos preocupantes hechos. En total, 12 países han pedido el encuentro, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Guatemala y Argentina.

Se reunirán este miércoles para tratar las dudas que ha generado el proceso electoral en Venezuela así como las posibles soluciones ante la falta de transparencia por parte del chavismo.

Andrés Manuel López Obrador no asistirá a la reunión

El que no estará presente en la reunión de la OEA es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario ha rechazado la invitación alegando la "parcialidad" de esta organización internacional. Sus simpatías por el régimen de Nicolás Maduro siempre han sido notorias.

"No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA", aseguró AMLO en su rueda de prensa diaria en la mañana de este miércoles. "No ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina", añadió.

Rodean la Embajada argentina en Caracas

La OEA también abordará cuestiones de seguridad. La Embajada de uno de los países que forman parte de este organismo, Argentina, ha sido rodeada por agentes del régimen.

Según el coordinador internacional del partido opositor Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, Maduro "busca tomar esta sede diplomática". Sus tensiones con el presidente argentino, Javier Milei, podrían estar detrás de esta decisión.

"Alertamos al cuerpo diplomático acreditado en el país sobre esta grave violación al derecho internacional", añadió Urruchurtu en sus redes sociales. Pero la OEA no ha sido el único organismo internacional que ha instado al Gobierno venezolano a ser más claro.

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 han pedido este miércoles al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publique las actas electorales que, según la institución, darían como ganador a Maduro. El responsable electoral del partido de Maduro ha asegurado en declaraciones a 'Euronews' que no lo harán.

“Nosotros, los Ministros de Asuntos Exteriores del G7 de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos de América y el alto representante de la UE, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, que ejerció pacíficamente su derecho al voto”, reza el comunicado que han hecho público.

Entre tanto, no dejan de publicarse nuevos estudios e informes que demostrarían el fraude electoral en el país caribeño. El Centro Carter, la organización sin ánimo de lucro del expresidente estadounidense Jimmy Carter, es tajante.

No se adecuó a parámetros y estándares internacionales y no puede ser considerada como democrática Informe del Centro Carter

Ha publicado un balance en el que ratifica las incógnitas que envuelven la polémica victoria de Nicolás Maduro. Se trata de un informe lapidario en el que señalan que "la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales y no puede ser considerada como democrática".

Desde Estados Unidos, la propia vicepresidenta del Gobierno, Kamala Harris; o el secretario de Estado, Antony Blinken, han pedido también una mayor transparencia.

Siguen las protestas y la represión: 17 muertos y 749 detenidos

Mientras tanto, siguen las protestas en todo el país y la represión. Las calles de Venezuela se han llenado de manifestaciones que derriban carteles de Nicolás Maduro y antiguas estatuas de Hugo Chávez.

La misión de la ONU en Venezuela ha denunciado "la reactivación de la maquinaria represiva" en Venezuela y una ola de violncia por parte de los cuerpos de seguridad al servicio de Nicolás Maduro.

“Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos”, ha epxplicado Patricia Tappatá, miembro de la misión.

En total, han fallecido ya 17 participantes en las manifestaciones. Se habrían producido 749 arrestos. Entre los detenidos, el líder opositor Freddy Superlano. La oposición ha denunciado torturas contra el político de Voluntad Popular, que fue arrestado por uniformados.

El líder opositor en el exilio y exeurodiputado, Leopoldo López Gil, denunció durante una entrevista con 'Euronews' la represión del régimen y su temor a detenciones arbitrarias contra la oposición.

López Gil, cuyo hijo fue encarcelado por el chavismo debido a su actividad política, asegura que la integridad de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia corre peligro.