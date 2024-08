Por Euronews

Varios países europeos registran temperaturas de récord por la ola de calor que están atravesando. El termómetro da un respiro a España por la llegada de una DANA.

Esta semana han bajado las temperaturas en Españapor la llegada de una DANA a la península Ibérica se trata de una corriente de aire frío que provocará inestabilidad y lluvias en todo el país.

Al descenso térmico generalizado se suman chubascos y tormentas localmente intensas sobre todo en la mitad y el extremo norte así como en el interior, el nordeste peninsular y las Islas Baleares.

Los techos de un supermercado y el de una residencia se han venido abajo en Ontinyent (Valencia) y Sangüesa (Navarra) respectivamente al no soportar el peso de las lluvias de las últimas 24 horas.

España, la excepción de Europa

Esto convierte a España en la excepción del continente, pues Europa, abrasada por las llamas de varios incendios -el más grave en Grecia- atraviesa una ola de calor que no da respiro.

El Servicio Meteorológico Nacional de Serbia advierte de la subida de temperaturas hasta los 41 grados, algo inusual en el país. "Durante toda la semana el tiempo será muy caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 41 grados", advierte la institución.

Temperaturas "muy peligrosas"

El Gobierno del país ha alzado la voz la alarma, asegurando que estas temperaturas son "peligrosas o muy peligrosas dependiendo de las horas del día para las personas y los animales".

Rumanía ha emitido la alerta naranja por la ola de calor que también atraviesa el país y que durará hasta el jueves por la noche, pero los meteorólogos advierten de que la 'sensación de horno' durará toda la semana.

Ola de calor. RSRTS vía EBU.

Las personas que viven en el sur y el oeste del país están luchando desesperadamente para hacer frente a las altas temperaturas.

"Me gusta el calor, pero aun así, creo que hace demasiado. Este año no he tenido la oportunidad de quedarme en mi terraza, en casa, sólo he pasado tiempo dentro, con el aire acondicionado encendido", dice una vecina.

La agricultura, la otra víctima del calor extremo

El calor extremo y la sequía son dañinos también para la agricultura. La ola de calor está devastando los cultivos de maíz bosnios. Los agricultores del centro cerealista de los alrededores de Bijeljina calculan que entre el 40% y el 60% de sus cosechas han resultado dañadas este año.

El país ha sufrido tres olas de calor este año y lo único que pueden hacer los agricultores es ver cómo sus cosechas de maíz se marchitan en los campos.