Un velero de 50 metros de eslora con 22 personas a bordo se hunde frente a las costas de Palermo. Quince personas fueron rescatadas, un ciudadano falleció ahogado y seis más permanecen desaparecidos.

Al menos un muerto y seis desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Palermo. Debido al mal tiempo, un velero de 50 metros de eslora con 22 personas a bordo se hundió hacia las 05:00, hora local, en el tramo de mar situado frente a Porticello, en la provincia de Palermo.

Quince ciudadanos fueron rescatados in situ por patrulleras de los guardacostas y los bomberos. Pasado algún tiempo, los operarios de los cuerpos de rescate encontraron el cadáver de un hombre, que figuraba entre los siete desaparecidos tras el naufragio.

Los buzos del cuerpo de bomberos se han sumergido para alcanzar el casco de la embarcación, que permanece hundida a 49 metros de profundidad en una zona situada a poco menos de un kilómetro de distancia de la costa.

A bordo del velero, de pabellón británico, había ciudadanos del Reino Unido, en su mayoría, así como un neozelandés, un canadiense, un ciudadano de Sri Lanka, dos personas con nacionalidad francesa e inglesa y un irlandés. Los buzos del cuerpo de bomberos y los oficiales de la Capitanía Marítima del puerto rescataron a un niño de apenas un año de edad que fue trasladado al Hospital Infantil de Palermo. Entretanto, continúa la búsqueda de los desaparecidos.

Naufragio de un velero en Sicilia: búsqueda en curso

Los buzos buscan frente a la costa de Porticello a los seis desaparecidos que iban a bordo del velero británico Bayesian que se hundió esta madrugada. Varios helicópteros, así como una aeronave del servicio de Bomberos de Catania sobrevuelan la zona del accidente que provocó el hundimiento de la embarcación.

En las próximas horas se tomará declaración a los quince supervivientes, entre ellos el capitán de la embarcación, quien logró salvarse. Es probable que las seis personas que permanecen desaparecidas se encontraran en los camarotes, en el momento del naufragio, y quedaran atrapados en su interior. El velero, que se encontraba en el puerto de Porticello, zarpó por la noche y navegó algunos minutos, antes de naufragar.

El velero seguía en la rada antes de hundirse

Según los testigos, la embarcación permanecía anclada a poca distancia del puerto de Porticello cuando se produjo un tornado en la zona. Al parecer, en su camino de regreso a puerto, el fuerte viento habría roto el gran mástil del velero. Esto habría provocado el desequilibrio de la embarcación, y provocado su posterior naufragio.

En el momento del accidente había otro velero en la rada que trató de socorrer a los náufragos del Bayesian. "La embarcación estaba completamente iluminada", señala un ciudadano de Porticello. "Sin embargo, hacia las 04:30 ya no había luz. Era un velero precioso en el que se había celebrado una fiesta. Así, un día festivo y alegre en el mar se convirtió en una tragedia. La embarcación no estaba lejos del puerto. Los tripulantes tardaron poco en levar el ancla y dirigirse al puerto. Evidentemente, les sorprendió el vendaval, que surgió de repente, y no se pudo evitar el naufragio".

El Bayesian era un velero de lujo con pabellón del Reino Unido

El Bayesian, embarcación que se hundió frente a Porticello, en la provincia siciliana de Palermo, tenía pabellón del reino Unido. Era un elegante velero de unos 56 metros de eslora, construido por el astillero Perini Navi de Viareggio en febrero de 2008, reformado en 2020, y diseñado para viajes de lujo.

Según VesselFinder, sitio web de seguimiento de buques, el velero llegó a Porticello tras una escala en Milazzo y un paso frente a Cefalú. La superficie de cubierta de la embarcación es de 436 metros cuadrados y sus seis camarotes ocupan una superficie de 143 metros cuadrados.

A bordo, señala el constructor, pueden alojarse el propietario y 11 invitados, así como 10 miembros de la tripulación. El Bayesian está construido con casco y superestructura de aluminio, y cubiertas de teca. Propulsado por dos motores diésel MTU de 8 cilindros y 965 caballos de vapor, navega normalmente a 12 nudos y alcanza una velocidad máxima de 15 nudos. La embarcación tenía uno de los mástiles más altos del mundo y el mayor de aluminio, con una altura de 75 metros.