Alrededor de 14.500 profesores han abandonado su carrera en los últimos seis años. Reincorporarlos a la docencia, afirma la principal Federación del sector de la enseñanza, es la respuesta más inmediata para combatir la escasez de profesionales.

En pleno inicio del curso escolar faltan más de 800 profesores en las escuelas portuguesas. La Federación Nacional de la Enseñanza (Fenprof) calcula que unos 200.000 alumnos no tienen profesor de al menos una asignatura.

"Más de 200.000 alumnos, y estamos hablando de un total de 1.400.000, no tendrían al menos a un profesor. Es una situación más grave que la del año pasado. El año pasado, por estas fechas, habrían sido unos 100.000, lo que ya era extremadamente grave", dice Mário Nogueira, secretario general de la Fenprof, en declaraciones a 'Euronews'.

Los bajos salarios, la pesada carga de trabajo y los destinos lejos de casa, en escuelas donde es difícil encontrar profesores, han llevado a miles de personas a abandonar la profesión.

Según el responsable de la organización, "en los últimos seis años, más del 10% de los jóvenes profesores debidamente cualificados, han abandonado la profesión. Los salarios son bajos. Un profesor joven, al principio de su carrera, no suele tener un destion cerca de su casa".

"El salario es inferior a los gastos que tienen los profesores. Y hoy en día, con los costes de la vivienda aquí en Lisboa y el Algarve, que son zonas muy turísticas y donde los precios de la vivienda se han disparado, no es posible. La gente no se lo puede permitir", explica.

Mário Nogueira también denuncia que "los horarios absolutamente asfixiantes, el número de alumnos por clase, las exigencias que se plantean" han provocado no sólo que los jóvenes no quieran ser profesores, sino que muchos abandonen la profesión después de ejercerla.

Envejecimiento de la profesión

En 2021, en Portugal continental, cerca de la mitad de los profesores tenían más de 50 años, mientras que sólo el 2% eran menores de 30. Para 2030 se espera que unos 50.000 profesores abandonen el sistema educativo y no hay suficientes licenciados para cubrir esas jubilaciones. El Gobierno ya ha puesto en marcha un plan, pero los sindicatos señalan sus defectos.

"Tenemos el problema del envejecimiento de la profesión. Este plan tiene mucho que ver con recuperar jubilados y mantener en la profesión a gente que ya tiene 60, casi 70 años, y no se jubila directamente, pagándoles 750 euros brutos. Por supuesto, nadie se queda por eso", critica el secretario general de la Fenprof.

Además de la posibilidad de prolongar la vida laboral de los profesores hasta los 70 años a cambio de un complemento salarial de 750 euros brutos y de la recuperación de 200 profesores recién jubilados, otro aspecto del plan del Gobierno es atraer a 500 licenciados en máster o doctorado.

Pagar para trabajar

"Hoy en día, con los costes de la vivienda aquí en Lisboa y el Algarve, que son zonas muy turísticas y donde los precios de la vivienda se han disparado, no es posible. La gente no se lo puede permitir, a no ser que no le importe pagar para trabajar durante los primeros años", explica.

El ministro de Educación, Fernando Alexandre, envió una carta a los profesores en la que reconoce la devaluación de la profesión "en las últimas décadas", pero promete una revisión del Estatuto de la Carrera Docente.

Las negociaciones con los sindicatos comenzarán el 21 de octubre y se espera que el proceso concluya en el plazo de un año. "Veremos qué proponen. Creemos que es una forma de avanzar. Ahora, si es así como lo va a presentar el Ministerio, estamos esperando a ver cuáles son las propuestas", dice el secretario general de la Fenprof.

El problema de la escasez de profesores no es exclusivo de Portugal. Otros 23 Estados miembros de la Unión Europea se enfrentan al mismo problema, que repercute en el aprendizaje de los alumnos y obstaculiza el objetivo de ofrecer una educación de calidad.

Según el informe Education and Training Monitor 2023 de la Comisión Europea, Suecia, Alemania e Italia son los países más afectados por la escasez de personal docente.