Por Euronews con AP

Walz, antiguo profesor y entrenador de fútbol americano, utilizó su discurso para dar un giro local y lugareño al programa de los demócratas.

PUBLICIDAD

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó el miércoles formalmente la candidatura del Partido Demócrata a la vicepresidencia, durante la tercera jornada de la convención nacional del partido en Chicago.

Walz describió su infancia en un pequeño pueblo de Nebraska. Utilizó sus raíces para establecer un contraste con su oponente republicano, JD Vance, el candidato a la vicepresidencia.

"Crecí en Butte, Nebraska, un pueblo de 400 habitantes. Tuve 24 jóvenes en mi clase del instituto, y ninguno de ellos fue a Yale", dijo, lanzando una sutil pulla a Vance, que procede de un pueblo de Ohio y afirma tener raíces en los Montes Apalaches.

Antes de que Kamala Harris lo eligiera como su compañero de fórmula, muchos estadounidenses nunca habían oído hablar de Walz. Sin embargo, su elección se considera un movimiento estratégico para abrirse camino entre los votantes del Medio Oeste, cuyo apoyo es crucial en las próximas elecciones.

El candidato demócrata a la vicepresidencia y gobernador de Minnesota, Tim Walz, habla durante la Convención Nacional Demócrata, el miércoles 21 de agosto de 2024 en Chicago. Erin Hooley/AP

Walz defiende los valores demócratas y tacha de elitista y "extremista" el programa de Trump

El discurso de Walz tuvo algo de la aguda retórica que le hizo popular en las primeras semanas de su campaña. Preguntado por el controvertido 'Proyecto 2025' que plantea un programa para una posible segunda legislatura de Trump, Walz dijo: "Contiene una agenda que nadie pidió. No sirve a nadie excepto a los más ricos y a los más extremistas de entre nosotros. Es una agenda que no hace nada por nuestros vecinos necesitados. ¿Es extraño? Absolutamente. Pero también es errónea y peligrosa".

Hablando claro y con energía, cautivó a sus partidarios con su experiencia como profesor de escuela pública y entrenador deportivo. "Estamos en el último cuarto, perdemos por un gol de campo, pero estamos en ataque, tenemos el balón y vamos campo abajo. Y vaya si tenemos el equipo adecuado", dijo al público de la Convención Nacional Demócrata valiéndose de una analogía con el fútbol americano.

Veterano de la Guardia Nacional y ávido cazador, Walz también abordó el acuciante tema del control de armas. "Creo en la Segunda Enmienda, pero también creo que nuestra primera responsabilidad es mantener a salvo a nuestros hijos", dijo Walz.

La tercera noche de la Convención Nacional Demócrata se centró en el tema de "la lucha por nuestras libertades", con especial énfasis en la protección del derecho al aborto. "En Minnesota respetamos a nuestros vecinos y las decisiones personales que toman. Incluso cuando no tomaríamos esas mismas decisiones para nosotros, tenemos una regla de oro: no te metas en lo que no te importa", dijo.

Walz argumentó que mientras los demócratas quieren defender las libertades, los republicanos pretenden arrebatarlas. "Si estos tipos vuelven a la Casa Blanca, empezarán a aumentar los costes para la clase media. Derogarán la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, también conocida como 'Obamacare'. Destriparán la Seguridad Social y el programa 'Medicare', y prohibirán el aborto en todo el país, con o sin el Congreso", añadió.