El Sounion lleva 150.000 toneladas de crudo a bordo y supone un "peligro para la navegación y el medio ambiente", según declaró el jueves la misión naval Aspides de la UE.

El viernes se declaró un incendio en un petrolero de bandera griega, que parece encontrarse a la deriva en el mar Rojo, según informaron las autoridades. No estaba claro qué le había ocurrido al petrolero Sounion después de que su tripulación lo abandonara el jueves y lo anclara.

Los hutíes no reconocieron de inmediato el incendio, pero llevan meses realizando una campaña contra la navegación en el mar Rojo por la guerra en curso entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Los ataques han interrumpido una ruta comercial por la que suelen pasar anualmente mercancías por valor de un billón de euros.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó de los incendios en una nota dirigida a los navegantes el viernes por la noche. "UKMTO ha recibido un informe de que se han observado tres incendios en el buque", dijo el centro. "El buque parece ir a la deriva".

Un funcionario de defensa de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos de inteligencia, dijo que los funcionarios estadounidenses estaban al tanto de los incendios y seguían vigilando la situación.

El buque contaba con una tripulación de 25 filipinos y rusos, así como cuatro miembros de seguridad privada, que fueron trasladados por un destructor francés a la cercana Yibuti, según informó el jueves la misión naval Aspides de la Unión Europea en el Mar Rojo.

El Sounion lleva 150.000 toneladas de crudo a bordo y representa un "peligro para la navegación y el medio ambiente", advirtió la misión. "Es esencial que todos en el área ejerzan precaución y se abstengan de cualquier acción que pueda conducir a un deterioro de la situación actual".

Los hutíes están detrás de la explosión y el fuego

A última hora de la noche del viernes, los hutíes publicaron imágenes de una explosión golpeando el Sounion, sus combatientes en el agua en la distancia coreando el lema del grupo: "Dios es el más grande; muerte a América; muerte a Israel; maldición a los judíos; victoria del Islam."

Un análisis fotograma a fotograma del vídeo realizado por The Associated Press sugiere que tres explosiones simultáneas golpearon la cubierta del Sounion. Esa firma sugiere un ataque realizado con explosivos colocados, en lugar de un ataque con misiles o aviones no tripulados.

Los hutíes han atacado más de 80 buques con misiles y aviones no tripulados desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre. Se apoderaron de un buque en el que también murieron cuatro marineros. Uno de los buques hundidos, el Tutor, se hundió después de que los hutíes colocaran explosivos a bordo, después de que su tripulación abandonara el barco debido a un ataque anterior, según reconoció posteriormente el grupo rebelde.

Otros misiles y aviones no tripuladoshan sido interceptados por una coalición liderada por Estados Unidos en el mar Rojo o no han alcanzado sus objetivos.

Los rebeldes sostienen que atacan barcos vinculados a Israel, Estados Unidos o el Reino Unido para forzar el fin de la campaña israelí contra Hamás en Gaza. Sin embargo, muchos de los barcos atacados tienen poca o ninguna relación con el conflicto, incluidos algunos con destino a Irán.

Estados Unidos toma cartas en el asunto y refuerza la zona

Mientras Irán amenaza con tomar represalias contra Israel por el asesinato del dirigente de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán, el ejército estadounidense indicó al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que navegara más rápidamente hacia la zona.

A primera hora del jueves, el Mando Central del ejército estadounidense dijo que el Lincoln había llegado a aguas de Oriente Próximo, sin dar más detalles.

Washington también ha ordenado el desplazamiento a la región del submarino con misiles guiados USS Georgia, mientras que el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt se encontraba en el golfo de Omán.

Otros cazas F-22 han volado a la región y el USS Wasp, un gran buque de asalto anfibio que transporta cazas F-35, se encuentra en el mar Mediterráneo. A primera hora del sábado, el Mando Central del ejército estadounidense dijo que había destruido un sistema de misiles hutíes en Yemen en las últimas 24 horas.