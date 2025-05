PUBLICIDAD

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha aceptado un Boeing 747 como regalo de Qatar para que el presidente Donald Trump lo utilice potencialmente como Air Force One, según ha informado el Pentágono.

El portavoz Sean Parnell ha dicho que este departamento "trabajará para garantizar las medidas de seguridad adecuadas" en el avión para que sea seguro, añadiendo que el avión fue aceptado "de acuerdo con todas las normas y reglamentos federales". Al ser preguntado sobre el obsequio, Trump se ha limitado a decir: "Le están dando a la Fuerza Aérea de Estados Unidos un jet". El presidente se ha visto obligado a defender este excéntrico regalo, que no deja de ser una donación extremadamente cuantiosa por parte de un Gobierno extranjero al máximo representante público estadounidense.

Trump gesticula en la base catarí de Al Udeid, el 15 de mayo de 2025. AP Photo

Trump ha asegurado que se trata de "una medida fiscalmente inteligente" en una publicación compartida en su plataforma, Truth Social. "El hecho de que el Departamento de Defensa reciba como regalo, de forma gratuita, un avión 747 para reemplazar al Air Force One de 40 años, temporalmente, en una transacción muy pública y transparente, molesta tanto a los demócratas corruptos que insisten en que paguemos, mucho dinero, por el avión", ha escrito el mandatario republicano.

'ABC News' informó la semana pasada de que el presidente estadounidense utilizaría el aparato como su avión personal hasta dejar el cargo (en enero de 2029, salvo que incumpla la ley), cuando su propiedad se transfiera a la fundación que supervisa su biblioteca presidencial, aún por construir. La cadena también informó hace una semana de que funcionarios de la Administración habían preparado un análisis que demuestra que aceptar el avión era legal. Sin embargo, la Constitución de EE.UU. prohíbe a cualquier funcionario aceptar cualquier regalo, cargo o título de cualquier "rey, príncipe o Estado extranjero" sin el consentimiento del Congreso.

Cuando se conoció la noticia del regalo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se burló del eslogan político de Trump, 'America First', afirmando que "no hay nada tan 'America First' como el Air Force One, traído por usted desde Qatar. No es solo soborno", añadió, "es influencia extranjera premium con espacio extra para las piernas". Otros legisladores también expresaron su consternación, señalando que un avión ofrecido por un Gobierno extranjero podría presentar riesgos de seguridad si es utilizado por un presidente estadounidense.

Los helicópteros de combate Apache, de la Fuerza Aérea de Qatar, realizan un vuelo mientras el 'Air Force One' se prepara para despegar de Qatar, el 15 de mayo de 2025. AP Photo

Los aviones existentes que se utilizan, como el Air Force One, están modificados con capacidades de supervivencia para el presidente y tienen en cuenta una serie de posibles contingencias, incluyendo blindaje contra la radiación y tecnología antimisiles. También incluyen diversos sistemas de comunicaciones que permiten al presidente permanecer en contacto con los militares y emitir órdenes desde cualquier lugar del mundo.

Jordan Libowitz, director de comunicaciones del grupo de defensa Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington ha declarado que tal regalo no tiene precedentes. "La totalidad de los regalos hechos a un presidente a lo largo de su mandato no se acerca a este nivel", ha dicho Libowitz.

El precio de partida de un Boeing 747 nuevo ronda los 367 millones de dólares (323 millones de euros) antes del trabajo interior, con modelos VIP de lujo que se venden por más de 600 millones de dólares (528 millones de euros). Se calcula que el avión que Qatar ha ofrecido a Trump vale unos 400 millones de dólares (352 millones de euros).