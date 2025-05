PUBLICIDAD

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el jueves la costa de Creta, poco más de una semana después de que un temblor submarino similar cerca de la isla se sintiera en lugares tan lejanos como Egipto. En febrero, una serie de temblores casi constantes se dejaron sentir cerca de la idílica isla de Santorini, que declaró el estado de emergencia por la inusual actividad sísmica.

Aunque el terremoto de Creta obligó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami y causó daños en edificios del puerto histórico de la isla, los expertos afirman que no hay pruebas de que el reciente grupo de temblores esté relacionado o suponga un riesgo inusualmente importante para la seguridad.

Rémy Bossu, Secretario General del Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo, declaró a 'Euronews' que "cada vez que vas a Grecia, vas a una región sísmicamente activa". "Los peligros no son significativamente mayores que ayer o en febrero".

No obstante, los turistas que preparen una visita a las islas del Egeo deben estar preparados y leer las orientaciones sobre la mejor manera de protegerse en caso de que se produzcan estos temblores, que pueden ser inquietantes.

La isla volcánica de Nea Kameni, a la izquierda, se ve desde la ciudad de Fira mientras las autoridades griegas toman medidas de emergencia Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"La causa más probable de lesiones es la caída de objetos si se está en el interior. Así que hay que protegerse metiéndose debajo de una mesa y evitando las zonas abiertas siempre que sea posible", dice Bossu.

"Un terremoto de tal magnitud no causa automáticamente lesiones, pero las tejas de los tejados o balcones sí pueden hacerlo si se desploman. Así que hay que saber cómo comportarse durante un terremoto y, sobre todo, escuchar lo que dicen las autoridades." La alerta de tsunami se activa automáticamente en el Mediterráneo en caso de terremoto submarino de magnitud 6, explica Bossu.

"Normalmente, para una magnitud 6 no se espera un gran tsunami. Para este nivel, lo que se aconseja es no entrar en los puertos porque se puede crear un remolino y no ir a la playa porque puede haber alguna subida del nivel del mar".

Actividad sísmica inusual en Santorini

El temblor del jueves se sintió ampliamente en todas las islas del mar Egeo y en algunas zonas de la capital griega, Atenas. Los residentes de la isla declararon al diario griego Ethnos que se despertaron con temblores alarmantes y describieron haber oído un fuerte rugido tras las réplicas.

El hecho de que se produjera en el mar hizo que sus daños, sin embargo, fueran finalmente mínimos, según declaró a 'OPEN tv' el director del Instituto de Geodinámica del Observatorio Nacional de Atenas, Vassilis Karastathis.

"Creo que lo más probable es que evolucione exactamente como parece, con una secuencia post-terremoto muy débil", dijo Karastathis, añadiendo que los sismólogos del país mediterráneo estaban vigilando el fenómeno.

Más inusual fue el terremoto cerca de la isla volcánica de Santorini en febrero, que experimentó una intensa actividad sísmica conocida como "enjambre sísmico". Según Bossu, había un claro elemento volcánico en los temblores. Miles de personas huyeron del popular destino vacacional, que desde entonces ha puesto en marcha medidas para proteger el lugar de una posible erupción volcánica.

La gente espera para comprar billetes de barco y avión mientras las autoridades griegas toman medidas de emergencia en respuesta a la intensa actividad sísmica en Santorini. Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

El sismólogo Nikolaos Melis, Director de Investigación del Instituto de Geodinámica, dependiente del Observatorio Nacional de Atenas, declaró a 'Euronews' que, a pesar del elevado número de seísmos en un corto periodo de tiempo, los investigadores no tienen motivos para creer que Grecia vaya a sufrir pronto un terremoto devastador. Sin embargo, los grandes seísmos, como el de Creta que mató a una persona en 2021, son imposibles de predecir.

Las islas griegas, sobre todo las jónicas occidentales, están situadas cerca de la frontera entre las placas tectónicas africana y euroasiática, son lugares de gran actividad sísmica y suelen estar bien preparadas para los peligros de las réplicas.

"Para la gente que no es consciente puede ser aterrador, y aunque no es imposible que se produzca un gran terremoto, la mayoría de los edificios y hoteles siguen un estricto código de construcción que los protege de los daños", afirma Melis.

"Grecia tiene la mayor actividad sísmica de Europa y junto a Turquía tenemos dos países con una actividad muy alta. Pero como he dicho, las grandes magnitudes, las catastróficas, son muy raras".