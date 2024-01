París 2024: ¿Impulsa la economía acoger los Juegos Olímpicos?

A medida que nos acercamos a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, analizamos si los megaeventos deportivos suponen realmente un impulso económico para la ciudad y el país anfitriones, o si cuestan más de lo que valen.

Muchos parisinos no están muy contentos de que su ciudad acoja los Juegos Olímpicos de verano de este año. A pesar del deseo del presidente Emmanuel Macron de convertir el evento en una "fiesta popular", las entradas mínimas de 2.700 eurospara asistir a la ceremonia de apertura y los varios cientos de euros que cuesta ir a ver casi cualquiera de los eventos pueden, por una vez, dar a los franceses una buena razón para quejarse.

Sin embargo, muchos se han apresurado a recordar el viejo adagio de que los Juegos Olímpicos deberían aportar un impulso muy necesario a la economía francesa en tiempos de inflación y crisis del coste de la vida, a medida que turistas e inversores acuden a la capital. Sin embargo, Euronews Business ha decidido analizar si los Juegos Olímpicos supondrán una buena inversión económica para París y Francia en su conjunto.

Escasa tasa de retorno de la inversión

En el pasado, los Juegos Olímpicos fueron un pozo financiero. "Esto se debe a que muchos anfitriones acaban gastando mucho dinero en infraestructuras especializadas que tienen una utilidad limitada después del acontecimiento", explica a Euronews Business Martin Müller, profesor de Geografía y Sostenibilidad en la Universidad de Lausana.

Müller descubrió que el mantenimiento de las infraestructuras de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 han supuesto una carga de más de 1.000 millones de dólares (920 millones de euros) al año desde entonces.

Lo que Müller denomina "subestimación de los costes y exageración de los beneficios" hace que las ciudades anfitrionas rara vez alcancen el punto de equilibrio. Se ha demostrado que es posible obtener beneficios en la historia moderna de los Juegos Olímpicos, pero no se pueden comparar con la importancia de los déficits.

El beneficio récord que obtuvo Los Ángeles en 1984 se produjo en circunstancias peculiares: la ciudad californiana era la única candidata y, por tanto, pudo obtener requisitos menos estrictos del Comité Olímpico Internacional (COI), incluido el derecho a utilizar infraestructuras preexistentes en lugar de construir otras nuevas.

Recientemente se produjo una situación similar cuando París y Los Ángeles quedaron como únicas ciudades candidatas a los Juegos. "Para evitar que se repitiera la situación de 1984, [el COI] adjudicó los dos Juegos Olímpicos al mismo tiempo", explicó Müller, adjudicando a París los de 2024 y a Los Ángeles los de 2028.

Lo cierto es que el asombroso precio de organizar unos Juegos Olímpicos disuade a muchas ciudades de presentar su candidatura, sobre todo teniendo en cuenta que incluso la propia candidatura resulta cara.

"Tokio gastó 150 millones de dólares en su fallida candidatura de 2016, y aproximadamente la mitad para su exitosa candidatura de 2020", explican James McBride y Melissa Manno, del Council on Foreign Relations (CFR). "Toronto decidió que no podía permitirse los 60 millones de dólares que habría necesitado para la candidatura de 2024", añadieron.

¿Un COI demasiado poderoso?

Algunos expertos señalan la posición excesivamente ventajosa del COI, que tiene poder para elegir entre las ciudades candidatas e imponer condiciones sobre infraestructuras o venta de entradas que el anfitrión debe respetar y pagar, todo ello mientras comparte poco o nada de los riesgos financieros a los que se enfrentan las ciudades.

"El COI podría compartir una mayor cantidad de dinero internacional y de la televisión y los principales patrocinadores", afirmó el profesor Andrew Zimbalist, autor de Circus Maximus: The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup.

El organismo deportivo ingresa una cantidad importante gracias a su Servicio de Radiodifusión Olímpica (OBS), que goza de un monopolio sobre las normas de retransmisión olímpica, lo que le permite dictar sus condiciones a otros medios de comunicación. Pero esos ingresos no se reparten con el comité organizador de la ciudad anfitriona, que acaba pagando una factura multimillonaria.

Como informó el diario francés Le Monde en enero, la poderosa OBS obtuvo incluso un decreto temporal que le permitía no tener que conceder un día libre semanal, como suele obligar la ley, a las 8.000 personas que se espera que trabajen en la retransmisión de los Juegos Olímpicos de París.

Los expertos han sugerido diferentes formas de reducir el poder del COI y su aversión a compartir los riesgos financieros. "La solución más interesante es tener una sede permanente para los Juegos de verano y otra para los de invierno", afirma Zimbalist.

Pero, ¿se acogerá con entusiasmo un cambio de tal envergadura? Muchos ven en los Juegos Olímpicos una forma de obtener y aprovechar el poder blando, y un acontecimiento que ayuda al gobierno del país anfitrión a mejorar su imagen nacional.

Oportunidades de trabajo limitadas

Cuando los políticos promueven la organización de unos Juegos Olímpicos, suelen mencionar las oportunidades de empleo, sobre todo en los sectores de la construcción y la hostelería. El comité organizador de París 2024 afirma que el acontecimiento será "una palanca de dinamización de la actividad y del empleo", gracias a "más de 181.000 empleos movilizados". Precisa que esta cifra incluye los empleos creados específicamente para la ocasión y los empleos que, de alguna manera, estarán relacionados con los Juegos Olímpicos, pero que ya existen.

Esto significa que el esperado efecto de goteo no lo sentirán todos. "Es probable que los salarios pagados a los recepcionistas y limpiadores de habitaciones de un hotel se mantengan más o menos sin cambios", explican Robert Baade y Victor Matheson en su estudio de 2016 "Going for the Gold: La economía de los Juegos Olímpicos".

De hecho, en muchos casos, como "los hoteles (al igual que las cadenas de restaurantes, las agencias de alquiler de coches, las aerolíneas y otras empresas similares) son de propiedad nacional o internacional, este aumento de los beneficios empresariales no se queda en la ciudad anfitriona, sino que abandona la zona", explicaban.

Para desarrollarse en las mejores condiciones, los comités olímpicos también dependen en gran medida de los voluntarios -45.000 este verano en París- que, por definición, no reciben remuneración. Ser voluntario puede reportar algunas ventajas, como asistir gratis a algunas de las competiciones. Sin embargo, la falta de salario significa que no será fácil conseguir alojamiento en París o en sus suburbios vecinos, especialmente con la subida vertiginosa de los precios de los B&B y de las habitaciones de hotel en ese periodo.

Alteración de la vida cotidiana

Entre el aumento temporal del precio del billete de metro a 4 euros para hacer frente a la afluencia de turistas (normalmente cuesta 2,15 euros), y la recomendación de la presidenta de la región parisina, Valérie Pécresse, de que los parisinos trabajen desde casa durante los Juegos Olímpicos, muchos tienen la intención de utilizar algunas de sus cinco semanas de vacaciones pagadas para abandonar París en julio y agosto.

Para quienes no puedan escapar de la capital francesa, esas dos semanas de Juegos Olímpicos, seguidas de otras dos para los Paralímpicos, pueden ser una pesadilla.

Se proyecta un video en el Arco del Triunfo para celebrar la entrada de Francia en el año olímpico, el 31 de diciembre de 2023. Aurelien Morissard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

En cuanto a cómo afecta al turismo en general, el consenso es dispar."Londres, Pekín y Salt Lake City registraron un descenso del turismo los años de sus Olimpiadas", explican McBride y Manno, del CFR. En cambio, otras ciudades experimentaron un aumento del turismo tras las Olimpiadas, como Barcelona a principios de la década de 1990. Sin embargo, por aquel entonces, la ciudad catalana no podía compararse con el atractivo actual de París como capital del país más visitado del mundo.

"Los turistas olímpicos sustituirán en gran medida a otros turistas que habrían venido de todos modos", dijo el profesor Müller sobre París. Estimó que el efecto económico que los Juegos Olímpicos tendrán en la capital francesa será probablemente insignificante. "En Londres, por ejemplo, los estudios revelaron que en realidad hubo menos turistas en la ciudad durante los Juegos Olímpicos de 2012 que durante veranos anteriores", dijo. Así pues, acoger los Juegos puede no ser el oro olímpico que se anuncia.