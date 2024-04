Por Lucie Studničná

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan de ninguna manera la posición editorial de Euronews.

Este artículo se publicó originalmente en inglés

Los europeos piden liderazgo, no cobardía. No es el momento de soluciones rápidas ni de enfoques antiguos. Para que la UE siga el ritmo de la escena mundial y se establezca como una fuerza internacional fuerte, dar marcha atrás no es una opción, opina Lucie Studničná, representante de sindicatos.