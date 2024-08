WizzAir se convirtió recientemente en la primera aerolínea europea en lanzar un pase anual "All you can fly" por un precio introductorio de 499 euros al año, que aumentará a 599 euros anuales a partir del 16 de agosto.

Tras el reciente lanzamiento por parte de WizzAir de su pase "All you can fly", se ha especulado sobre si merece la pena contratar planes de vuelo ilimitados y qué otras aerolíneas podrían seguir el ejemplo de WizzAir.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) espera que 2024 sea un año récord, en el que es probable que el sector de los viajes y el turismo aporte 11,1 billones de dólares (10,09 billones de euros) en todo el mundo.

Según el Barómetro del Turismo Mundial de la ONU, los viajes internacionales aumentaron un 20% en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 285 millones de viajeros.

Por ello, los viajeros buscan cada vez más mejores ofertas de viajes y vuelos que ofrezcan una buena relación calidad-precio. La actual crisis del coste de la vida, que todavía se observa en varias partes del mundo, también ha contribuido a este cambio al reducir considerablemente la renta disponible.

¿Son realmente una ganga las ofertas de vuelos ilimitados?

Varias aerolíneas ofrecen hoy en día alguna versión de ofertas y pases multidestino, multivuelo o sin límite de vuelos, como WizzAir, Frontier Airlines, Air Canada y Porter Airlines, por citar algunas.

Suelen promocionarse como productos que ahorran mucho dinero y permiten a los viajeros ávidos vivir varias aventuras al año. Sin embargo, puede que no siempre sea así, ya que en algunos casos hay trampas ocultas.

Varias de las nuevas ofertas de vuelos ilimitados pueden tener límites de afiliación. Por ejemplo, el recién lanzado pase "All you can fly" de WizzAir ofrece por el momento un máximo de 10.000 afiliaciones. Estas afiliaciones se reparten entre varios aeropuertos de los destinos a los que vuela la aerolínea, en Europa, Oriente Medio, Norte de África y Asia Central.

De estos destinos, varios aeropuertos europeos populares, como Londres Gatwick, Londres Luton, Atenas, Barcelona El Prat y París Orly, entre muchos otros, ya están agotados. Esto significa que los viajeros que pretendan realizar la mayoría de sus viajes desde estos aeropuertos ya no podrán optar a un pase "All you can fly", hasta que se liberen más abonos.

Por el momento, WizzAir no ha revelado ninguna información sobre si, cuándo y cuántos abonos más podrían ponerse a la venta. Por lo tanto, aunque estén dispuestos a pagar, los viajeros pueden quedarse sin el abono de vuelos ilimitados si el aeropuerto de su elección se agota rápidamente.

Estas ofertas de vuelos también suelen incluir cargos adicionales, como una tarifa plana por vuelo, que normalmente se mantiene en una cantidad simbólica, como 9,99 euros en el caso de WizzAir. Del mismo modo, es posible que los viajeros también tengan que pagar por sus asientos, así como cargos por equipaje, en caso de que quieran llevar equipaje facturado o de mano, ya que en el precio de la oferta sólo se suelen incluir los artículos personales. Ni que decir tiene que otros extras, como aperitivos o bebidas, tampoco están incluidos.

Varios vuelos también pueden abrir reservas con sólo unos días de antelación. ¡Frontier Airlines permite a los viajeros internacionales que utilicen su pase "GoWild! All you can fly" reservar vuelos internacionales con 10 días de antelación, mientras que los vuelos nacionales sólo pueden reservarse con un día de antelación. Se cobra una tasa por reserva anticipada en caso de que los pasajeros quieran reservar sus viajes incluso antes.

Las reservas de WizzAir para el pase "All you can fly" se abren con tres días de antelación.

Así pues, varias de estas ofertas de vuelos ilimitados pueden estar orientadas a los viajeros espontáneos, mientras que potencialmente no son tan adecuadas para los viajeros a los que les gusta planificar con antelación.

Del mismo modo, debido a que los vuelos de vuelta también se abren con sólo tres días de antelación, y los asientos no están garantizados, los viajeros pueden encontrarse con que no pueden volver en las fechas elegidas, y verse obligados a ser más flexibles. Por ello, estas ofertas pueden no ser adecuadas para viajes largos.

En algunos casos, esto también podría significar desembolsar más dinero para reservar un vuelo regular y poder regresar cuando lo necesite. Algunas aerolíneas sólo ofrecen créditos para vuelos de ida, lo que puede hacer que los viajeros necesiten un billete de vuelta.

Aerolíneas como Air Canada también han limitado considerablemente las rutas de vuelo, permitiendo a los viajeros elegir sólo una ruta, de un destino a otro, en lugar de mezclar y combinar destinos. Sin embargo, este tipo de planes podrían ser útiles para estudiantes y viajeros de negocios habituales.

En el caso de las aerolíneas de bajo coste como WizzAir, que ya ofrecen regularmente vuelos con descuento, es posible que los viajeros necesiten volar con mucha frecuencia para aprovechar al máximo su pase, que no siempre coincide con sus horarios.

Por ello, aunque las ofertas de vuelos ilimitados pueden parecer atractivas al principio, en última instancia, que acaben siendo una ganga o no depende en gran medida de la frecuencia con que se utilicen y del tipo de viajero.