Cecilia Bartoli es una de las artistas más polifacéticas del mundo, ganadora de cinco premios Grammy y directora artística visionaria.

En este último episodio de Musica, la legendaria mezzosoprano italiana nos ofrece una visión exclusiva de su vida como una de las más grandes artistas de nuestro tiempo.

Musica se reunió con Ceilia en la ciudad italiana de Florencia: cuna de la ópera y centro cultural desde el Renacimiento. Y fue en el festival Maggio Musicale Fiorentino donde la legendaria mezzosoprano italiana interpretó la obra maestra barroca "Alcina", de uno de sus compositores favoritos, Georg Frideric Haendel.

Cecilia Bartoli con su madre Silvana Bazzoni. Euronews.

"Florencia es mágica, una ciudad maravillosa", explicó Bartoli. "La primera ópera se hizo y cantó aquí mismo, en Florencia".

Una infancia musical

Cecilia creció rodeada de música. Sus padres eran cantantes de ópera. Pero fue la madre de Cecilia, Silvana Bazzoni Bartoli, quien transmitió a su hija su pasión por la música.

"En realidad, el comienzo fue natural, porque mi madre cantaba cuando yo estaba en su vientre. De hecho, quizá era casi más natural oír cantar que hablar en casa", revela Cecilia.

Tienen un vínculo muy fuerte, entre otras cosas porque su madre fue su única maestra. Fue gracias a su madre que Cecilia encontró su voz única.

"De niña me di cuenta de que era muy musical", explica a Musica Silvana Bazzoni Bartoli, madre de Cecilia.

Gianluca Capuano, directo de la orquesta "Les musicians du Prince" Euronews.

"Para mí, era fácil cantar las notas altas y le enseñé a hacerlo. Tenía predisposición para la agilidad. Cuando yo tocaba el piano, ella se escapaba con la voz y yo no podía seguirle el ritmo", añadió.

"Pero también era inteligente. Ella me dio esta técnica sólida que me permite y me ha permitido cantar durante 35 años. Y todavía lo hago".

Estrellato internacional

La cantante Cecilia, nacida en Roma, pronto saltó al estrellato internacional. Es conocida por sus hitos discográficos, con más de 10 millones de discos y DVD vendidos, más que ningún otro artista clásico.

Jean-Marc Goujon, flautista de la orquesta "Les Musicians du prince" Euronews.

En 2016 Cecilia Bartoli hizo realidad el sueño de crear su propia orquesta de instrumentos de época, "Les Musiciens du Prince", reviviendo el sonido original de la época barroca.

A estas alturas se ha convertido en un equipo, un poco como una familia", afirma Gianluca Capuano, director principal de "Les Musiciens du Prince". "Nos entendemos musicalmente. Basta una mirada a Cecilia o a los músicos para entendernos".

"Esencialmente, utilizamos instrumentos, copias de instrumentos, que se utilizaban en la época del compositor. Así que intentamos recrear el sonido que escuchaban los contemporáneos del compositor", explica Gianluca.

"¿Por qué Cecilia es tan única? Porque con ella todo es sencillo. Y tiene algo que tienen todos los grandes, que es la sencillez", explicó Jean-Marc Goujon, flautista del Musicien du Prince.

"Cuando llega, capta automáticamente la luz y yo diría que cada vez que tocamos una pieza juntos, es diferente. Estamos en la magia del momento del concierto. No hay dos conciertos iguales. Eso es lo que hace la magia y la ha mantenido durante todos estos años".

Arqueología musical: hacer justicia a los grandes de la música

Hacer justicia a las obras maestras es una misión muy querida para Cecilia Bartoli. También es una apasionada arqueóloga musical.

En las bibliotecas, ha desenterrado compositores y obras maestras olvidados durante mucho tiempo.

"Es curiosidad. Fue gracias a grandes músicos que ellos mismos tuvieron la curiosidad de ahondar en la historia musical, y eso me inspiró para hacer mis propias investigaciones", dice Cecilia Bartoli. "Creo que aún queda música por descubrir que todavía no hemos escuchado y por eso merece la pena el esfuerzo".

La música que se compuso originalmente para la voz de castrati despertó su interés y ella presta su voz a algunas de las obras maestras.

"El programa dedicado a Farinelli es especial. Hay que proyectarse en el siglo XVIII", afirma la legendaria mezzosoprano.

Tenemos que proyectarnos hacia la modernidad, hacia el futuro, por supuesto, pero sin perder de vista el pasado. Cecilia Bartoli Mezzosoprano italiana

"Farinelli fue la gran estrella del pop. Tenía una flexibilidad en la voz. Era capaz de hacer cosas magníficas con gran suavidad, gran agilidad y también fuegos artificiales vocales. Podía hablar de verdad a los instrumentos de la orquesta".

Del escenario a mover los hilos entre bastidores

Ahora Cecilia Bartoli ha abierto un nuevo capítulo en su impresionante carrera, convirtiéndose en la directora de la Ópera de Montecarlo, y la primera mujer en la historia de la compañía que ocupa este cargo.

Su nuevo hogar artístico abrió sus puertas en 1879 y es una joya arquitectónica de Charles Garnier, el famoso diseñador de la Ópera de París.

Cecilia Bartoli en la Ópera de Montecarlo. Euronews.

"En cuanto entras, sientes enseguida esta increíble tradición. Es precioso. Es un lugar mágico", admite Cecilia.

"Es la primera vez que dirijo un teatro. Hasta ahora he dirigido un festival muy importante en Salzburgo, el Festival de Pentecostés. Pero es verdad, dirigir un teatro es otra cosa y, al final, el secreto es la pasión en todo. Son las cosas más importantes: visión y pasión", dijo.

Para la inauguración de su primera temporada, invitó al mundialmente conocido contratenor francés Philippe Jaroussky.

Philippe Jaroussky, contratenor francés. Euronews.

"Creo que cantaba con Cecilia incluso antes de conocerla. Pero creo que no soy el único cantante que piensa así", explica a Musica. "En otras palabras, hubo un choque estético y emocional cuando descubrí estos discos. Es cierto que nunca imaginé compartir escenario con ella".

"También nos lo pasamos muy bien tocando juntos. Hay química entre todos los cantantes. También hay ganas de superarnos por ella, de estar a la altura de su confianza. Y luego inspirarse en lo que ella propone, que en cualquier caso, creo, es único en la historia de la música", añadió Philippe Jaroussky.

Avanzar pero sin olvidar el pasado

Cecilia Bartoli tiene ambiciosos planes para su mandato: Su objetivo es llevar al público en un viaje musical a través de tres siglos. Su pasión por el escenario sigue siendo tan fuerte como siempre.

Cecilia Bartoli, mezzosoprano italiana. Euronews.

"Estar en el escenario, no hay nada igual. No hay palabras para describirlo, ¿verdad?". El tiempo se detiene. Todo el mundo contiene la respiración. Te envían a otra dimensión. Incluso se podría considerar un momento sagrado", describió.

"Tenemos que proyectarnos hacia la modernidad, hacia el futuro por supuesto, pero sin perder de vista el pasado. El sueño es estar aquí y seguir haciendo música hermosa, continuar con esta pasión y compartirla".