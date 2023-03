Con sus más de cinco metros de altura, la imponente escultura de mármol de Miguel Ángel que representa la figura bíblica de David es una de las obras de arte más reconocidas del mundo.

Fue encargada por la **Ópera del Duomo de Florencia a finales del siglo XV;**el maestro italiano tardó más de dos años en esculpirla. Hoy, este gigantesco desnudo es un símbolo de la cumbre del Renacimiento italiano.

Pero para algunos padres de un colegio concertado de Florida, Estados Unidos, no es más que pornografía barata, y desde luego nada que sus hijos deban conocer en horas lectivas.

Después de que en una clase de sexto curso de la Tallahassee Classical School se mostraran imágenes de la obra, las quejas de varios padres obligaron a la directora a dimitir y a la ciudad de Florencia a salir en su defensa.

La respuesta de Florencia: Si crees que el David es pornográfico, ¿por qué no vienes a verlo tú mismo?

Florence se mantiene firme

Al igual que David luchó contra Goliat armado únicamente con su fe en Dios, Florencia se enfrenta a las guerras culturales de Estados Unidos con determinación e incredulidad.

Cecilie Hollberg, directora de la Galleria dell'Accademia que alberga la pieza, ha expresado su asombro ante la polémica.

"Pensar que el David puede ser pornográfico significa realmente no entender el contenido de la Biblia, no entender la cultura occidental y no entender el arte del Renacimiento", ha comentado en una entrevista.

Hollberg ha invitado a la directora, al consejo escolar, a los padres y al alumnado de la Tallahassee Classical School a contemplar la "pureza" de la estatua.

El alcalde de Florencia Dario Nardella también publicó un tuit invitando a la directora a conocerla y a honrarla personalmente. "Confundir arte con pornografía es ridículo", ha dicho.

La respuesta italiana ha destacado cómo se perciben a menudo las guerras culturales de Estados Unidos en Europa, donde el Renacimiento y sus obras maestras, aunque haya desnudos, están generalmente libres de controversia independientemente de la ideología política.

La portada del domingo del diario italiano Corriere della Sera publicaba una viñeta en la que aparecía David con los genitales cubiertos por una imagen del Tío Sam y la palabra "vergüenza".

La censura del David en la historia

Barney Bishop, presidente del consejo escolar de la escuela estadounidense, declaraba a la prensa que aunque la foto de la estatua influyó en la destitución de la directora Hope Carrasquilla, no fue el único factor. No quiso dar más detalles, pero defendió la decisión.

"Los padres tienen derecho a saber en cualquier momento que a su hijo se le enseña un tema y una imagen polémicos", aseguraba en una entrevista. "El año pasado, la escuela envió un aviso previo al respecto. Los padres deben saberlo: en clase, los alumnos van a ver, oír o hablar de esto. Este año, no enviamos este aviso".

No es la primera vez que el David de Miguel Ángel suscita polémica por la evidente desnudez de su protagonista.

Cuando se inauguró, Leonardo da Vinci, archienemigo de Miguel Ángel, sugirió que se cubriera con un taparrabos. Se dice que una réplica de David regalada a la reina Victoria de Inglaterra fue tan escandalosa para ella que se encargó una hoja de higuera proporcionalmente exacta para cubrir sus partes pudendas.

Más recientemente, una réplica en 3D presentada en la Expo 2020 de Dubái causó revuelo en Italia porque los genitales de la estatua estaban ocultos por una estructura circundante.

En cuanto al drama estadounidense, Los Simpson parecen haber predicho una vez más el futuro. En un episodio de la serie emitido en 1990, una turba enfurecida protestaba contra la exposición del David en Springfield. "Es una porquería", comentaba una de las madres a Marge Simpson. "Retrata gráficamente partes del cuerpo humano que, por muy prácticas que sean, son malvadas".