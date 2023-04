¿Cómo afecta a la mente hablar varios idiomas?

Por Euronews

Durante décadas, esta pregunta se dejó de lado porque los investigadores consideraban que un cerebro "estándar" era aquel que sólo conocía una lengua. Pero ahora, más que nunca, esa suposición es totalmente errónea.

Hoy en día, la mayoría de la población mundial habla al menos dos idiomas. "Hay mucha gente que es bilingüe y multilingüe", afirma la psicolingüista estadounidense de origen moldavo Viorica Marian. "Ayudaría entender cómo funciona la mente que habla varios idiomas, porque muy probablemente ese sea el futuro de la humanidad, sobre todo si se consideran lenguajes artificiales y otros sistemas simbólicos como lenguas".

La profesora Marian fue una de las pioneras en el campo de la psicolingüística y lleva estudiando cerebros multilingües desde los años noventa. En su nuevo libro "The Power of Language: Multilingualism, Self and Society" explora el conjunto de investigaciones en torno al multilingüismo explicándolo en términos sencillos y comprensibles.

Según estas investigaciones, el cerebro multilingüe funciona de forma muy diferente al cerebro monolingüe "estándar" en lo que respecta a la memoria, la toma de decisiones, la creatividad, el envejecimiento y otros aspectos.

"Las personas que hablan más de una lengua o dialecto tienen estructuras lingüísticas, cognitivas y neuronales diferentes a las de las personas que sólo hablan una lengua", escribe Marian en el libro. "Estudiar la mente de forma abstracta, como si fuera monolingüe, es una oportunidad perdida y nos da una idea errónea de cómo funciona la mente", explica a Euronews Culture.

Marian describe en su libro cinco formas en que los cerebros bilingües y multilingües funcionan de forma diferente.

1. Los multilingües pueden tener personalidades distintas en distintos idiomas

Las personas que hablan con fluidez más de un idioma suelen decir que se sienten diferentes con cada uno de ellos, ya que distintos aspectos de su personalidad se manifiestan con más fuerza según el idioma que utilicen.

En las pruebas que miden lo que los psicólogos denominan los "Cinco Grandes" rasgos de la personalidad -apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo-, las personas multilingües obtienen con frecuencia puntuaciones diferentes en su lengua materna y en su segunda lengua.

Para Marian, este fenómeno se hizo patente directamente en su capacidad para escribir su libro. La autora, que creció en Moldavia hablando rumano y ruso, dijo que no podía imaginar escribir "El poder del lenguaje" en otro idioma que no fuera el inglés, que aprendió en la escuela.

Escribe: "Escribir en inglés me libera de las limitaciones impuestas por los roles de género asociados a mi lengua materna, permitiéndome ser la pensadora, escritora y científica que las mujeres de muchos idiomas no tienen la oportunidad de ser".

"Hay un aspecto profesional en ello, por supuesto, ya que no tengo el vocabulario para hablar de neurociencia y ciencia cognitiva en rumano y ruso", dice a Euronews Culture. "Pero también existe esta conexión personal, en la que la lengua funciona como vehículo de la cultura. Y la cultura rumana -y la del sureste de Europa en general- aún tiene camino por recorrer en lo que respecta a la representación de las mujeres en la ciencia."

2. Un cerebro multilingüe procesa todas las lenguas en todas partes y todo el tiempo

Antes se creía que las distintas lenguas se almacenaban en diferentes partes del cerebro y que cada una se "encendía" cuando se utilizaba activamente. Pero la investigación ha demostrado que esa teoría es errónea. En realidad, un cerebro multilingüe procesa todas las lenguas en paralelo, manteniéndolas coactivadas todo el tiempo.

"Cuando el cerebro procesa el lenguaje, no lo hace un solo lugar del cerebro", dice Marian. "Es una red que se extiende por todas las áreas del cerebro", explica.

Por eso, los cerebros bilingües tienen más vías que conectan palabras, conceptos y recuerdos diferentes en distintas lenguas. En la práctica, eso significa que un bilingüe francés-inglés verá más similitudes entre palabras no relacionadas como "nail" (uña) y "cloud" (nube), por ejemplo, que alguien que sólo habla inglés, porque la palabra para uña en francés es "clou".

También significa que si se daña una parte del cerebro, un idioma puede verse más afectado que otro. Marian lo compara con una orquesta que ha perdido un instrumento.

"Si se daña una parte del cerebro, al igual que si se elimina a un músico de la orquesta, algunas piezas musicales se ven más afectadas que otras", explica. "Una pieza que depende más del violín se verá más afectada por la ausencia del violinista que la pieza que depende menos de él".

3. Los multilingües son más creativos y tienen más capacidad de pensamiento divergente que los monolingües

La creatividad se reduce esencialmente a que el cerebro establezca conexiones entre cosas aparentemente no relacionadas. Así es como surge la inspiración para el arte, la música, la escritura e incluso la resolución creativa de problemas.

Como una persona multilingüe tiene más de estas conexiones en su cerebro a través de diferentes lenguas y culturas, tiende a rendir mejor en muchas tareas de creatividad y pensamiento divergente.

"La coactivación constante de varias lenguas refuerza los vínculos entre los sonidos, las letras y las palabras en la mente de un bilingüe, lo que da lugar a redes más densas y conexiones más fuertes a nivel de conceptos y significados", escribe Marian.

Según Marian, aprender otro idioma puede incluso hacernos más creativos. Pero no esperemos milagros. Escribe que "aunque aprender otro idioma no hará que su creatividad pase de cero a cien, puede ayudar a aumentarla de ninguna a alguna, de alguna a más, y puede darle la ventaja extra que necesita si ya desempeña una profesión creativa."

4. Los recuerdos se almacenan y recuerdan de forma diferente en una mente bilingüe o multilingüe

La teoría de la memoria dependiente del idioma sugiere que es más fácil acceder a los recuerdos si se recuerdan en el mismo idioma en el que tuvo lugar el acontecimiento original.

Por ejemplo, si un bilingüe mandarín-inglés le cuenta la historia de su vida en inglés, es más probable que se centre en las cosas que le ocurrieron en inglés. En cambio, si habla mandarín, ocurrirá lo contrario.

"Se activan distintas redes neuronales en función del idioma y, con esa activación, vienen a la mente recuerdos diferentes", explica Marian. "Así que la lengua cambia porque está muy ligada a la cultura, la memoria y las experiencias personales".

Esto también ocurre en el mundo académico. Por ejemplo, si a un bilingüe español-inglés se le examina en inglés sobre algo que ha aprendido en español, su rendimiento será peor que si la lengua de aprendizaje coincide con la de la prueba.

Utilizar un idioma que no ha usado en un tiempo puede incluso despertar un torrente de recuerdos que creía haber olvidado.

5. Aprender un idioma diferente puede ayudar a su cerebro a envejecer mejor

Hablar distintos idiomas exige al cerebro un gran gasto de energía, lo que a la larga puede protegerlo de algunas formas de deterioro cognitivo.

Las investigaciones han demostrado que los adultos mayores que saben más de un idioma tienen mejor memoria, y los estudios de población han descubierto que los países multilingües tienen menos casos de Alzheimer.

Según otro estudio, saber más de un idioma puede retrasar el Alzheimer y otros tipos de demencia entre cuatro y seis años de media. Y la buena noticia es que, una vez que se conoce un idioma, ni siquiera es necesario utilizarlo con regularidad para obtener beneficios cognitivos.

"Si está pensando en habilidades o formas de invertir su tiempo, aprender otro idioma puede ser una forma realmente útil de obtener beneficios a largo plazo a medida que envejecemos", afirma Marian.

Si quiere leer más sobre el multilingüismo y sus efectos en el cerebro y la sociedad, escoja el libro de Viorica Marian "The Power of Language", publicado por Penguin Random House (en inglés) el 4 de abril.