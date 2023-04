¡Gustavo Dudamel, en París! El director de orquesta venezolano tiene una visión: "Realmente creo que la música y la cultura tienen el poder de transformar a la gente".

Dudamel quiere abrir la Ópera de París a las nuevas generaciones de aficionados a la ópera y apoyar a los jóvenes artistas. "Dar acceso a las generaciones más jóvenes permite construir una sociedad más libre" apunta el compositor.

Una oportunidad para artistas emergentes

Actuar con Gustavo Dudamel es el sueño de todo joven artista. Y se está haciendo realidad para Marine Chagnon, una artista residente de la Academia de la Ópera de París. La etapa en la que aún eres artista residente y estás aprendiendo es crucial para los jóvenes artistas emergentes que acaban de iniciar su carrera. La mezzosoprano francesa lleva semanas preparándose para un concierto único, dirigido por el carismático director de orquesta.

"Ya me siento muy, muy, muy honrada de poder trabajar con un artista así. Es alguien a quien he visto dirigir muchas veces, pero con quien nunca he trabajado. Así que me hace mucha ilusión, y también es una gran presión. Cuando pienso en él, pienso en el fuego. Pienso en algo que estalla y se vuelve sensual al mismo tiempo. Y estoy impaciente por ver cómo transmite eso", destaca la artista residente, Marine Chagnon.

Marine acude al primer ensayo con Gustavo Dudamel. El Director Musical de la Ópera de París quiere lanzar al estrellato a la nueva generación de artistas como Marine y les invita a actuar con él en el gran escenario.

La artista residente Marine, en el centro, junto a otros compañeros Euronews

"Soy joven, todavía, pero no tanto como ellos. Pero la realidad es que aunque son estudiantes también son artistas, y cuando se sienten incluidos dentro del nivel más alto de la creación musical creo que les viene bien para que se inspiren y sigan trabajando en lo que les gusta hacer", destaca Dudamel.

"En una institución como ésta, ya sabes, con una larga historia, un lugar legendario, es precioso que sea un gran espacio para estos jóvenes que en el futuro serán grandes estrellas", añade el director de orquesta.

Para dar los últimos retoques a su actuación Marine ensaya con su compañero de academia François López Ferrer. El director de orquesta sigue de cerca desde hace años a su mentor, Gustavo Dudamel.

López Ferrer formó parte de la beca Dudamel de la Filarmónica de Los Ángeles. El director de orquesta, también artista residente, señala: "Mi trabajo aquí es prepararles para que cuando se pongan delante de la orquesta con el maestro Dudamel haya una comunicación y una conexión más fluida que funcione desde el principio. Se puede aprender muchísimo de él (Gustavo Dudamel). Es decir, hay una lista de cosas que dice , de cómo las dice y de cómo consigue de la orquesta el resultado que busca".

Llega la noche del concierto en el magnífico Palais Garnier. En el menú: ritmos y colores de las Américas, un reflejo del espíritu de Dudamel. "Hay muchísima música latina, por supuesto. Refleja muchas cosas de mi formación y de mi alma latina, desde luego, y también la alegría porque creo que es una música que emociona, de una manera muy especial", destaca Dudamel .

Desde el foso hasta el escenario

Gustavo Dudamel también quiere hacer brillar a la Orquesta de la Ópera de París. Frédéric Laroque, es el director de conciertos, de la Orquesta de la Ópera de París y apunta: "Gustavo y nuestra orquesta congeniaron desde el principio. Fue como un amor a primera vista. Él decidió mostrárnoslo aún más en el escenario. Tiene que alimentarse de esa relación entre nosotros y él, así como del público que está justo detrás".

Gustavo Dudamel dirigió por primera vez a la orquesta en 2017 para una producción de "La Boheme".

Dudamel en París Euronews

Gustavo Dudamel inyecta savia nueva a la programación del repertorio de la Ópera de París. Una de las piezas es la rompedora "Nixon en China", del visionario compositor estadounidense John Adams.

"Interpretaremos a John Adams: Será la primera vez en la historia que se interpreta su música en la Ópera de París. Me parece importantísimo. Ya está en el lugar de los mayores compositores de la historia. Es un genio en su forma de crear, la imaginación que tiene es muy poderosa", indica Gustavo Dudamel.

La ópera cuenta la historia de la visita real de Nixon a China en 1972, que fue una visita planeada para resolver asuntos de ambos países.

Valentina Carrasco es la directora de escena y nos explica el concepto que ha preparado para el escenario de esta obra: "Empecé a pensar en el pimpón porque me gusta la metáfora de un terreno que está dividido en dos por una especie de telón, tenemos una red en medio que divide el mundo en dos, la gente se tira responsabilidades como si fueran pelotas, como pelotas de pimpón. Y eso me hizo pensar que era una buena imagen del mundo en los tiempos de la Guerra Fría".

Otra misión importante es la búsqueda de nuevos públicos

Gustavo Dudamel y la Ópera de París quieren construir puentes y abrir puertas a la próxima generación de aficionados a la ópera. El director general de la Ópera de París, Alexander Need, nos cuenta: "Creo que, en general, siempre hay que intentar atraer a nuevos espectadores. Siempre hay muchísima gente que nunca ha estado aquí y pensar en cómo atraerlos es crucial para que este teatro siga estando en el corazón de la sociedad".

Dudamel junto a algunos de los músicos de la Orquesta de la Ópera de París Euronews

Miles de entradas asequibles cada temporada están reservadas para un público joven en noches exclusivas para ellos. Seguimos de nuevo a Marine que asiste a la noche del preestreno de "Nixon en China"

La mezzosoprano Marine Chagnon, señala: "Recuerdo varias de estas noches previas a la inauguración, que fueron realmente increíbles. La energía es diferente. Los jóvenes no la escuchan igual. No están acostumbrados. Así que también hay un asombro, un poco de shock por lo que la ópera hace sentir al público. Eso me encanta. "

"No hay ninguna razón para que los jóvenes no se sientan fascinados por la ópera", apunta el barítono de 'Nixon en China', Thomas Hampson. "No tienen por qué ser eruditos de la literatura; no tienen por qué dedicarse a la música. Forma parte de nuestro ADN. No se puede eliminar la música del ser humano", añade el artista.

"Estos lugares artísticos tienen que volver a ser el lugar de la gente. La cultura es identidad", recuerda Dudamel. "No es sólo la gente la que acude a ti. Tú también vas a ellos. Tú les das. Conectas. Les haces sentir que lo que escuchan enriquece su vida y esto es algo como, es una misión", concluye el director de orquesta.