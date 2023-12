En este episodio de Musica, compartimos la preparación y la emoción de tres jóvenes directores de orquesta, los finalistas del prestigioso Premio Herbert von Karajan, otorgado en el Festival de Salzburgo. Una experiencia inolvidable.

Han llegado a la final del Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores en Salzburgo.

Festival de Salzburgo Euronews

"Feliz y lleno de ilusión para la próxima final". Es el sentimiento del austríaco Tobias Wögerer, uno de los finalistas.

"Un concierto en el marco del Festival de Salzburgo que es un gran lujo. Estoy deseando que llegue", dice otro de los finalistas, el surcoreano Hankyeol Yoon.

Para el tercer finalista, el bielorruso Vitali Alekseenok: "Este es el festival de música clásica más famoso del mundo y todo el mundo lo conoce. No esperaba esto en absoluto y ahora, de repente, estoy aquí".

Los tres finalistas Euronews

¿Quién se llevará a casa este prestigioso premio? La preparación y la emoción antes de la final.

Tobias Wögerer, director residente en la Volksoper de Viena, dedica cada minuto libre a prepararse para el momento más importante de su carrera: la final del prestigioso concurso de dirección.

"El 90 % del trabajo y la preparación como director consiste simplemente en leer mucho sobre las piezas en la intimidad de tu habitación, junto a tu escritorio, pensar y probar", explica.

"Pero, sobre todo, hay que pensar detenidamente cómo lo quieres, intentar visualizarlo de verdad", añade.

Más de 300 candidatos

Más de 300 jóvenes talentos de todo el mundo enviaron su candidatura al concurso, pero solo tres llegaron a la final: Tobias Wögerer, Vitali Alekseenok y Hankyeol Yoon.

El director de orquesta surcoreano Yoon es un artista polifacético, que también es compositor.

"Creo que inspirar a los músicos y comunicarme con ellos fue y sigue siendo el mayor objetivo para mí. Y eso es también lo que más disfruto. Creo que la flexibilidad es bastante importante. Y simplemente entender la atmósfera y luego adaptarnos a ella para que los músicos puedan mantenerse motivados", cuenta.

Manfred Honeck, presidente del jurado explica que "la técnica es enormemente importante".

"Pero también la capacidad de motivar e inspirar a 100 músicos que tocan para ti. Tampoco debemos olvidarlo: después de todo, no podemos hablar durante el concierto. No puedes actuar como un entrenador de fútbol. No puedo gritar como en un campo de fútbol, todo sucede en silencio y solo hay que confiar en las manos, los gestos y el lenguaje corporal", dice.

Dirigir su propio concierto

A los finalistas les espera una semana desafiante. Cada uno de ellos puede dirigir su propio concierto.

Los candidatos estarán acompañados por la renombrada orquesta Camerata Salzburg. Y entre los músicos las expectativas son altas.

"Hay algunas cosas que me gustaría ver. Lo primero, un concepto. Una visión de lo que quieres hacer. Confía en la orquesta. Es un intercambio y realmente lo aprecio", señala Wally Hase, flautista, Camerata Salzburg.

_"Para mí, confianza también es la palabra adecuada. Es algo muy importante porque la orquesta suena diferente. (...)_Una persona puede cambiar totalmente todo el mundo del sonido. Y eso me parece fascinante", afirma Kana Matsui, violinista, Camerata Salzburg.

Un concepto atrevido

El director de orquesta bielorruso Vitali Alekseenok optó por un concepto atrevido. Alterna la segunda sinfonía de Beethoven con una pieza del compositor ucraniano Valentin Silvestrov.

Vitali Alekseenok, finalista Euronews

"Entre los movimientos de Beethoven viene la música silenciosa de Silvestrov. Y eso para mí es como ponerle silencio a la música", explica.

"Silvestrov es, por supuesto, un compositor muy famoso en Europa del Este, especialmente en Ucrania. Lo conocí personalmente en la frontera entre Ucrania y Polonia cuando lo recogí allí como chófer durante su huida al comienzo de la guerra", cuenta.

La música por encima de la competición

"Al menos para mí, aquí, no tengo ningún sentimiento competitivo. Por supuesto, hay tensión y nerviosismo, pero sobre todo está la expectativa de poder debutar en el Festival de Salzburgo con su propio concierto. Es algo muy especial", dice Wögerer.

Tobias Wögerer, finalista Euronews

Lo mismo afirma Alekseenok: "Sí, yo me siento igual. Se trata principalmente de la música y no de la competición. También estoy deseando que llegue el concierto y estoy muy agradecido de que también se nos haya permitido elegir nuestro programa de conciertos".

"Deseo que los músicos puedan disfrutarlo y que pasemos buenos momentos juntos", subraya Yoon.

Hankyeol Yoon, ganador Euronews

El legado de Herbert von Karajan

El concurso lleva el nombre de un icono: Herbert von Karajan. El Instituto Karajan preserva su legado y los finalistas tienen la oportunidad única de profundizar en el mundo de este compositor visionario.

Instituto Herbert von Karajan Euronews

Matthias Röder, director general del Instituto Herbert von Karajan nos lleva al archivo.

_"Aquí, en el archivo Karajan, tenemos mucho material original, correspondencia, libros y sus partituras. Lo que ve aquí es la partitura dirigida por Boris Godunov._Así que es realmente un documento muy importante, porque documenta las décadas de su trabajo con esta obra maestra", cuenta.

"Para la nueva generación, Herbert von Karajan hubiera recomendado ir siempre más allá de lo que ya saben. Aprender cosas nuevas en el campo de la innovación. Esto fue su inspiración durante toda su vida", añade.

Instituto Herbert von Karajan Euronews

Y esto es lo que opinan de Karajan los finalistas del concurso:

"Siempre me encantó su sonido", dice Hankyeol.

"Lo que me fascinó tanto es que era un mago tan sensato", asegura Wögerer.

"Curiosamente, Karajan fue uno de los primeros en mostrarme el camino hacia la música clásica", señala Vitali.

"Un sueño hecho realidad"

El Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores abre al ganador las puertas a una carrera apasionante. Uno de ellos es Maxime Pascal. El director de orquesta francés ganó el premio en 2014.

"Es un recuerdo un poco como en un sueño. T__uve mucha suerte de ganar este concurso porque fue un punto de partida extraordinario", cuenta.

Es el primer ganador que dirige una producción de ópera en el Festival de Salzburgo, con la Filarmónica de Viena en el foso.

"Después del concurso, rápidamente me invitaron a dirigir orquestas en todo el mundo, así como en festivales y teatros de ópera. Así que obviamente fue un trampolín increíble", explica.

La esperada final

Los tres jóvenes directores debutarán en el Festival de Salzburgo durante el fin de semana del Concierto de Premios.

Salzburgo (Austria) Euronews

Alexander Meraviglia-Crivelli, miembro del jurado, habla de lo que buscan: "Para todos nosotros en el jurado, creo que es muy importante que den la impresión de que se trata de música y no de impresionar al público o, peor aún, al jurado... sino de hacer música".

"Buscamos cosas obvias. Obviamente técnica, obviamente musicalidad, personalidad y carisma", añade Brian McMaster, miembro del jurado.

Manfred Honeck anunciaba así el ganador: "Tuvimos que decidir. El ganador del Premio Karajan para Jóvenes Directores es Hankyeol Yoon".

Meses de intensa preparación han llegado a su fin. Participar en el Premio para Jóvenes Directores Herbert von Karajan fue una experiencia única para los tres.

"Un honor increíble. Pero como siempre dije, la razón por la que tuve esta oportunidad fue para poder compartir el mismo escenario con otros dos jóvenes directores, Tobias y Vitali", explica Hankyeol Yoon, el ganador.

Hankyeol Yoon, ganador Euronews

Para sus compañeros en la aventura también ha sido una experiencia inolvidable.

Tobias Wögerer, finalista Euronews

"Me divertí muchísimo en el concierto", dice Tobias Wögerer.

Vitali Alekseenok, finalista Euronews

"Durante el concierto experimenté mucha música. Eso realmente me inspiró", asegura Vitali Alekseenok.