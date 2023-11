En este episodio de Música, conocemos a los jóvenes directores de orquesta que aspiran a entrar en las grandes orquestas, mientras compiten por el Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores en Salzburgo. Tobias, Anna y Hankyeol han sido elegidos entre más de 300 jóvenes talentos del mundo.

Un puñado de directores son invitados al Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores. Allí se dan cita algunos de los jóvenes talentos más apasionados de su generación.

Descubriremos qué les inspira, cuáles son sus ambiciones y cómo se preparan para esta competición única.

Una vocación que apasiona a los jóvenes

"Dirigir es el trabajo de mis sueños porque, por un lado, es una vocación y, por otro, una profesión. Es algo que te acompaña toda la vida. Nunca se termina, siempre estás aprendiendo, siempre aprendes más"; explica Tobias Wögerer candidato al Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores.

Tobias Wögerer, candidato al Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores. Euronews

El joven director de orquesta austriaco Tobias Wögerer empezó tocando el violonchelo, pero descubrió su pasión por la dirección durante su época en el instituto; y entonces empezó a dirigir el coro y la orquesta del colegio.

"Al principio tienes que encontrar a unos cuantos locos que te digan 'vale, te dejo probar' y entonces puedes lanzarte a fondo. Aprendes a dirigir, es como un instrumento, necesitas el instrumento para avanzar. En la dirección, el instrumento es en realidad la orquesta", cuenta Tobias.

Salzburgo: un imán para los mejores intérpretes del mundo

El Festival de Salzburgo acoge un concurso único: el prestigioso Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores, y Tobias ha sido invitado junto a otros siete candidatos a las semifinales.

Salzburgo, Austria Euronews

“Llevaba mucho tiempo soñando con participar aquí. Desde que recibí la invitación, lo he intentado todo para prepararme de la mejor manera posible", declara Anna Handler, candidata al Premio.

"Si lo organiza el Festival de Salzburgo, ¿qué puede ser mejor? Siempre he querido participar, pero siempre he sentido que probablemente aún no estoy preparado para ello", expresa Hankyeol Yoon, candidato al Premio.

Hankyeol Yoon, candidato al Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores Euronews

Tobias, Anna y Hankyeol han sido elegidos entre más de 300 jóvenes talentos de todo el mundo. Tienen entre 21 y 35 años. Ganar este premio significa abrirse las puertas de las más grandes orquestas.

Hankyeol Yoon, candidato al Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores Euronews

Algunos directores de orquesta tienen incluso 'estatus de rockstar'

Son una especie diferente. Tienen una magia especial. Pero ¿qué hace realmente un director de orquesta? ¿Cómo consigue que tantos músicos le sigan?

"Creo que lo más importante que hace un director de orquesta es respirar: inhalar y exhalar. Y en realidad ya hay 1000 posibilidades; que sea muy suave, o que sea más bien muy aguda, que sea muy fuerte o más bien tranquila", explica Vitali Alekseenok, candidato al Premio.

Vitali Alekseenok, candidato al Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores Euronews

"Si no está claro, no sólo tenemos nuestra mano, sino también nuestra herramienta de ritmos, que centra la atención del músico y a veces también del público: Inhala. Exhala. Un director de orquesta comunica todo eso con su lenguaje corporal, con su corazón, con su cerebro y con su oído", agrega.

Vitali Alekseenok, candidato al Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores Euronews

Y la competencia comienza: todos frente al jurado

El talento se pone a prueba en presencia del jurado. Tienen que sumergirse de lleno, sin ver previamente a los músicos.

Desde los clásicos de Mozart, Beethoven y Schubert hasta la música moderna de Schoenberg.

"Se trabaja mucho, se piensa mucho, hay nervios y de todo. Es como intentar saltar de la Torre Eiffel y aterrizar en un punto exacto del suelo en algún lugar", expresa Harry Ogg, candidato al Premio.

"En el momento en que llego al podio no existe nada más. Intento controlar mi respiración y ponerme incluso en posición. Si pienso en lo que estará pensando en el jurado, dejo de ser yo y dejo de enseñar la idea que tengo", declara Irene Delgado-Jiménez, candidata al Premio.

Irene Delgado-Jiménez, candidata al Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores Euronews

Hay mucho en juego y la tensión es máxima. Sólo tienen unos minutos para presentar su visión y convencer al jurado.

"Siempre tienes la presión del tiempo, aunque tengas un ensayo de tres horas. Es una cuestión de sentimiento, de sentimiento espontáneo. Por supuesto, te preparas lo mejor posible, con todo tipo de ideas sobre cómo formular algo, cómo hablar a la orquesta. Pero al final, sólo puedes decidirlo espontáneamente sobre el terreno", explica Tobias.

Para los músicos también es un reto interesante trabajar con jóvenes talentos.

"Sabemos inmediatamente si un director tiene talento por lo claro que es, por lo mucho que puede mostrar simplemente con ese compás. El aspecto artístico es mucho más difícil de describir y juzgar, y además es muy subjetivo. Así que pueden mostrarnos con su ritmo cómo tocar una frase qué emoción quieren que usemos”, explica Sasha Calin, oboísta en la Orquesta del Mozarteum.

El hijo más importante de la ciudad, luego de Morzart: Herbert von Karajan

El icono cuyo nombre adorna el premio es uno de los directores de orquesta más influyentes del siglo XX.

Y después de Mozart, el hijo más importante de la ciudad: Herbert von Karajan.

"Herbert von Karajan fue un visionario", expresa Manfred Honeck, presidente del jurado.

Busto de Herbert von Karajan Euronews

Dirigía las orquestas más distinguidas, como la Filarmónica de Viena, y era también una figura esencial para el Festival de Salzburgo.

“Creo que el Premio para Jóvenes Directores habría estado muy en su espíritu. Karajan era lo bastante inteligente y generoso como para saber que hay que apoyar a las generaciones venideras”, explica Markus Hinterhäuser, director Artístico del Festival de Salzburgo.

Ha llegado la hora de la verdad. El jurado ha tomado su decisión; tres han sido los candidatos seleccionados para la final: Vitali Alekseenok, Tobias Wögerer y Hankyeol Yoon.

A Tobias y a los demás les esperan tres meses de preparación intensiva.

"Sólo intento hacerlo lo mejor posible. Pero es increíble estar entre los tres primeros", finaliza Tobias.