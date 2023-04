Ed Sheeran ha subido esta semana al estrado de un tribunal de Nueva York para negar las acusaciones de que su éxito Thinking Out Loud plagiara el clásico del soul de 1973 Let's Get It On, de Marvin Gaye.

Sheeran, de 32 años, fue llamado a declarar el martes 15 de abril en el juicio civil por los herederos de Ed Townsend, coautor junto a Gaye de la canción de contenido sexual. La familia ha acusado a la estrella británica de violar los derechos de autor, alegando que su éxito de 2014 tenía "sorprendentes similitudes" con el famoso tema, publicado en su decimotercer álbum Let's Get It On, que cumple su cincuenta aniversario este año.

Sheeran insistió en que la canción se le había ocurrido a él mismo. Thinking Out Loud es uno de los temas más populares del artista. Alcanzó el número uno en las listas de once países y se ha reproducido más de mil millones de veces en YouTube.

Su testimonio resultó a veces polémico, ya que discutió durante el interrogatorio con la abogada de la demandante, Keisha Rice. En respuesta a las imágenes de vídeo reproducidas en la sala que mostraban al músico alternando en el escenario entre las dos canciones, Sheeran mantuvo que era "bastante sencillo entrelazar canciones que están en la misma tonalidad".

"Podrías pasar de Let it Be a No Woman, No Cry y volver a cambiar", continuó Sheeran bajo juramento, refiriéndose a los clásicos de los Beatles y Bob Marley.

"Sería un idiota si me subiera a un escenario delante de veinte mil personas y lo hiciera", aseguró Sheeran sobre la acusación de que copió la canción.

Un abogado de los herederos de Townsend, Ben Crump, declaró que el caso trataba de "dar crédito a quien lo merece" y dijo a los miembros del jurado que la fusión de las dos canciones equivalía a "una confesión".

"Tenemos una pistola humeante", dijo sobre las imágenes del concierto en las que se ve a Sheeran alternando las canciones.

Aquí están las canciones. ¿Una copia descarada o solo una progresión de acordes similar? Juzga tú mismo:

No es la primera vez que Ed Sheeran se enfrenta a juicios por plagio.

En 2016, también fue parte en una demanda por derechos de autor en relación con la composición de su single Photograph. Los compositores Martin Harrington y Tom Leonard alegaron que era demasiado similar a la canción Amazing, que escribieron para Matt Cardle, ganador del programa de televisión The X Factor. Demandaron a Sheeran por veinte millones de dólares.

El caso se resolvió en abril por una cantidad no revelada, por la que Sheeran admitió más tarde sentirse "sucio" porque "abrió las compuertas" para que otros intentaran demandas similares.

El año pasado, ganó a su vez una batalla judicial por su exitoso single de 2017 Shape of You, tras ser acusado de copiar la canción de 2015 _Oh Why,_de Sami Chokri y Ross O'Donoghue. Chokri declaró en el juicio que se sintió "robado" por la estrella de la música y se quedó impactado cuando escuchó por primera vez Shape Of You en la radio.

El juez determinó que aunque había similitudes entre una frase que repite las palabras "Oh why" en la canción de Chokri y la repetición de "Oh I" en la de Sheeran, son "solo un punto de partida" para una demanda por violación de derechos de autor, y había "diferencias significativas" entre la letra de las canciones. El juez concedió a Sheeran y a sus compañeros compositores 1,1 millones de dólares en concepto de honorarios legales tras su victoria.

Ed Sheeran ante el tribunal de Nueva York esta semana Brittainy Newman / AP

La demanda se presentó en 2017 y se espera que el juicio dure hasta dos semanas. El cantante se prepara para iniciar una gira por Noteamérica y lanzar un nuevo álbum.

Casos recientes de plagio

El de Ed Sheeran no es un caso aislado. He aquí un breve resumen de los casos de plagio musical más notables de los últimos años, con clips incluidos para que puedas sacar tus propias conclusiones.

Artikal Sound System vs. Dua Lipa

El año pasado, Dua Lipa se vio amenazada por dos costosas demandas por derechos de autor, ambas relacionadas con su éxito de 2020 -y una de las mejores canciones pop de los últimos diez años- Levitating.

Los compositores L Russell Brown y Sandy Linzer alegaban que la melodía de apertura del exitoso sencillo es un duplicado de la de su canción de 1979 Wiggle and Giggle All Night y de la de 1980 Don Diablo.

La banda de reggae Artikal Sound System, con sede en Florida, también presentó una demanda el año pasado alegando que Levitating se parece a su tema de 2017 Live Your Life.

Estos casos aún no se han argumentado.

Missy Elliot vs. Bad Bunny

Safaera, la canción de Bad Bunny de 2020 de su segundo álbum_YHLQMDLG_contiene la misma nota seis del fantástico tema de Missy Elliot de 2001 Get Ur Freak On.

Llegaron a un acuerdo y ahora Elliot recibe el 25 % de los derechos de autor de Safaera.

Marvin Gaye vs. Robin Thicke y Pharrell Williams

En 2018, el patrimonio de Marvin Gaye demandó con éxito a Robin Thicke y Pharrell Williams por su canción de 2013 Blurred Lines. El jurado estuvo de acuerdo en que esa canción se parecía demasiado al tema de Gaye Got to Give it Up y confirmó una sentencia de 5,3 millones de dólares contra Thicke y Williams.

A pesar de su enorme popularidad, Blurred Lines fue muy criticada en el momento de su lanzamiento por sus letras sobre sexo y consentimiento. Fue prohibida en varios sindicatos de estudiantes del Reino Unido y Williams se declaró "avergonzado" por la actitud hacia las mujeres expresada en algunas de sus canciones más antiguas.

3LW vs. Taylor Swift

Ni siquiera la poderosa Taylor Swift ha podido escapar de las demandas por plagio.

En 2018 se presentó sin éxito una en la que se afirmaba que su canción Shake it Off era en parte un plagio de la canción de 2001 Players Gon' Play, del grupo femenino estadounidense 3LW. Ambas canciones contienen las palabras "the players gonna play" y "the haters gonna hate". Un juez federal declaró que los compositores de 3LW que presentaron la demanda, Sean Hall y Nathan Butler, no tenían la propiedad creativa de las frases.

Sin embargo, antes del lanzamiento de la canción de Swift de 2017 Look What You Made Me Do, sus abogados se pusieron en contacto con la banda británica Right Said Fred por el parecido detectado con su éxito I'm too Sexy. La banda obtuvo un porcentaje del crédito de los compositores.

**Radiohead vs. **Lana Del Ray

También en 2018, Radiohead amenazó con emprender acciones legales contra la cantante estadounidense Lana Del Ray por las similitudes entre su canción Get Free y el primer gran éxito del quinteto de Oxford, Creep. A pesar de que Del Ray afirmó que había sido demandada, los editores de Radiohead dijeron que nunca presentaron una demanda y Del Ray anunció, sin más explicaciones, que la disputa legal había "terminado".

En un giro irónico, Radiohead fue demandado con éxito por plagio por los compositores Albert Hammond y Mike Hazlewood por las similitudes de Creep con su tema The Air That I Breathe, un éxito de los años 70 de The Hollies. Hammond y Hazlewood figuran ahora como coautores del tema.

Tom Petty vs. Sam Smith

El primer single de Sam Smith, Stay with Me de 2014, no fue del agrado de Tom Petty, que afirmó que la canción se parecía demasiado a su I Won't Back Down.

Aun así, se portó bien al respecto y lo describió como un "accidente musical, ni más ni menos". El asunto nunca se llevó a juicio y Petty recibió un crédito por la composición del 12,5% por Stay with Me.