Se ha abierto un debate sobre la propiedad de unas maquetas que la leyenda del soul habría dejado a un amigo belga cuando vivió con él a principios de los 80.

Hace 40 años que Marvin Gaye murió en Los Ángeles, tiroteado por su padre después de que intentara detener una bronca con su madre. Le faltaba un día para cumplir los 45 años. Ahora, 40 años después, una colección de grabaciones inéditas de Marvin Gaye se ha recuperado en Bélgica.

Al parecer, las cintas contienen 66 maquetas de canciones nuevas que el cantante de soul, autor de éxitos como 'What's going on', 'Let's get it on' o el dúo 'Ain't no mountain' con Tammi Terrell, grabó durante su estancia en el país a principios de los años ochenta. Dejó las cintas a Charles Dumolin, un músico con el que vivió durante esa etapa.

¿Qué hacer con las cintas?

La familia Dumolin trabaja ahora con un abogado para averiguar qué hacer con las cintas, así como con su valiosísima colección de trajes y cuadernos que también se hab descubierto junto a las cintas.

"Pertenecen a la familia del músico al que se las dejó hace 42 años", declaró a la BBC Alex Trappeniers, abogado y socio de los Dumolin. "Marvin se las dio y les dijo: 'Haced lo que queráis con ellas' y nunca volvió. Eso es importante".

Una ley belga establece que cualquier propiedad que uno posea, aunque sea robada, pasa a ser de su propiedad al cabo de 30 años. Sin embargo, eso no se extiende a la propiedad intelectual.

Esto significa que la familia Dumolin podría acabar siendo la propietaria de las cintas físicas, aunque sin derecho a publicar las canciones. Ese derecho podría corresponder a los herederos de Gaye en Estados Unidos.

La familia Dumolin espera llegar a algún tipo de acuerdo con los herederos de Gaye para poder publicar las canciones. "Podemos abrir una cápsula del tiempo y compartir la música de Marvin con el mundo", dijo Trappeniers.

"Creo que ambos nos beneficiamos: la familia de Marvin y los herederos de Dumolin", continuó Trappeniers. Los abogados que representan a Marvin Gaye han tenido conocimiento de la existencia de las cintas, aunque no está claro si quieren negociar.

Gaye tenía una fuerte conexión con Bélgicaya que se trasladó allí en 1981 buscando refugio para sus luchas personales. Sufría unafuerte adicción a la cocaína. En Bélgica fue donde planeórevitalizar su carrera.

El "Príncipe de la Motown" se trasladó a la ciudad costera de Ostende y durante esa época grabó uno de sus mayores éxitos: 'Sexual healing'. Dicho municipio incluso erigió una estatua de Gaye para conmemorar su estancia en la ciudad.

