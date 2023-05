Un homenaje del "May the fourth" (juego de palabras con cuatro de mayo y el lema "Que la fuerza te acompañe") a una de las figuras más queridas de la franquicia de "Star Wars". Sin embargo, el evento ha desvelado un drama familiar.

Carrie Fisher, fallecida en 2016, se une este jueves a sus compañeros de reparto de Star Wars Harrison Ford y Mark Hamill en la atracción turística de Hollywood.

Las correspondientes estrellas del trío se encuentran en el 6800 de Hollywood Boulevard, cerca de donde se estrenó la película original en 1977.

Campaña por la estrella

Los fans de la saga llevan mucho tiempo haciendo campaña para que la princesa Leia Organa recibiera una estrella en el Paseo de la Fama. El honor llega el 4 de mayo, una fiesta oficial para los forogos de Star Wars, que es un juego de palabras con la frase "Que la fuerza te acompañe".

Carrie Fisher con su hija Billie Lourd Getty Images - Disney

Fisher recibirá la estrella número 2754 en el Paseo de la Fama; su hija Billie Lourd asistirá al acto en nombre de su madre.

El evento ya ha levantado polémica, ya que Lourd, a la que hemos visto en el cine en películas como Ticket to Paradise, Booksmart y la tercera trilogía de películas de Star Wars (The Force Awakens, The Last Jedi, The Rise of Skywalker) se ha sincerado sobre las razones por las que excluyó a los hermanos de Fisher del evento.

Las malas relaciones con los hermanos

En un comunicado recibido por la revista The Hollywood Reporter, Lourd primero se disculpó con "cualquiera que lea esto por sentir la necesidad de defenderme públicamente" de los miembros de la familia, añadiendo que solo lo hace después de haber sido "atacada públicamente por ellos" a través de declaraciones ofrecidas a la publicación sobre famosos TMZ y publicadas en las redes sociales.

Luego confirmó que no invitó a los hermanos de Fisher, Todd, Joely y Tricia Leigh Fisher a la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood y "ellos saben por qué".

"Días después de la muerte de mi madre, su hermano y su hermana decidieron procesar su dolor públicamente y capitalizar la muerte de mi madre, haciendo múltiples entrevistas y vendiendo libros por mucho dinero, con el tema de las muertes de mi madre y de mi abuela. Me enteré de que lo habían hecho a través de la prensa. Nunca me consultaron ni consideraron cómo afectaría esto a nuestra relación", dice el comunicado de Lourd.

"Aunque reconozco que tienen todo el derecho a hacer lo que quieran, sus acciones fueron muy hirientes para mí en el momento más difícil de mi vida. Elegí y sigo eligiendo afrontar su pérdida de una manera muy diferente."

"Desgarrador y chocante"

Por su parte, Todd Fisher dijo a TMZ: "Es desgarrador y chocante para mí que me hayan omitido intencionalmente de asistir a este importante evento sobre el legado de mi hermana, Carrie".

Las hermanas de Fisher, Joely y Tricia Leigh Fisher, emitieron un comunicado conjunto publicado en el perfil de Instagram de Joely que confirmaba que tampoco habían sido invitadas: "Por alguna extraña y equivocada razón, nuestra sobrina ha decidido no incluirnos en este momento épico en la carrera de nuestra hermana. Carrie hubiera querido que sus hermanos estuvieran presentes. El hecho de que su único hermano y sus dos hermanas fueran intencionada y deliberadamente excluidos es profundamente chocante."

La declaración de Lourd asegura que el comunicado de prensa que Todd Fisher ofreció a TMZ y la publicación de Joely Fisher en Instagram "confirman una vez más que lo que intuía era correcto".

"Para ser claros, no hay ninguna disputa. No tenemos ninguna relación. Ha sido una decisión consciente por mi parte para romper un ciclo con una forma de vida de la que no quiero formar parte ni yo ni mis hijos. Las personas que conocieron y quisieron a mi madre en Disney y Lucasfilm han hecho posible esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para honrar su legado. Este momento es sobre Carrie Fisher y todo lo que logró y lo que significó para el mundo. Voy a centrarme en eso. Que el día 4 sea contigo ('May the 4th be with you'".