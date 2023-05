Ruben Östlund preside un jurado encargado de elegir entre las 21 películas en competición. La Palma de Oro, el 27 de mayo

Todo listo para el arranque de la 76 edición de Cannes. Bajo un enorme y hermoso pancarta de la inmortal Catherine Deneuve, la alfombra roja fue desplegada para dar la bienvenida a las muchas estrellas que desfilarán por la ciudad francesa.

El prestigioso festival de cine se inaugura este martes con 'Jeanne du Barry', en el que es regreso a la gran pantalla de Johnny Deep tras sus controvertidas batallas legales.

Esta cinta no entra en competición, pero sí otras 21 películas que serán debidamente diseccionadas por un jurado este año presidido por el gran Ruben Östlund, doble ganador de la Palma de Oro —con 'The Square' en 2017 y con 'Triangle of Sadness' en 2022—.

En rueda de prensa, Östlund explicaba que lo único que les ha pedido a los miembros del jurado es que no busquen el consenso, sino que defiendan los sentimientos que les provoque cada película.

Junto a Östlund, componen el jurado el realizador argentino Damián Szifrón, la actriz estadounidense Brie Larson, los actores Paul Dano (EE. UU.) y Denis Ménochet (Francia), las realizadoras Julia Ducournau (Francia), Rungano Nyoni (Zambia) y Maryam Touzani (Marruecos) y el director franco-afgano Atiq Rahimi.

En cuanto al sistema de trabajo, verán tres películas seguidas y luego discutirán sobre ellas. Östlund aseguró además que no habrá ningún rumor sobre lo que los miembros del jurado piensan de las 21 películas en la competición que tendrán que ver y juzgar. "Estaremos mudos", agregó el realizador sueco.

En total, 12 días de buen cine de la mano de los mejores directores: Martin Scorsese, Nani Moretti,Ken Loach, Maïwenn Le Besco, Win Wenders, Catherine Breillat, Wes Anderson o Hirokazu Koreeda, entre otros. Este año hay siete mujeres directoras entre las películas seleccionadas, todo un récord.

El festival se enfrenta a posibles perturbaciones por parte del sindicato CGT, que planea utilizar el evento como plataforma para protestar contra la polémica reforma de las pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron. La noticia, no obstante, estará en la pantalla.