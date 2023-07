La soprano búlgara interpreta dos papeles desafiantes en Milán y Viena. ¿Cómo se mete en la piel de un nuevo personaje, una gran estrella de la ópera? Para descubrirlo, Sonya Yoncheva lleva a los periodistas del programa 'Musica' entre bastidores.

Sonya Yoncheva es una de las más grandes sopranos de nuestra época, y encarna todos sus papeles con pasión.

"Creo que, para un artista, siempre es importante superar los límites, y buscar, constantemente, nuevos elementos", afirma Yoncheva.

Imagen de la soprano búlgara, Sonya Yoncheva, en plena actuación. Euronews

"Esta introducción es muy bonita", afirma Yoncheva respecto a una melodía concreta.

"Me aprendo las partituras casi sola. Me gusta este proceso. Voy a mi pequeño estudio y toco la partitura. Me ayuda mucho tocar la partitura al piano. Es un momento muy íntimo, porque básicamente, puedo decidir y probar diferentes escalas cromáticas, ¿sabe?", indica la artista a la autora del reportaje.

"Ella no tiene nada... nada que perder, porque está diciendo: 'estoy trayendo la mala suerte a todos los que me quieren'. Y... esto es algo muy fuerte", explica Sonya Yoncheva en alusión a la protagonista de una conocida obra.

'Maddalena' es una heroína trágica a la que Sonya Yoncheva da vida en la ópera ‘Andrea Chénier’. La soprano búlgara, reconocida estrella de la ópera, se prepara para el estreno de este papel en el legendario teatro operístico La Scala. Dos semanas antes del estreno se encuentra inmersa en un intenso programa de ensayos. En ese momento, tiene lugar es el ‘Sitzprobe’, término alemán que significa ‘ensayo sentado’, una pieza importante del ‘rompecabezas’.

"Esta es la primera oportunidad que tienen los cantantes de escuchar cómo toca la orquesta, para entrar en esta maravillosa mezcla que es la magia de la ópera. Cuando una orquesta toca en directo, los cantantes cantan en directo... se crea esta magia y ya en italiano se puede entender más o menos cómo funcionará la representación", señala Marco Armiliato, director de orquesta.

"Es muy importante para todos nosotros, porque cuando estás en el escenario, y ves a la orquesta ahí abajo, con el maestro, nunca logras tener ese mismo contacto que si vas al estudio, y juntas las diferentes melodías, y las diferentes formas de respirar", declara Yoncheva.

"Estamos en una especie de zona segura. Así que, básicamente, podemos permitirnos equivocarnos, a veces, y no ser perfectos. Se trata de un ensayo muy importante", añade.

El siguiente paso son los denominados ‘ensayos de escenario’, donde los cantantes se familiarizan con el decorado y practican sus entradas y salidas. Este drama arrollador cuenta la historia del poeta revolucionario Andrea Chénier, que se enamora de 'Maddalena'. Pero... su amor está condenado a un final devastador.

"Todavía estoy trabajando en el personaje, porque para mí se trata de una obra totalmente nueva. Pero... lo que puedo decirle es que me impresiona mucho su forma de amar, ya sabe, ese amor puro que le ha dado a este hombre, lo ama con todo su corazón. Y, luego, al final de la ópera, veremos que, básicamente, ha elegido no vivir sin él. Así que, muere con él, aunque no debía hacerlo", afirma la soprano búlgara.

En 1896, el compositor italiano Umberto Giordano estrenó con gran éxito su obra maestra en La Scala, uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo. Un espacio en el que los cantantes más grandes han dejado su huella.

La Scala también ocupa un lugar especial en el corazón de Sonya Yoncheva. Fue en su escenario donde ganó el famoso concurso de canto 'Operalia', que la catapultó al estrellato en 2010.

Hoy día, la búlgara se encuentra entre las sopranos más célebres de nuestro tiempo, poniendo voz a un vasto repertorio. Tras varias semanas de preparación y ensayos, ha llegado la noche del estreno para la artista: ‘la calma antes de la tormenta’.

"Estoy impaciente, desde por la mañana. Quiero salir al escenario y cantar, terminar la actuación, y luego, tener tiempo libre, porque la presión es muy grande. Obviamente, construir un personaje e interpretarlo por primera vez, especialmente en lugares como La Scala... básicamente, creo que todo el mundo ha oído todas las versiones de esta ópera, con la voz de tantos otros cantantes, que necesitas aparecer con algo nuevo, brillante y bonito", señala Sonya Yoncheva.

Unas semanas después, Yoncheva sigue actuando en Milán y preparándose para su próximo desafío, un papel cumbre del repertorio de soprano: "Madama Butterfly", de Puccini. Para sumergirse en la historia de este difícil papel, y encontrar inspiración, visita el Archivo Histórico Ricordi, donde se mantiene vivo su rico patrimonio. Está considerado como la colección más importante de la historia de la ópera italiana. Reúne 200 años de música: de Verdi a Rossini, y Puccini.

"La colección de Puccini es, probablemente, la más rica y completa. Tenemos las partituras originales (autógrafas), y también los diseños del vestuario y las escenografías, a menudo, de los estrenos mundiales de sus propias óperas. Así que, realmente, podemos reconstruir la realización de estas obras maestras", declara Pierluigi Ledda, director general del Archivo Histórico Ricordi.

Fundado en 1808, el Archivo Histórico Ricordi representa el legado histórico de la editorial Ricordi, adquirida en 1994 por el grupo alemán de medios de comunicación Bertelsmann que, en lo sucesivo, vela por su conservación y desarrollo cultural.

En el centro, Yoncheva se encuentra con la archivera Maria Pia Ferraris. Con ella, Yoncheva tiene la oportunidad de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de la institución y de ver partituras originales de Puccini.

"Todos los documentos son fascinantes. Cada documento puede hablarnos. Puccini escribía en la partitura, todo lo que sucedía en escena. Era algo que había aprendido de Verdi, quien tenía la costumbre de hacerlo", explica Maria Pia Ferraris a la artista.

"Es muy, muy interesante para mí, ver también las notas (observaciones) del compositor en las que señala cómo debo estar en el escenario, ¿sabe? Ahora tengo, cómo decirlo... una gran arma para utilizar ante los directores de escena. Puedo esgrimir: ¡Oh, no, no, no, no, Puccini lo dijo!", señala jocosa la gran cantante de ópera.

Imagen de Sonya Yoncheva con la archivera Maria Pia Ferraris, en un momento de la visita de la estrella de la ópera al Archivo Histórico Ricordi. Euronews

"Escribió extremadamente ligado hasta aquí. ¡Gracias Puccini, muy bien!", exclama irónica Sonya Yoncheva al ver una de las partes de la partitura de Puccini.

Sin duda, el papel Yoncheva encarna en su próximo desafío, es uno de los que definen la ópera.

Sonya viaja de Milán a Viena, va camino de convertirse en la geisha Cio-Cio-San, en una tragedia devastadora. Se trata de una de las historias de amor no correspondido, más perdurables del mundo de la ópera.

"Me resulta muy difícil ocultar las lágrimas cuando estoy leyendo y estudiando esto. He intentado cantarlo muchas veces en casa, y realmente, es impresionante la cantidad de emoción que hay en ello. Es extremadamente frágil a nivel emocional. Pero, al mismo tiempo, es increíblemente fuerte. Lo que adoro de ella es que cuando dice algo, lo hace de verdad. Y, cuando cree en algo, cree de verdad en ello", explica la soprano búlgara para definir las características del personaje que debe interpretar.

"Creo que, para un artista, siempre es importante superar los límites y buscar nuevos personajes. Me aportan nuevos colores. Es increíble", concluye Yoncheva.