Barbenheimer está aquí para quedarse, ya que los resultados de taquilla siguen subiendo...

Muchos se refieren habitualmente al cine como un medio en vías de extinción, y no muchos parecen más optimistas respecto a la dirección que está tomando la industria.

"Una victoria para el cine"

Pero Barbenheimer, que el legendario director Francis Ford Coppola ha calificado de "victoria del cine", parece otra historia.

"Aún no las he visto -Barbie y Oppenheimer-, pero el hecho de que la gente llene las grandes salas para verlas y de que no sean ni secuelas ni precuelas, ni lleven ningún número, lo que significa que son verdaderas películas únicas, es una victoria para el cine", ha asegurado.

Y no se equivoca.

Una semana después del estreno de Barbenheimer,las dos películas se han mantenido inusualmente fuertes en los cines.

Barbie recaudó la friolera de 93 millones de dólares (unos 84,4 millones de euros) en su segundo fin de semana, según las estimaciones de los estudios este domingo. Oppenheimer se mantuvo en segundo lugar con 46,2 millones de dólares (41,9 millones de euros). Las ventas de las dos películas cayeron un 43% y un 44% respectivamente, muy por debajo de las bajadas habituales en la segunda semana.

Sin comparación en la historia de la recaudación de taquilla

Barbenheimer ha demostrado no ser un fenómeno de un fin de semana, sino una buena racha continua en taquilla. Las dos películas juntas ya han superado los mil millones de dólares (908 millones de euros) en ventas de entradas en todo el mundo.

Paul Dergarabedian, analista principal de medios de comunicación de la empresa de datos Comscore, lo calificó de "momento clave para el cine, los espectadores y las salas de exhibición".

"El hecho de que dos películas de estudios rivales estén vinculadas de esta manera y que ambas impulsen la fortuna de la otra -tanto en términos de taquilla como de perfil-, no creo que tenga comparación en los anales de la historia de la taquilla", ha dicho Dergarabedian. "No hay comparación posible".

Barbie está batiendo todos los récords de taquilla Warner Bros. Entertainment Inc.

Después de suponer el mejor estreno del año con 162 millones de dólares, la sensación pop con influencias rosas de Barbie tuvo un negocio notablemente sostenido durante la semana y el fin de semana. La película superó a El caballero oscuro, de Nolan, y se convirtió en el mejor estreno de Warner Bros. en sus once primeros días en pantalla.

Barbie ha acumulado rápidamente 351,4 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá, un ritmo que pronto la convertirá en la película más taquillera del verano. Cada día que ha estado en cartelera, Barbie ha ganado al menos veinte millones de dólares.

Sin techo ni suelo

Y el efecto Barbie no se da solo en Norteamérica. La película recaudó 122,2 millones de dólares (110,9 millones de euros) a escala internacional durante el fin de semana. Su recaudación mundial ha alcanzado los 775 millones de dólares (704 millones de euros).

Incluso los ejecutivos más veteranos están asombrados.

"Es una cifra de locos", afirma Jeff Goldstein, jefe de distribución de Warner Bros. "Hay un público que quiere formar parte del zeitgeist del momento. Vayas donde vayas, la gente viste de rosa. El rosa se está apoderando del mundo".

Goldstein calcula que el 12% de las ventas corresponde a personas que vuelven con amigos o familiares para ver la película de nuevo.

Para una industria cinematográfica que ha intentado recuperar su equilibrio anterior a la pandemia -y que ahora se encuentra en gran medida paralizada debido a las huelgas de actores y guionistas- el éxito de Barbie y Oppenheimer ha demostrado lo que es posible cuando los astros se alinean.

"Después de la pandemia, no hay techo ni suelo", afirma Goldstein, "las películas que fallan realmente fallan a lo grande, y las películas que funcionan realmente funcionan a lo grande".

Oppenheimer ha superado todas las expectativas de público. Universal Studios

Por su parte, Oppenheimer, de Universal Pictures, está funcionando más como una película de superhéroes que como un filme de tres horas sobre científicos que hablan.

El drama de Nolan, protagonizado por Cillian Murphy en el papel del físico de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer ha recaudado hasta ahora 174,1 millones de dólares. Con otros 72,4 millones de dólares en los cines no estadounidenses, Oppenheimer ya ha superado los cuatrocientos millones de dólares (363 millones de euros) en todo el mundo.

Las entradas para las proyecciones en IMAX se han agotado. Oppenheimer ha recaudado ochenta millones de dólares (72,6 millones de euros) en todo el mundo con IMAX. El exhibidor de gran formato anunció el domingo que mantendrá la película hasta el próximo 13 de agosto.

Como diría Ken, "¡qué guay!".