Dos semanas después de que Jason Aldean estrenara el videoclip de su polémico éxito "Try That in a Small Town", Tyler Childers ofreció lo que algunos llaman una restauración de la verdadera música country.

Los aficionados a la música country están tomando partido, ya que dos de los cantantes más importantes del género han publicado vídeos musicales que tienen puntos de vista radicalmente distintos sobre cómo debe representarse la escena de la música country.

La polémica en torno a la canción de Jason Aldean "Try That in a Small Town" no saltó a los titulares hasta la publicación del vídeo musical el mes pasado.

El vídeo muestra a Aldean y su banda delante de un juzgado blanco brillantemente iluminado en Columbia, Tennessee. Más tarde se supo que la plaza donde se rodó había sido escenario de disturbios raciales en 1946 y de un linchamiento en 1927.

Mientras Aldean canta advertencias a quienes retratan como portadores de una violencia injustificada en una pequeña ciudad, el vídeo musical parpadea entre momentos de manifestantes por los derechos civiles enfrentándose a la policía e imágenes de atracos a mano armada. Incluso toma numerosas imágenes de protestas y disturbios en varios países europeos haciéndolos pasar por ocurridos en Estados Unidos.

Poco después de que se colgara el videoclip, los críticos criticaron al cantante por instigar a la violencia y fomentar la vigilancia racista.

A pesar de las críticas, la canción ha calado hondo entre los aficionados a la música country. "Try That in a Small Town" ha cosechado 25 millones de visitas en YouTube en sólo un par de semanas y ha alcanzado el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard.

La contranarrativa de Tyler Childer

En marcado contraste con el cuento con moraleja de Aldean, el vídeo musical de "In Your Love", de Tyler Childers, muestra un lado más tierno y suave de la música country, sin dejar de abordar los problemas sociales.

Aunque la letra de la canción, que cuenta la historia de lo que se necesita para amar a alguien, podría aplicarse a cualquier contexto, el vídeo musical deja claro a qué amor se refiere Childers.

Ambientado en un ficticio pueblo minero de los años 50, el vídeo sigue la vida de dos mineros homosexuales que se enamoran y se enfrentan a la discriminación de sus compañeros de trabajo, al tiempo que muestran una red de apoyo de amigos. La historia da un giro cuando uno de los hombres enferma del famoso pulmón negro, una enfermedad respiratoria que afecta comúnmente a los mineros del carbón.

En una entrevista con NPR, Childers explicó que uno de los factores que le motivaron a retratar una historia de amor gay fue que quería que los miembros de su familia se sintieran representados en la música country, una industria poco conocida por su tolerancia hacia la comunidad LGBTQ+.

"Una de las razones por las que quise hacer este vídeo musical fue que mi primo, que es como mi hermano mayor, es gay", explica Childers. "Me enseñó mucho a cantar; fue mi primer crítico duro", señala.

Silas House, el guionista del videoclip, explica que Childers quería humanizar la experiencia de una comunidad que a menudo queda al margen de su música.

"Quiere contar una historia así porque tiene amigos y familiares que son miembros de la comunidad LGBT, y también forman parte de la historia de los Apalaches", dice Silas. Son historias humanas, no políticas", prosigue.

Aunque la decisión de incluir a una comunidad a menudo rechazada en la música country llevó a algunos fans a afirmar que habían perdido el respeto por Childers, muchos otros han elogiado el videoclip y la canción por contar historias reales de la vida de la gente de los Apalaches, manteniéndose fieles a los sonidos tradicionales de la música country.

Rupturas históricas en la música country

Los aficionados a la música country no son ajenos a la controversia y los desacuerdos políticos. Quizá uno de los incidentes más conocidos se produjo en 2003, cuando Natalie Maines, de las Chicks -antes Dixie Chicks-, comentó ante una multitud en Londres que le "avergonzaba que el Presidente de Estados Unidos fuera de Texas", refiriéndose al entonces presidente George W. Bush en vísperas de la invasión de Irak.

Posteriormente, la música del grupo fue retirada de numerosas emisoras de radio country de todo Estados Unidos en protesta por lo que muchos calificaron de "comentarios antiamericanos".

Aunque la música country está ahora estrechamente vinculada a la derecha en Estados Unidos, algunos de los cantantes más famosos del género proceden de la izquierda.

Johnny Cash, Loretta Lynn, Willie Nelson y Kris Kristofferson, entre muchos otros, se han manifestado a favor de los derechos de los trabajadores, así como en contra de la guerra y el racismo, tanto en sus canciones como en su vida pública.