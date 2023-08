Indiana Jones: "Serpientes. ¿Por qué tenían que ser serpientes?"

Puede que el legendario personaje de Harrison Ford, Indiana Jones, odiara las serpientes, pero ahora el actor ha bautizado a un reptil con su nombre.

PUBLICIDAD

Investigadores de Alemania, Estados Unidos y Perú han descubierto una nueva especie de serpiente en los Andes peruanos y la han bautizado con el nombre de la leyenda de la pantalla Harrison Ford.

El único ejemplar, un macho, fue descubierto tomando el sol en 2022 en el Parque Nacional Otishi de Perú. Es una serpiente esbelta, que mide unos modestos 40,6 cm cuando está completamente desarrollada, y no es dañina para los humanos.

La Sociedad Alemana de Herpetología y Herpetocultura (DGHT) anunció el nombre de Tachymenoides harrisonfordi en reconocimiento a la defensa del medio ambiente del actor de Hollywood.

"Estos científicos no paran de poner mi nombre a los bichos, pero siempre son los que aterrorizan a los niños", dijo Ford bromeando en un comunicado. "No lo entiendo. Paso mi tiempo libre haciendo punto de cruz. Canto nanas a mis plantas de albahaca para que no teman la noche", prosiguió.

Ford se refería al hecho de que, en 1993, una nueva especie recibió también su apellido: la Calponia harrisonfordi, que es una araña de California.

Tachymenoides harrisonfordi EDGAR LEHR CONSERVATION INTERNATIONAL.

El actor, de 81 años, agradeció a los investigadores este reciente honor: "Seriamente, este descubrimiento es una lección de humildad. Es un recordatorio de que aún queda mucho por aprender sobre nuestro mundo salvaje, y de que los humanos somos una pequeña parte de una biosfera imposiblemente vasta".

"En este planeta, todos los destinos están entrelazados, y ahora mismo, un millón de especies se tambalean al borde del olvido", añadió Ford. "Tenemos el mandato existencial de reparar nuestra relación rota con la naturaleza y proteger los lugares que sustentan la vida", subrayó el actor estadounidense.

Uno de los investigadores, Edgar Lehr, profesor de biología de la Universidad Wesleyana de Illinois, afirmó: "Para un biólogo, describir una nueva especie y hacerla pública con su nuevo nombre es una de las actividades más vitales durante la crisis de la biodiversidad".

"Esperamos que la nueva serpiente cree conciencia sobre la importancia del trabajo de campo biológico que pretende descubrir lo desconocido, un proceso a menudo aventurero y costoso que requiere más apoyo financiero de las agencias que ofrecen financiación. Sólo pueden protegerse los organismos que se conocen".