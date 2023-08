¿Desea sumergirse en el mundo del arte y la cultura europeos este otoño, pero no sabe muy bien qué hay y qué merece la pena ver? Nosotros le ayudamos.

El otoño está a punto de llegar, trayendo consigo un frío refrescante y noches más largas. ¿Qué mejor momento para sumergirse en las mejores obras de arte de Europa?

En Euronews Cultura nos hemos propuesto ser sus guías. Hemos recopilado meticulosamente una selección de las mejores exposiciones y ferias de arte de la temporada en todo el continente, para que esté bien informado y no se las pierda.

Desde la audaz performance de Marina Abramović hasta las obras maestras atemporales del artista noruego Edvard Munch, estas exposiciones son imperdibles.

Sin más dilación, ¡entremos en materia!

"Edvard Munch - Magia del Norte" en la Berlinische Galerie (Berlín, Alemania)

Edvard Munch - 'Rojo y Blanco', 1899–1900 Credit: MUNCH, Oslo / Halvor Bjørngård

Todos conocemos a Edvard Munch por su icónico cuadro "El grito", pero su impacto artístico se extendió mucho más allá de esa obra maestra. El artista noruego desafió a sus contemporáneos con la modernidad radical de sus pinturas, especialmente en Berlín, donde ejerció una gran influencia a principios de siglo. La próxima exposición, que se inaugurará en la Berlinische Galerie, teje intrincadamente la historia de la profunda relación de Munch con Berlín, a través de una selección de sus pinturas, grabados y fotografías. Entre 1892 y 1933, Munch participó en unas 60 exposiciones en Berlín, lo que demuestra que la ciudad fue uno de los centros europeos más importantes en la carrera de Munch. La exposición muestra unas 80 obras maestras de Edvard Munch, así como obras de otros artistas como Walter Leistikow y Akseli Gallen-Kallela.

"Edvard Munch - Magia del Norte" se inaugurará el 15 de septiembre de 2023 y permanecerá abierta hasta el 22 de enero de 2024.

Louise Bourgeois - Antagonismo persistente" en el Palacio Belvedere (Viena, Austria)

Louise Bourgeois - 'Confrérie', 1940 Credit: The Easton Foundation / Bildrecht, Vienna 2023

Aracnofóbicos, ¡mirad hacia otro lado! Como parte de la celebración de los 300 años del Belvedere, las opulentas galerías barrocas del palacio acogerán una impresionante exposición dedicada a las fascinantes pinturas de la artista franco-estadounidense Louise Bourgeois. La exposición se centra en sus evocadoras pinturas surrealistas de la década de 1940, que dialogarán con un conjunto cuidadosamente seleccionado de sus esculturas, instalaciones y dibujos, que abarcan toda su carrera. Aunque es más conocida por sus gigantescas esculturas de arañas de bronce, fue en el ámbito de sus pinturas al óleo, realizadas entre 1938 y 1949, donde la artista forjó su característico lenguaje artístico que cautivaría su imaginación durante las siete décadas siguientes. Es la primera vez que estas pinturas se exponen como conjunto en Europa, y la primera gran muestra de la obra de Bourgeois en Viena en toda una generación. Consiga ya sus entradas.

"Louise Bourgeois - Antagonismo persistente" se inaugura el 22 de septiembre de 2023 y permanecerá abierta hasta el 28 de enero de 2024.

"Marina_Abramović" en la Royal Academy of Arts (Londres, Reino Unido)

Un icono del mundo del arte y pionera del arte escénico, Marina Abramović ha cautivado al público empujando los límites de su cuerpo y su mente durante los últimos 50 años Credit: Royal Academy of Arts / Marina Abramović

bMarina Aramović, figura icónica del mundo del arte y pionera del arte escénico, no ha dejado de hipnotizar al público a lo largo de cinco décadas con sus revolucionarias exploraciones de sus límites físicos y mentales. Una de sus primeras obras, "Rhythm 0", es un buen ejemplo: Abramović invitaba abiertamente al público a interactuar con ella como quisieran, una atrevida propuesta que culminó con una infame escena en la que le apuntó a la cabeza con una pistola cargada. En esta nueva gran exposición de la prestigiosa Royal Academy, coyunturas cruciales de la ilustre carrera de Abramović cobran vida a través de una colección de esculturas, vídeos, instalaciones y performances. En particular, obras fundamentales como "The Artist is Present" se revitalizarán mediante la utilización de material de archivo. Como complemento, una selección de otras piezas serán recreadas por la generación sucesiva de artistas de performance, personas bien versadas en la metodología distintiva de Marina Abramović. No se la pierda.

"Marina Abramović" se inaugurará el 23 de septiembre de 2023 y permanecerá abierta hasta el 1 de enero de 2024.

"Picasso: lo sagrado y lo profano", en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid, España)

Pablo Picasso - 'Un hombre con un clarinete', 1911-12 Credit: Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid

El incesante afán de Pablo Picasso por reinventar su arte y trascender fronteras queda patente en su espíritu innovador y en su reinterpretación de la historia del arte. Con motivo del 50 aniversario de la muerte del artista español, la exposición "Picasso. Lo sagrado y lo profano" pone de relieve su audacia al abordar temas clásicos y judeocristianos, integrando a la perfección elementos del pasado en su obra y contemplando al mismo tiempo la esencia de la pintura. Con una treintena de cuadros repartidos en tres salas, la exposición yuxtapone las obras de Picasso con las de El Greco, Rubens y otros. Explora el retrato, los temas domésticos y temas opuestos como la Pasión y la violencia, ofreciendo una visión tanto de la historia como del presente.

"Picasso: lo sagrado y lo profano" se inaugurará el 4 de octubre de 2023 y permanecerá abierta hasta el 14 de enero de 2024.

"Anish Kapoor - Untrue Unreal" en la Fondazione Palazzo Strozzi (Florencia, Italia)

Anish Kapoor - 'Reflejar una intimidad Parte del Rojo' 1981. Credit: Oliver Santana/Palazzo Strozzi

A partir del 7 de octubre, el ilustre Palazzo Strozzi de Florencia inaugurará una extraordinaria exposición con creaciones recientes y obras consagradas del consumado artista británico-indio Anish Kapoor. Considerado uno de los artistas vivos más influyentes de la actualidad, Kapoor ha transformado indeleblemente el panorama de la escultura contemporánea. En el centro de esta exposición se encuentra un extraordinario punto focal: una escultura a gran escala totalmente nueva, meticulosamente diseñada para armonizar con el patio renacentista del Palazzo Strozzi. Además de esta pieza central, cada galería de la exposición guiará a los visitantes a través de una odisea inmersiva que abarca el polifacético viaje artístico de Kapoor. Este viaje recorrerá sus sinuosas esculturas de espejos, sus intensas instalaciones de color carmesí y sus famosas creaciones "Vantablack".

"Anish Kapoor - Untrue Unreal" se inaugurará el 7 de octubre de 2023 ypermanecerá abierta hasta el 4 de febrero de 2024.

"El Greco / Tino Seghal" en el Centro Botín (Santander, España)

El Greco - 'Adoración de los Pastores' (1577-1579) Credit: Centro Botín/El Greco

El Centro Botín presenta una exposición única titulada "El Greco / Tino_Sehgal", que establece un diálogo entre el icónico cuadro de El Greco "La Adoración de los Pastores" (1577-1579) de la Colección de la Fundación Botín y una nueva obra en vivo del artista alemán/indio Tino Sehgal. La innovadora obra de Sehgal, titulada "This youiiyou", ahonda en el cuidado intergeneracional y las conexiones emocionales. La obra maestra de El Greco, que originalmente formaba parte de un retablo de Toledo, presenta una representación central del Niño Jesús rodeado de la Virgen María, San José y pastores que le adoran, irradiando un aura profunda. La obra de Sehgal transforma este tema, poniendo de relieve los intrincados gestos e interacciones del cuidado a través de las generaciones. La exposición se desarrolla en el espacio abierto de la galería de Renzo Piano en el Centro Botín, forjando una conexión atemporal entre temas históricos y contemporáneos.

"El Greco / Tino Seghal" se inaugura el 7 de octubre de 2023 y permanecerá abierta hastael 11 de febrero de 2024.

"1-54 Feria de Arte Africano Contemporáneo" en Somerset House (Londres, Reino Unido)

Trevor Stuurman - 'Tongoro beauty 5', 2022, Credit - Trevor Stuurman/THK Gallery

La Feria de Arte Africano Contemporáneo 1-54 regresa a la Somerset House de Londres, en la que será su 11ª edición. Con más de 60 expositores internacionales, que representan a 31 países, la feria de arte muestra lo mejor del arte africano contemporáneo y de la diáspora africana. Entre ellos, 14 galerías participan por primera vez, entre ellas Affinity Gallery, de Lagos (Nigeria), y Efie Gallery, de Dubai (EAU). La muestra permitirá a los visitantes sumergirse en una gama de medios que van desde la pintura y la fotografía hasta las instalaciones gigantes, con artistas consagrados como la fotógrafa afincada en Costa de Marfil Joana Choumali y talentos emergentes como Josué Comoe. Entre las piezas más destacadas figura la obra más ambiciosa hasta la fecha del artista marroquí Amine El Gotaibi: "Iluminar la luz", compuesta por doce esculturas individuales de granadas, creada en colaboración con la Galería MCC de Marrakech (Marruecos).

"1-54 Feria de Arte Africano Contemporáneo"se inaugura el 12de octubre de2023 y permanecerá abierta hasta el 15 de octubre de 2023.

"Girando cabezas: Bruegel, Rubens y Rembrandt" en el Museo Real de Bellas Artes (Amberes, Bélgica)

Vermeer - 'Mujer con el sombrero rojo' (1664-67). Credit - National Gallery of Art

Tras la innovadora exposición de Vermeer en el Rijksmuseum, que ha batido todos los récords, el Museo de Bellas Artes de Amberes cambia de tema. Esta vez, no sólo se centra en las obras del propio maestro holandés, sino también en un distinguido conjunto que incluye a artistas de renombre como Rembrandt, Peter Paul Rubens y Pieter Bruegel el Viejo. Esta colección se centra en la aparición de un género artístico novedoso: el estudio de cabezas. En el siglo XVII, el interés por la "tronie", término arcaico neerlandés que significa "rostro", se hizo palpable. "Girando cabezas" reúne en la KMSKA un asombroso conjunto de 76 exquisitas obras maestras procedentes de colecciones belgas e internacionales, todas ellas centradas en este tema. La exposición promete llevar al espectador en un viaje a través de la evolución del género tronie, desde principios del siglo XV hasta el siglo XIX.

"Girando cabezas: Bruegel, Rubens y Rembrandt" se inaugura el 20 de octubre de 2023 y permanecerá abierta hasta el 21 de enero de 2024.

"David Hockney: Dibujar del natural" en la National Portrait Gallery (Londres, Reino Unido)

Retrato de David Hockney Credit: David Hockney / National Portrait Gallery

¿Sientes curiosidad por saber cómo el emblemático pintor británico David Hockney plasmó en un lienzo la imagen de Harry Styles? Tu curiosidad está a punto de verse satisfecha con la próxima gran exposición que se inaugurará en la National Portrait Gallery de Londres. Otros retratos expuestos en "Drawing from Life " serán obras de la difunta madre de Hockney, Laura Hockney; de su estimada compañera diseñadora de moda, Celia Birtwell; de su ex pareja, Gregory Evans; y de varias personas de la comunidad local de Normandía. Esta exposición ya había estado en las salas de la National Portrait Gallery durante 20 días en 2020, pero fue aplazada por la pandemia. Además de las 33 nuevas obras, también habrá dibujos a lápiz de color creados por Hockney en París a principios de la década de 1970, así como una selección de dibujos de la década de 1980, cuando el artista creó un autorretrato cada día durante dos meses.

"David Hockney: Drawing from Life" se inaugura el 2 de noviembre de 2023 y permanecerá abierta hasta el 21 de enero de 2024.

"Claude Gillot - Comedias, fábulas y arabescos" en el Museo del Louvre (París, Francia)

Claude Gillot - 'Scène de pantoxmime : Arlequin esprit follet' Museo del Louvre / Grand Palais / Suzanne Nagy

El artista francés Claude Gillot era un artista polifacético que destacaba en varias disciplinas, como la pintura, el grabado en metal y el diseño teatral. Bajo la tutela de Jean-Antoine Watteau, Gillot desarrolló su talento artístico. Sin embargo, fueron sus extravagantes dibujos rococó los que verdaderamente captaron la admiración de la burguesía parisina. En el centro de su obra artística se encuentra una importante colección de dibujos que atestiguan su fascinación por la esencia cómica de la comedia italiana, caracterizada por pantomimas, acrobacias y figuras travestidas. Una próxima exposición en el prestigioso Museo del Louvre se presenta como el homenaje más ambicioso jamás dedicado a Gillot, abarcando cerca de 90 de sus obras. Esta exposición no sólo presenta la colección más amplia de obras de Gillot que posee el Louvre, sino que también cuenta con préstamos de prestigiosas instituciones como la Morgan Library & Museum, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la Biblioteca Real de Bélgica y el Musée d'Art.

"Claude Gillot - Comedias, fábulas y arabescos" se inaugura el 9 de noviembre de 2023 y permanecerá abierta hasta el 12 de febrero de 2024.