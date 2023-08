En este episodio de Qatar 365, el equipo de Euronews analiza cómo Catar acoge diversas culturas y subculturas: desde los lazos artísticos que unen a los cataríes con Indonesia, hasta el 'mundo de los frikis'.

En este episodio de Qatar 365, el periodista Aadel Haleem, y el equipo de Euronews, analizan cómo Catar alberga diversas culturas y subculturas. El reportero se ha desplazado a ‘Flag Plaza’, un espacio público inaugurado con motivo del décimo año del programa ‘Años de Cultura’, del país. La nación elegida en esta ocasión es Indonesia. Así, como ha descubierto su compañera Laila Humairah, el país del sudeste asiático ha hecho todo lo posible, para poder mostrar su vibrante cultura.

PUBLICIDAD

"Disfrutamos de una muy buena relación entre Indonesia y Catar. Además, es bueno que los pueblos se entiendan mejor, a través de la cultura. El Año de la Cultura Catar-Indonesia está contribuyendo a ello, en gran medida", declara Ridwan Hassan, embajador de Indonesia en Catar.

"Aquí, festejamos la cultura pop. Rendimos tributo a gente que ama... que quiere mostrar su amor por el ‘anime’, por los videojuegos, por los juegos de mesa... en general, homenajeamos a los jóvenes con talento", afirma Abdulla Jassim Al-Mosallam, director administrativo del Instituto Cinematográfico de Doha.

Amigos, familia, gastronomía y fuegos artificiales. Cuando se trata de introducir a la gente en diferentes culturas y cocinas, no hay mejor manera que hacerlo a través de un festival gastronómico.

Este es el Festival Internacional de Gastronomía de Catar. Miles de visitantes se dieron cita en el bulevar Lusail, deseosos de probar lo que les ofrecía el evento. Entre los casi 100 puestos que presentaban una gran variedad de comida y aperitivos internacionales, este año, el protagonismo recayó en la cocina indonesia. Helianti Hilman es una empresaria, apasionada por la comida indonesia autóctona. En esta ocasión preparó un menú particular, para unos invitados muy especiales. Helianti eligió los mejores ingredientes.

"Tenemos un plato que consta de arroz azul, arroz amarillo, ‘rendang’ y algunos otros platos especiales, de diferentes partes de Indonesia", señala Helianti Hilman, fundadora y directora ejecutiva de Javara.

La cena puso el broche final a otra exitosa edición del festival gastronómico, uno de los muchos actos del calendario de 'Años de Cultura'.

"Disfrutamos de una muy buena relación entre Indonesia y Catar. Además, es bueno que los pueblos se entiendan mejor, a través de la cultura. El ‘Año de la Cultura Catar-Indonesia’ está contribuyendo a ello, en gran medida", indica Ridwan Hassan, embajador de Indonesia en Catar.

"No solamente la gastronomía une a las culturas. La música, el teatro y las artes son también lenguajes universales, que pueden retratar la cultura, la diversidad y los valores de un país. En la Aldea Cultural de Katara, tuvo lugar una actuación musical especial, para dar al público una idea del colorido mundo del teatro indonesio", explica Laila Humairah, periodista de Euronews.

Entre bastidores, en la Ópera de Katara, los actores y actrices se preparan para una gran noche. El grupo ha llegado desde distintas partes de Indonesia, para representar ‘Hayati’, una interpretación musical de algunas de las epopeyas indonesias más antiguas y preciadas.

"Es una historia sobre la vida, sobre el ‘Árbol de la vida’, el equilibrio de la vida. Esta vida, este mundo, están creados por estas increíbles criaturas que se unen... somos capaces de presentarlo", declara Rama Soeprapto, director artístico.

El vestuario de ‘Hayati’ fue confeccionado especialmente por una de las diseñadoras de moda más aclamadas de Indonesia: Era Soekamto. Cuenta con tocados de oro, máscaras de teatro tradicionales y coloridos ‘batik’.

PUBLICIDAD

"El ‘batik’ es una forma de arte profundo. No se trata solamente de la forma de poner la cera y las técnicas de coloración en una tela, sino también, es una forma de comunicación visual, una forma muy profunda de presentar todas las filosofías, todas las sabidurías, en una tela", afirma Era Soekamto, directora de vestuario y diseñadora de moda.

Pero... ¿Qué es una representación sin música? Además del ‘gamelan’, un conjunto indonesio formado por gongs afinados, ‘Hayati’ mezcla sonidos antiguos y nuevos, combinando técnicas tradicionales y modernas.

"La armonía en la música tradicional indonesia es diversa. Intentamos combinar el color del sonido que existe en el archipiélago. He unido algunas melodías javanesas y otras tradicionales que hemos renovado, con los métodos elementales de cuerdas y barrido", explica Gunarto, director musical de 'Hayati'.

El telón baja cuando ‘Hayati’ llega a su fin, pero los artistas esperan que el interés por el teatro indonesio perdure, después de los ecos de la ovación del público, que se ha levantado de sus asientos.

"Decir que a Ali bin Towar Al Kuwari le encanta viajar sería quedarse corto. Este empresario y deportista catarí ha visitado más de 80 países. Por eso, es lógico que haya sido nombrado Embajador CultuRide de la iniciativa ‘Años de Cultura’; una ruta en bicicleta por lugares históricos de Yogyakarta (Indonesia). Me reuní con Al Kuwari, poco después de su regreso a casa, en el Museo Nacional de Catar, para averiguar qué ha aprendido en sus viajes", indica Aadel Haleem, periodista de Euronews.

PUBLICIDAD

Ali, acaba de volver de Yogyakarta, donde está el mayor templo budista del mundo. ¿Cómo le fue?, pregunta Aadel Haleem.

"Gracias por recibirme, Aadel. Hablando de Yogyakarta, fue absolutamente magnífico ver el templo más grande del mundo [el templo de Borobudur, NDLR] y ser testigo de una parte de la historia que cala muy hondo", responde Ali bin Towar Al Kuwari, embajador de CultuRide de la iniciativa ‘Años de Cultura’.

Este no era su primer viaje a Indonesia, ¿en qué se diferencia de los demás, explorar el país en bicicleta?, quiere saber el reportero.

"Sabe, Aadel, es muy interesante que... cuando vas en este tipo de transporte, empiezas a ver y percibir la ciudad, en sí. De este modo, cuando vas en bici, ves a los niños, ves las gallinas, las rocas... Ves, y sientes, también, cada lugar: los árboles, cada sitio que visitas, y al que vas... Por eso, siempre insisto en utilizar la bicicleta para percibir más la ciudad", declara Ali bin Towar Al Kuwari.

¿Por qué ‘Años de Cultura’ es una plataforma poderosa para explorar la belleza de los lugares y las personas?, interroga el reportero.

PUBLICIDAD

"Creo que ‘Años de Cultura’, es una magnífica plataforma que nos hace apreciar y aceptar a otros países. Al mismo tiempo, otras naciones aprecian y aceptan a nuestro país. Se habla de religión, de tradiciones... de muchos aspectos, en esa iniciativa ‘Años de Cultura’. Permítanme hablarles del ‘Año de la Cultura Indonesia-Catar 2023’. Me enseñó muchas cosas a nivel personal. Me enseñó la tolerancia, la aceptación, el intercambio gastronómico, la fotografía... Estuvimos en Indonesia. Hablamos con la gente del lugar sobre su vida cotidiana, sobre las cosas a las que se enfrentan en la vida y otros asuntos. Yo dirigía un grupo de 17 personas. Así que, cuando fuimos a Indonesia, era como si todo el mundo fuese a explorar la cultura hasta sus raíces. Para mí, fue la primera vez que aprendí que la historia de Indonesia se remonta a 11 000 años atrás. Así que, parece correcto, aunque todo es discutible, teniendo en cuenta la escala temporal de la historia prehistórica... Tienen un magnífico hallazgo en Indonesia, y cuentan con muchas diferencias y religiones diversas. Me di cuenta, y traté de entender cómo viven en paz, con toda esta diversidad", señala el embajador de CultuRide de la iniciativa ‘Años de Cultura’.

Se le ha descrito como uno de los aventureros y deportistas más queridos del país. ¿Qué le aporta visitar nuevos lugares?, pregunta el periodista de Euronews.

"No recomiendo a nadie que viaje, porque nunca se tiene bastante. Me he vuelto adicto a viajar. Aadel, cuando salgo del aeropuerto, al llegar a un nuevo país, intento encontrar una acera, y simplemente, sentarme y mirar a los ojos a las personas, mientras caminan: están deprimidas, están felices, sonríen, no sonríen... Empiezas a ‘leer’ toda la cultura, a través de sus ojos. Empecé a ir a sitios, al azar. Dejo que la ciudad me guíe. Voy a las montañas, a explorar los montes... a los océanos y a observar lo magnífico que es nuestro planeta", concluye Ali bin Towar Al Kuwari, embajador de CultuRide de la iniciativa 'Años de Cultura'.

Disfrazarse de algún personaje de anime no es algo que se espere ver en Catar. Pero durante un fin de semana al año, el ‘Geekend’ es el lugar ideal para entusiastas de disfraces de anime, jugadores y aventureros.

El año pasado, Simran Kadam estuvo en el ‘Geekend’ como fan. Este año, volvió, para disfrazarse de ‘Kamisato Ayaka’, un personaje de videojuego.

"Básicamente, es una persona que tiene... que lleva una pesada carga sobre sus hombros, porque necesita parecer una princesa, delante de todo el mundo. Pero... está muy sola, porque no tiene progenitores, y se supone que tiene que parecer perfecta todo el tiempo", señala Simran Santosh Kadam aficionada a disfrazarse de personajes de anime que tiene predilección por 'Kamisato Ayaka'.

Sin embargo, cuando está en el ‘Geekend’, Kadam no está, ni mucho menos, sola. De hecho, el disfraz de su personaje sirve de gran ayuda para ‘romper el hielo’.

"Hoy en día, me acerco a las personas y me dicen: ¡Dios mío! ¿Es Kamisato Ayaka? Entonces, nos hacemos amigos al instante. Quería que la gente viera un personaje que le encanta, que se hiciera fotos conmigo, y que tuviera algo que recordar. Me encanta entretener a la gente", añade Simran Santosh Kadam aficionada a disfrazarse de personajes de anime que tiene predilección por 'Kamisato Ayaka'.

El ‘Geekend’ es un espacio seguro para ser ‘extravagante’ y sacar ese personaje ‘empollón’ que llevas dentro. Los organizadores esperan que también sea un lugar de compromiso e inspiración, un espacio en el que los visitantes puedan rendir tributo cómodamente, a todo lo ‘extravagante’, sin ser juzgados.

"Aquí, homenajeamos a la cultura ‘pop’. Rendimos tributo a la gente que ama... que quiere mostrar su amor por el anime, por los videojuegos, por los juegos de mesa. En general, homenajeamos a los jóvenes con talento", declara Abdulla Jassim Al-Mosallam, director administrativo del Instituto Cinematográfico de Doha.

Uno de esos jóvenes es Nada Al Hail. Crea ‘pinturas digitales’ mezclando sus personajes favoritos del anime con letras árabes.

"Contemplé mucho arte digital, y pensaba que es bueno saber pintar y dibujar. Encontré inspiración, así que, seguí practicando hasta que mejoré. Hoy día, sigo practicando y mejorando", afirma Nada Al Hail, copropietaria de Magneto.

La artista cree que este evento es el lugar perfecto para encontrar críticas constructivas sobre su arte.

"Sentía que quería exponer mis obras para ver la reacción de las personas, para ver si realmente les gustan, o no. Si no les gustan o ven algo malo, o que no está bien, en el cuadro, podían decírmelo. Así, podría mejorar aún más", añade Nada Al Hail.

"Muchos colocan sus productos en Internet, los venden, y cuentan con una buena plataforma. Pero... ‘Geekdom’ les da la oportunidad de interactuar con sus clientes, de primera mano, ofrecerles sus observaciones y alegría, y simplemente, divertirse", señala Abdulla Jassim Al-Mosallam, director administrativo del Instituto Cinematográfico de Doha.

Mohamed Alansi se divierte con los videojuegos, pero no se limita a jugar, sino que además crea algunos.

"Sinister Entity es un videojuego de terror y misterio en ‘tercera persona’, en el que encarnaremos a un personaje llamado Salma. Los hechos se sitúan en Egipto, en el año 1980", explica Mohamed Alansi, desarrollador de videojuegos de Spooky Hand Games.

El desarrollador de videojuegos catarí agradece que 'Geekend' le brinde la oportunidad de pasar tiempo con otros jugadores.

"Nosotros, los desarrolladores de videojuegos, creemos que 'Geekend' es importante para que la gente sepa que aquí, hay un segmento al que le encanta desarrollar juegos y sigue esta tendencia, y para que también sepa que estamos aquí, y nos anime", añade Mohamed Alansi, desarrollador de videojuegos de Spooky Hand Games.

Desde jugadores a aventureros, pasando por aficionados a disfrazarse, existe una ‘subcultura’ para todos.

Simran Santosh Kadam aficionada a disfrazarse de personajes de anime que tiene predilección por 'Kamisato Ayaka'. Euronews

"Cuando miras a tu alrededor, observas que la gente se une, se relaciona en torno a su juego favorito, sus personajes favoritos, sus películas favoritas. No vas a encontrar esto en ningún otro lugar de Catar. Solamente lo encontrarás aquí", indica Simran Santosh Kadam aficionada a disfrazarse de personajes de anime que tiene predilección por 'Kamisato Ayaka'.

Y, eso, es ‘música’ para los oídos de los organizadores.

"Ser ‘extravagante’ no siempre fue algo de lo que la gente se sintiera orgullosa. Pero, ahora, nos estamos apropiando del término ‘friki’, y estamos orgullosos de lo que amamos y disfrutamos", concluye Abdulla Jassim Al-Mosallam, Abdulla Jassim Al-Mosallam, director administrativo del Instituto Cinematográfico de Doha.