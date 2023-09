El festival internacional de fotoperiodismo se celebra en la ciudad de Perpiñán, en el sur de Francia, hasta el 17 de septiembre, con 24 exposiciones fotográficas.

En el cartel oficial de la 35ª edición del festival internacional de fotoperiodismo Visa Pour L'Image aparece una foto tomada por un fotógrafo anónimo.

Muestra a una mujer iraní de pie encima de un coche, con su largo pelo castaño al descubierto, levantando las manos en señal de victoria mientras miles de personas se dirigen a pie al cementerio de Aichi (Irán), donde está enterrada Mahsa Amini.

Cartel oficial de la edición 2023 del festival de fotoperiodismo Visa Pour L'Image. Visa Pour L'Image

La foto es representativa de la revuelta pública sin precedentes que siguió a la muerte de Amini el 16 de septiembre de 2022 a manos de la policía de moralidad iraní, y de la represión gubernamental que se saldó con decenas de miles de manifestantes detenidos.

También es un símbolo de la imposible tarea de cubrir la noticia en imágenes, ya que el gobierno iraní denegó los visados a los reporteros extranjeros y los periodistas locales fueron detenidos y acusados de espionaje.

Aunque la represión iraní contra los periodistas significa que hay poca documentación fotográfica oficial del comienzo del levantamiento, el director de Visa Pour L'Image dijo que eso no era excusa para no cubrir la historia en el festival.

"Si hubiéramos esperado al trabajo de los fotoperiodistas, no habríamos tenido una exposición sobre Irán este año", declaró Jean-François Leroy a Euronews Culture. "Así que la elección recayó en mí, por lo importante que consideraba estos acontecimientos y por el hecho de que no había otra forma de hacerlo. No conozco a ningún fotoperiodista profesional que haya podido cubrir estos acontecimientos en Irán".

La exposición resultante, titulada "Rebelión en Irán: You Don't Die" (Rebelión en Irán: Tú no mueres), es un espectáculo poco habitual en el festival de fotoperiodismo más importante del mundo: contiene más fotografías de aficionados que de profesionales, muchas de ellas capturas de pantalla pixeladas de vídeos movidos con teléfonos móviles grabados por ciudadanos locales.

Uno de los vídeos de la exposición es el viral de las chicas iraníes bailando "Calm Down" de Selena Gómez.

Imágenes angustiosas

Una de las salas está dedicada a una proyección de vídeo que muestra momentos clave de la revuelta captados por iraníes, algunos de los cuales aparecieron en el reportaje de larga duración del diario francés Le Monde de este mes de febrero. Los visitantes suelen salir de la sala con un suspiro de pesadumbre, ya que la intensidad de las imágenes en bruto pesa mucho sobre muchos de ellos.

"No pude verlo entero", dice Delphine Dumanois, que tomó el autobús nocturno desde Alemania para asistir al festival. "Era demasiado emotivo. Pero este tipo de imágenes son necesarias, te ayudan a despertar del letargo de tu vida cotidiana".

Dumanois explicó a Euronews Culture que era la segunda vez que asistía al festival de fotoperiodismo, que se celebra cada año en la ciudad de Perpiñán, en el suroeste de Francia.

Irán: Soluciones creativas a la merma de la libertad de prensa

La exposición sobre Irán fue comisariada por un equipo de editores de fotografía y periodistas de Le Monde como parte de su cobertura en curso de la revuelta iraní. Es un testimonio de la tenacidad del personal del periódico, la implacable resistencia del pueblo iraní y la profunda determinación de contar una historia que las autoridades querían enterrar.

De los fotógrafos profesionales que contribuyeron a la exposición, muchos prefirieron permanecer en el anonimato por miedo a ser detenidos. Algunos utilizaron un seudónimo para proteger su identidad.

Esta fotografía pixelada es una de las muchas instantáneas de aficionados que aparecen en la exposición "Rebelión en Irán: You Don't Die" en Visa Pour L'Image. Fotográfo anónimo Visa Pour l'Image

"Dejamos la elección en manos de los fotógrafos", declaró a Euronews Culture Marie Sumalla, redactora jefe de fotografía de Le Monde. "Pero la mayoría de las personas que nos enviaron las fotos más recientes, que llevan mucho tiempo cubriendo la historia, pidieron utilizar sus nombres reales. Me parece estupendo".

Sumalla colaboró estrechamente con Ghazal Golshini, especialista en Irán de Le Monde, y con otros periodistas iraníes en Europa para verificar y seleccionar las imágenes y fotos de aficionados, primero para la cobertura habitual del periódico y luego para la exposición.

Debido a la represión generalizada en el país, Sumalla afirmó que existía la sensación de que estas imágenes se estaban perdiendo. Algunos de los fotógrafos que contribuyeron a la exposición le contaron que ni siquiera guardaban los archivos originales en sus discos duros por miedo a ser detenidos.

"Nos perturbaba un poco el hecho de que todo lo que estábamos haciendo al final era sólo temporal", dijo. "Lo que publicamos en la web de Le Monde permanecerá, la exposición se mantendrá durante dos semanas, pero queríamos escribir este momento con tinta. Porque nos guste o no, este momento es historia, este levantamiento no tiene precedentes".

La editora de fotografía de Le Monde, Marie Sumalla, sostiene el pequeño libro de fotos en rústica titulado "Tú no mueres", con fotos del levantamiento iraní de 2022-2023 Anca Ulea

Su solución fue publicar un pequeño libro de fotos en rústica, reuniendo todas las diferentes imágenes que habían publicado desde el comienzo del levantamiento. El título es "Tú no mueres", inspirado en el epíteto que el tío de Amini escribió en su lápida: "Querida Jina (nombre kurdo de Amini), tú no mueres. Tu nombre se convertirá en un símbolo".

"Queríamos un formato pequeño que pudiera llegar al mayor número de personas", explica Sumalla. "Antiguamente, antes de las redes sociales, se publicaban este tipo de libros pequeños, sobre todo en Argelia, para transmitir información discretamente de una persona a otra. El libro cabía en el bolsillo y los mensajes podían transmitirse en silencio".

Llevar el mundo a Perpiñán

El silencio es uno de los aspectos más llamativos de Visa Pour L'Image: apenas había conversación mientras los visitantes recorrían los pasillos del Couvent Des Minimes, un convento del siglo XVI rehabilitado que sirve como principal espacio de exposición del festival.

La gente viene de todas partes para ver las exposiciones - 24 en total este año - que profundizan en algunas de las noticias mundiales más acuciantes, desde la guerra de Ucrania y el auge de la extrema derecha en Estados Unidos hasta la erosión de los derechos humanos en Afganistán y los devastadores efectos del cambio climático.

"Venir aquí me da una nueva visión y perspectiva de las historias que veo en las noticias", dijo Claudia, una periodista de 29 años que vino al festival desde Girona (España). "Es una oportunidad para recordar cosas que quizá había olvidado, y descubrir nuevos lugares y culturas que no sabía que existían".

"El pueblo Evenki, custodio de los recursos de Yakutia", exposición de la fotógrafa documental Natalya Saprunova sobre los indígenas Evenki de Rusia. © Natalya Saprunova / Zeppelin Ganadora de la Beca Canon 2022 para Mujeres Fotoperiodistas

"Hay que asimilarlo poco a poco", afirma Daniel, bordelés de 82 años. "¿Qué me llevo? El mundo es triste. Pero es importante mantenerse informado sobre las cosas que los grandes medios de comunicación no suelen cubrir".

A pesar de que los fotógrafos aficionados ocupan un lugar destacado en la exposición sobre Irán, el director del festival, Leroy, insiste en que el trabajo de los fotoperiodistas profesionales sigue siendo primordial para comunicar lo que realmente ocurre en el mundo.

"Claro que cualquiera puede hacer fotos, pero sigue habiendo muy pocos fotógrafos", afirma. "Para mí, un fotoperiodista se pone en marcha, sabe lo que quiere hacer, tiene una idea de la historia que quiere contar. Mientras tanto, alguien con un smartphone puede hacer una foto accidentalmente o no, pero no está contando una historia. Es sólo una serie de momentos capturados con la cámara".

La exposición de Mark Peterson "El pasado nunca está muerto" trata del auge de la extrema derecha en Estados Unidos. Mark Peterson/Redux Pictures

Leroy es el fundador de Visa Pour L'Image, y ha dirigido sus operaciones durante los últimos 34 años, manteniéndolo como uno de los eventos de fotoperiodismo más importantes del año.

Hace quince o veinte años, un fotógrafo me dijo: "Ten cuidado, porque los fotógrafos de hoy trabajan para World Press Photo y para Perpiñán".

Esta influencia conlleva una gran responsabilidad. Leroy se esfuerza por no animar a los fotógrafos, sobre todo a los jóvenes, a correr riesgos innecesarios para causar impacto.

"Cuando veo a todos los jóvenes periodistas que han ido a Ucrania sin seguro, sin el respaldo de una revista o un periódico, pienso que es estúpido arriesgarse tanto. Si tienes una buena historia, no necesitas correr riesgos".

Leroy dijo que este año recibió 250 propuestas de exposiciones de Ucrania. Se negó a ver ninguna en la que el fotoperiodista trabajara sin seguro.

El fotoperiodista del New York Times Tyler Hicks analiza en profundidad la ciudad ucraniana de Bajmut, devastada por la guerra y que se negó a caer en manos rusas. ©Tyler Hicks/ The New York Times via Visa Pour L'Image

Leroy admite que el fotoperiodismo está hoy en crisis, con periódicos y revistas que producen y pagan menos, y la preocupación por el posible impacto de la inteligencia artificial. Sin embargo, según él, esto último no es un problema.

"No me preocupa este asunto de la Inteligencia Artificial, porque - y no me canso de decirlo - somos muchos los que defendemos la verdad que representa el fotoperiodismo, y no vamos a ceder ante la IA sin luchar".