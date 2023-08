Mitra Hejazipour: "La muerte de Mehsa Amini fue el principio del fin de este régimen. Sabemos que durante estos años, muchas personas han sido asesinadas y encarceladas por este régimen, pero este fue un punto de inflexión para Irán".

La gran maestra del ajedrez iraní, Mitra Hejazipour, saltó a los titulares en 2020 cuando fue expulsada del equipo nacional femenino de ajedrez de su país por negarse a llevar el hiyab obligatorio.

Ahora vive en París y recientemente se ha proclamado campeona de Francia. Tiene la nacionalidad francesa desde hace unos meses y es probable que en el futuro juegue en el equipo nacional femenino francés. Actualmente, Hejazipour trabaja en una empresa de ingeniería en París, tras haber estudiado informática en Francia.

Nos reunimos con Hejazipour en la capital francesa para hablar de su decisión de no ponerse el hiyab obligatorio y de cómo Vida Mowahed -la joven que, hace cinco años, decidió colgar su pañuelo en un palo cerca de la plaza de la Revolución de Teherán- ha influido en su vida personal.

¿Puede hablarnos de su primer encuentro con el hiyab obligatorio?

Mitra Hejazipour: Como crecí en una familia religiosa y tradicional, aceptar el hiyab era algo normal para mí. Pero la primera vez que me dijeron que debía llevarlo, no me gustó y me sentí mal. Cuando salimos del país y viajamos a otros países, vi que las atletas a veces se quedaban atrás por culpa del hiyab obligatorio y tenían que esforzarse más para recuperar los puntos perdidos. Por supuesto, en el ajedrez el hiyab interviene menos, pero en cuanto te lo imponen y te lo repiten, te pone de los nervios.

El hiyab obligatorio es una doble presión, sobre todo cuando no crees en algo de corazón y piensas que tienes que aceptar lo que no aceptas.

También recuerdo que tenía nueve años y quedé segunda en el torneo mundial de ajedrez femenino para menores de 10 años. Un niño alemán de mi edad que jugaba al ajedrez quiso darme la mano para felicitarme, pero mi representante me dijo que no estaba bien".

"Me recordaban que usara hijab. Ni siquiera podíamos salir del hotel sin su permiso. Estaban presentes en todas partes y nuestro comportamiento era controlado.

Mitra Hejazipour's parents are of great support

Sus viajes fueron a menudo vigilados por las fuerzas de seguridad. ¿Puede hablarnos de esas experiencias?

La vigilancia estaba por todas partes, estaban entrenados para estar con nosotras y controlarlo todo. No dejaban de advertirnos. Recuerdo mi primer viaje al extranjero con el equipo juvenil, cuando las fuerzas de seguridad comprobaron que comíamos comida halal y que llevábamos ropa holgada. No dejaban de recordarme que llevara hiyab. Ni siquiera podíamos salir del hotel sin su permiso. Estaban presentes en todas partes y vigilaban nuestro comportamiento.

Háblenos de su decisión de asistir al torneo de ajedrez de Moscú sin el hiyab obligatorio.

En diciembre de 2019, participé en la competición de Moscú sin hiyab. Por supuesto, antes de eso también escribí un texto en Instagram y apoyé a las mujeres de la calle Elkhebal. Cuando las mujeres de la revolución se quitaron el pañuelo, mucha gente las criticó. Esto me enfadó y quise apoyarlas. Pero nos llamaron a mí y a mi familia en nombre de la federación y me amenazaron.

¿Qué amenazas?

Me dijeron que borrara rápidamente este post. Pero yo había tomado mi decisión y estaba enfadada y no contesté a los teléfonos. Llamaron a mi madre y me dijo llorando que podían detenerme. Estaban muy asustados. Por eso tuve que quitar la publicación.

Mitra Hejazipour

¿Cómo tomó la decisión de presentarse al torneo de ajedrez de Moscú en 2019 sin hiyab?

En aquel momento, jugaba en un club en Francia y fui a Moscú directamente desde Francia. Desde el principio de la competición, solía viajar a todas partes sin hiyab. Probablemente las compañeras de equipo estaban en contacto con la federación y la historia había llegado a sus oídos.

Primero me llamaron de forma muy sencilla y me dijeron que debía llevar hiyab y que, si no lo hacía, podrían boicotear a la federación. El director de la federación me envió un mensaje diciendo que debes cumplir con el hiyab. Me dijo: "Es muy importante para nosotros, de lo contrario te echaremos del torneo y no podrás jugar más". Amenazas así. Pero yo había tomado mi decisión y quería apoyar a Vida Mowahed y a las mujeres de la calle Elkhebal, y abordar la cuestión del hiyab obligatorio.

Después de que jugara sin hiyab, el jefe de la federación hizo una declaración y dijo que me echaban de la selección y que no podría jugar el resto de mi vida.

¿Informó entonces a su familia de que no iba a aparecer con hiyab?

No, fue una decisión personal. Como ya he dicho, no había hablado con mi familia. Sabía que esta decisión tenía consecuencias, pero quería no ahogarme en ellas para que no frenaran mi decisión.

¿Cuál fue la reacción de otros ajedrecistas?

No me apoyaron, al menos entre los ajedrecistas. Casi cortaron el contacto conmigo. Sólo tenía relación con Sara Khadim al-Sharia y solíamos hablarnos. Hace poco, Sara decidió participar en las mismas competiciones sin hiyab y abandonó el país.

"Me preguntaba por qué no protestaba contra esta presión forzada todos estos años y por qué estaba con la multitud y obedecía como todos los demás.

Mitra Hejazipour

¿Y los estereotipos fuera de Irán? ¿Cómo ha vivido su vida en Francia?

Aunque aquí también arrastro esos estereotipos, la experiencia que he tenido me ha hecho salir de esos marcos y pensar con más facilidad y fijarme metas más altas y estar segura de que puedo conseguir mis objetivos. Aquí se piensa que querer es poder. Aquí no se considera a las mujeres como el segundo género. Y puedo trazarme metas importantes e intentar alcanzarlas.

¿Cuál fue el impacto de Vida Mowahed y las mujeres de la calle Elkhebal en el cambio de su enfoque de la cuestión del hiyab?

Cuando Vida Mowahed se subió al cuadro eléctrico cerca de la plaza de la Revolución de Teherán, se quitó el hiyab y ató un pañuelo en un palo, su decisión me impactó mucho. Me preguntaba por qué no había protestado contra esta presión forzosa todos estos años y por qué estaba con la multitud y obedecía como todo el mundo. Su valentía me pareció admirable. Vida Mohed me impresionó mucho.

"Una vez que hayan probado la sensación de libertad, nunca regresarán. El régimen ya no puede detener este movimiento.

Vida Mowahed

¿Cómo le afectó la muerte de Mahsa Amini?

La muerte de esta joven fue muy triste. Fue una gran tristeza para su familia y para el pueblo iraní. Pero creo que el asesinato de esta joven supuso un punto de inflexión para Irán. La muerte de Mehsa Amini fue el principio del fin de este régimen. Sabemos que durante estos años, muchas personas han sido asesinadas y encarceladas por este régimen, pero éste fue un punto de inflexión para Irán.

¿Cómo ve el regreso de la Patrulla Irshad (policía de la moralidad) a las calles?

No me cabe duda de que este régimen no duda en tomar cualquier medida para reprimir a la gente e impedir que se mueva. Pero al mismo tiempo, creo que el cambio que se produjo. Cuando las mujeres de Irán probaron la sensación de libertad frente a la República Islámica, esto es irreversible. Y una vez que has probado la sensación de libertad, nunca volverás atrás. El régimen ya no puede detener este movimiento.

Si pudiera decirle algo a Vida Mowahed, ¿qué le diría?

Le estoy muy agradecido. Aprecio su valentía. Su acción creó una chispa en las mentes de gente como yo. Durante muchos años hemos estado acostumbradas a llevar el hiyab obligatorio. No nos preguntábamos por qué debíamos llevarlo si no creíamos en él. Vida Mowahed me hizo comprender que no debemos bajar la cabeza ante palabras contundentes. Nos hizo comprender que podemos protestar. Su trabajo fue muy valioso y nunca lo olvidaré.