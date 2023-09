Woody Allen admite que 'Golpe de Suerte' podría ser su última película

Por Euronews

'Golpe de Suerte' es la quincuagésima película de Woody Allen, que ha dejado entrever que podría ser su última gran producción. El director estadounidense estuvo en la ciudad francesa de Lyon para hacer un preestreno de su película.

Woody Allen, cuyo corazón siempre ha pertenecido a Nueva York, parece haber encontrado un segundo amor en París. La Ciudad de la Luz se convierte en el escenario de su última creación cinematográfica, 'Golpe de Suerte', que se estrenará en las salas de cine de España el 29 de septiembre, dos días antes en Francia, Suiza y Bélgica.

La película narra la historia de una joven que se sumerge en una red de mentiras y adulterio, explorando las complejidades de las relaciones humanas de una manera característica de Allen. Sin embargo, la gran novedad de esta quincuagésima obra del director estadounidense es que está íntegramente rodada en francés, lo que supone un emocionante desafío para él y su equipo.

Woody Allen compartió su entusiasmo por París en un preestreno de la película en la ciudad de Lyon, donde expresó: "Nueva York y París son muy similares. Son dos ciudades muy emocionantes, llenas de cultura, música maravillosa, lugares para visitar y se respira teatro y cine de calidad. Así que lo que podrías filmar en Nueva York, puedes hacerlo fácilmente en París y encontrar lugares mucho más hermosos".

'Golpe de Suerte' ofrece una trama ingeniosa que combina elementos de drama y comedia, característicos del estilo distintivo de Woody Allen. A sus 87 años, el director contempla la posibilidad de que esta película sea su última.

Allen reflexiona sobre su carrera con estas palabras: "Estoy tentado de que sea mi película final. Es la número 50 y es un número redondo. Así que creo que podría ser un buen momento para detenerme... por otro lado, si alguien viene y me dice: 'Nos gustaría hacer tu película y la financiaremos', entonces es muy difícil decir 'no'. Así que, no lo sé. También me disgusta la dirección que ha tomado el cine. No me gusta la idea de trabajar casi un año y que la película se proyecte dos semanas en el cine y luego en la televisión en streaming", concluye el director estadounidense.

Con 'Golpe de Suerte', Woody Allen continúa cautivando al público con su maestría cinematográfica, dejando una marca indeleble en la historia del cine.