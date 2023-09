La nueva película de Woody Allen, un thriller en francés titulado "Coup de Chance", en español "Un golpe de suerte", se estrenó en la 80ª edición del Festival de Venecia como un homenaje de Allen a su vida.

La nueva película de Woody Allen, un thriller en francés titulado _"Coup de Chance", (en español "Golpe de suerte"),_se estrenó el lunes en la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. El quincuagésimo largometraje del cineasta de 87 años, financiado por Francia, estuvo fuera de concurso en la Mostra del cinema.

PUBLICIDAD

"Coup de Chance" trata del importante papel que desempeñan el azar y la suerte en nuestras vidas y, en cierto modo, es un homenaje de Allen a su propia vida:

"He sido muy afortunado con mi cine y he tenido, a lo largo de mi vida, muchos elogios inmerecidos, y una enorme cantidad de atención y respeto. Así que no tengo más que buena suerte, y espero que siga así. Por supuesto, es temprano esta tarde, así que...", dijo el director y guionista.

Una vida según él afortunada, a pesar de que durante las últimas 3 décadas le persiguió la acusación sexual no probada de que abusó de su hija adoptiva.

A diferencia de Roman Polanski, cuya última película también se proyectó en Venecia en su ausencia, y que lleva 40 años huyendo de la justicia estadounidense tras una condena por relaciones sexuales ilegales con una menor de edad, Woody Allen no ha tenido problemas ni ha sido procesado por los tribunales. Lo que lo ha llevado a convertirse, en cierto modo, en un marginado en Estados Unidos.

Ganador de cuatro Premios Óscar, dice que volvería a Nueva York para una nueva película "si alguien está lo bastante loco" para financiarla.