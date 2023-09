¿Quién triunfará en los Premios del Cine Europeo de este año?

La Academia de Cine Europeo ha añadido otros 21 largometrajes a su lista de finalistas para los Premios del Cine Europeo 2023, entre los que se incluyen las películas estrenadas en Cannes The Zone of Interest (La zona de interés), La Passion de Dodin Bouffant (El sabor de las cosas) y Club Zero, así como los títulos del concurso de Venecia The Green Border (La frontera verde), Woman of...****Holly(La mujer de... Holly) e Io,Capitano (Yo, capitán).

La lista de finalistas de la 36ª edición de los Premios del Cine Europeo cuenta ya con 40 largometrajes.

Un total de 31 países europeos están representados, lo que refleja la fuerza y la diversidad de las películas de cineastas europeos. Según la Academia de Cine Europeo, más del 40% de los largometrajes seleccionados están dirigidas por mujeres.

Los primeros 19 títulos candidatos a los Premios del Cine Europeo 2023 se dieron a conocer en agosto e incluían las películas de Cannes How To Have Sex (Cómo tener sexo), The Old Oak (el viejo roble) y Firebrand.

Entre nuestras favoritas de Euronews Culture se encuentran Kuolleet lehdet (Hojas caídas), el moroso pero edificante romance de Aki Kaurismäki que da la bienvenida a todos los recién llegados a la obra del maestro del humor a lo que se siente en Finlandia; el terrorífico Roter Himmel (Fuego), de Christian Petzold, estrenado en Berlinale, que entró en nuestra lista de las mejores películas de 2023 (hasta ahora); Bastarden(La tierra prometida), de Nikolaj Arcel, en la que el siempre magistral Mads Mikkelsen interpreta a un empobrecido capitán del siglo XVIII con la misión de conquistar el duro páramo; y la ganadora de la Palma de Oro, L'anatomie d'une chute (Anatomíade una caída), de Justine Triet, un asesinato-misterio alpino que también es un cautivador drama judicial.

Sin embargo, en nuestra opinión, hay dos títulos que ya se perfilan como firmes favoritos a la Mejor Película en los Premios del Cine Europeo de este año: La zona de interés, de Jonathan Glazer, una película sobre el Holocausto profundamente perturbadora y ambiciosa (haga clic aquí**para leer nuestra crítica en Cannes), y Zielona Granica(La frontera verde), de Agnieszka Holland, un impactante drama sobre la inmigración, una llamada de atención emocionalmente devastadora para los países de la UE y su inacción ante los horrores que se viven en los confines de Europa.(Haga clic aquí para leer nuestra crítica de Venecia**).

La zona de interés. A24

La zona de interés se llevó de Cannes el Gran Premio y el Premio FIPRESCI, mientras que La frontera verde ganó el Premio Especial del Jurado de Venecia. Esta última ha sido objeto de controversia, con una enorme reacción política contra la película por parte del gobierno polaco.

Stanisław Żaryn, plenipotenciario del Ejecutivo para la seguridad del espacio informativo polaco, acusó al director de estar "fuera de la realidad" y de hacer "insinuaciones que se utilizan para atacar a Polonia, a los polacos y al Gobierno".

El ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, arremetió contra Hollande en Internet, comparando la película, y su representación de los guardias fronterizos polacos, con "propaganda nazi ".

La Federación de Directores de Cine Europeos (FERA) se unió a varios cineastas europeos que apoyan a Agnieszka Holland. En una carta abierta, la FERA se declara "llena de admiración" por Holland por su "fortaleza y valentía frente a los atroces ataques contra ella y la película en Polonia. Apoyamos firmemente a Agnieszka".

La Federación declaró que sus miembros "respaldan plenamente" a la Academia de Cine Europeo (EFA), que también condenó los comentarios de Zibro y elogió a Holland por "alzar la voz contra la injusticia y la opresión".

La reacción política no ha disuadido a los espectadores polacos de acudir a los cines para ver La frontera verde, a pesar de que algunas salas han sido objeto de protestas por parte de grupos neofascistas. La distribuidora polaca Kino Świat declaró a principios de esta semana que la película, que se estrenó en cines el 22 de septiembre, había atraído a 137.000 espectadores en su fin de semana de apertura, lo que supone el mejor resultado para una película polaca en 2023.

También se anunció recientemente que la película se dirige al Vaticano, tras ser seleccionada para su 27º Festival de Cine Tertio Millenio en noviembre. El director polaco también recibirá el Premio Especial Fuoricampo del festival en la Biblioteca Vaticana el 13 de noviembre, antes de la proyección en presencia de altos representantes del Vaticano.

El premio anual Fuoricampo se concede a una película que haya "explorado temas relacionados con el sentido más profundo de la vida y sacudido las conciencias", según los organizadores. El Festival de Cine Tertio Millenio fue fundado por el Papa polaco Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en 2011 y posteriormente canonizado como Papa San Juan Pablo en 2014.

La frontera verde. Festival de Cine de Venecia.

Los 4.600 miembros de la Academia de Cine Europeo ven las películas seleccionadas y votan las nominaciones. Basándose en sus votos, las nominaciones en las categorías de largometraje "Película europea", "Director", "Actor", "Actriz" y "Guionista" se harán públicas el 7 de noviembre de 2023.

Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de entrega de los Premios del Cine Europeo, que se celebrará en Berlín el 9 de diciembre de 2023.

Estos son los títulos adicionales

Animal - Sofia Exarchou (Grecia/Austria/Bulgaria/Rumanía/Chipre)

Blaga's Lessons - Stephan Komandarev (Bulgaria/Alemania)

Club Zero - Jessica Hausner (Austria/Reino Unido/Alemania/Francia/Dinamarca/Catar)

No esperes demasiado del fin del mundo - Radu Jude (Rumanía/Luxemburgo/Francia/Croacia)

Excursión - Una Gunjak (Bosnia y Herzegovina/Croacia/Serbia/Francia/Noruega/Catar)

Explicación para todo - Gábor Reisz (Hungría/Eslovaquia)

Frontera verde - Agnieszka Holland (Polonia/Francia/República Checa/Bélgica)

Holly - Fien Troch (Bélgica/Luxemburgo/Países Bajos/Francia)

Limpieza para principiantes - Goran Stolevski (Macedonia del Norte/Croacia/Serbia/Polonia/Kosovo)

Yo, capitán - Matteo Garrone (Italia/Bélgica)

Paradise Is Burning - Mika Gustafson (Suecia/Italia/Finlandia/Dinamarca)

La sociedad de las nieves - J. A. Bayona (España)

Stepne - Maryna Vroda (Ucrania/Alemania/Polonia/Eslovaquia)

Dulces sueños - Ena Sendijarević (Países Bajos/Suecia/Francia/Indonesia)

Tatami - Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi (Georgia/Estados Unidos)

El sabor de las cosas - Tran Anh Hung (Francia)

La tierra prometida - Nikolaj Arcel (Dinamarca/Alemania/Suecia)

La teoría universal - Timm Kröger (Alemania/Austria/Suiza)

El soldado que desaparece - Dani Rosenberg (Israel)

La zona de interés - Jonathan Glazer (Reino Unido/Polonia/Estados Unidos)

Mujer de... - Małgorzata Szumowska, Michał Englert (Polonia/Suecia)

Los títulos seleccionados anteriormente:

20.000 Especies de abejas - Estibaliz Urresola Solaguren (España)

Afire - Christian Petzold (Alemania)

Anatomía de una caída - Justine Triet (Francia)

Detrás de los pajares - Asimina Proedrou (Grecia/Alemania)

Blackbird Blackbird Blackberry - Elene Naveriani (Suiza/Georgia)

Cierra los ojos - Víctor Erice (España/Argentina)

Hojas caídas - Aki Kaurismäki (Finlandia/Alemania)

Femme - Sam H Freeman, Ng Choon Ping (UK)

Firebrand - Karim Aïnouz (UK)

How To Have Sex - Molly Manning Walker (UK/Grecia)

Kidnapped - Marco Bellocchio (Italia/Francia/Alemania)

La Chimera - Alice Rohrwacher (Italia/Francia/Suiza)

Safe Place - Juraj Lerotic (Croacia/Eslovenia)

Slow - Marija Kavtaradze (Lituania/España)

The Animal Kingdom - Thomas Cailley (Francia)

The Goldman Case - Cédric Kahn (Francia)

The Happiest Man in the World - Teona Strugar Mitevska (Macedonia del Norte/Bosnia y Herzegovina/Bélgica/Eslovenia/Croacia/Dinamarca)

The Old Oak - Ken Loach (Reino Unido/Francia/Bélgica)

The Teachers' Lounge - Ilker Çatak (Alemania)

La 36ª edición de los Premios del Cine Europeo se celebrará en Berlín el 9 de diciembre. La Academia de Cine Europeo otorgará a la actriz Vanessa Redgrave el Premio Europeo a la Trayectoria por su excepcional trabajo.